"Ростелеком" провел в резиденции алтайского Деда Мороза "Битву на валенках"

А в тронном зале главного волшебника зимы вновь заработала футуристическая "КиберЕлка"

"Битва на валенках"/ Фото: Всеволод Клещев

"Ростелеком" поддержал открытие 14-го зимнего сезона Алтайской резиденции Деда Мороза, прошедшее 7 декабря в Барнауле. В этот день в доме главного волшебника снова заработала созданная при поддержке компании "Интерактивная карта сказочных объектов России" и зажглась "говорящая" "КиберЕлка". А на уличном празднике оператор традиционно провел "Битву на валенках".

"Интерактивную карту сказочных объектов России" установили в 2020 году и с тех пор она стала главной достопримечательностью резиденции. Карта позволяет посетителям общаться с волшебными персонажами через видеосвязь и знакомиться с достопримечательностями разных регионов. Инновационный продукт признали уникальным туристическим объектом и отметили наградами за вклад в развитие туризма в Алтайском крае.

Открытие 14-го зимнего сезона Алтайской резиденции Деда Мороза / Фото: Всеволод Клещев

В тронном зале Деда Мороза гостей третий год встречает "говорящая" футуристическая елка, созданная с применением искусственного интеллекта. "КиберЕлка" не только зажигает гирлянды и включает музыку, но и звонит Деду Морозу, выполняет различные просьбы ребят, превращая резиденцию в сказочную мастерскую чудес.

А традиционная русская забава "Битва на валенках" собрала в этот день зрителей и участников всех возрастов. По условиям игры два соперника сражались, вооружившись длинными шестами, сверху которых были надеты валенки. Победители в каждом поединке получали от представителей "Ростелекома" призы за стойкость и храбрость.

«Наше сотрудничество с Алтайской резиденцией продолжается уже девять лет. За это время мы создали для ее посетителей несколько интерактивных решений с использованием искусственного интеллекта и цифровых технологий», – сказала заместитель директора Алтайского филиала "Ростелекома" по массовому сегменту Ирина Белкина.

И уточнила, что благодаря этим проектам дом зимнего сказочника выглядит технологичным, а сам Дед Мороз – современным и продвинутым. Такая резиденция еще больше впечатляет гостей.

«Каждый год мы открываем для взрослых и детей портал в сказочный мир, в котором сбываются все желания. В этом году на открытии сезона побывали более трехсот гостей, включая 38 финалистов конкурса семейного творчества "Шапка Деда Мороза". 70 человек приняли участие в массовом "Забеге на валенках". Мы благодарны нашим партнерам и друзьям за поддержку и помощь в организации праздника», – отметила руководитель Алтайской резиденции Деда Мороза Олеся Лободина.

Алтайская резиденция Деда Мороза расположена по адресу г. Барнаул, пос. Борзовая Заимка, ул. Пионерская Долина, дом 4 (парк-отель "Чайка").

