"Ростелеком" установил цифровую экосистему в 12 алтайских домах

Сервисы оценят жители Алтайского края и Республики Алтай

20 июня 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFHCHQxY

Система "Ключ" от "Ростелекома" / Фото предоставлено пресс-службой компании

В 2025 году "Ростелеком" установил сервисы цифровой экосистемы "Ключ" в 12 многоквартирных домах Барнаула, Бийска, Белокурихи и Горно-Алтайска.

"Ключ" – удобная многофункциональная экосистема "Ростелекома" для контроля и управления за квартирой и территорией жилого комплекса. Она включает:

умные домофоны;

комплексное видеонаблюдение;

умные шлагбаумы;

систему контроля и управления доступом (СКУД);

умные счетчики.

Все сервисы заведены в единое мобильное приложение, которое позволяет открывать подъезд, шлагбаум, калитки и просматривать изображение с камер видеонаблюдения. Собственники квартир также получают единый бесконтактный чиповый ключ для разблокировки дверей. После установки услуг "Ростелеком" обеспечивает круглосуточную информационную, сервисную и техническую поддержку.

Система "Ключ" от "Ростелекома" / Фото предоставлено пресс-службой компании

"Сервисы "Ключа" не только повышают комфорт и безопасность проживания: решение оптимизирует трудозатраты на содержание и обслуживание дома, значительно экономя при этом расходы собственников и управляющих компаний. Наиболее востребованными в двух регионах остаются умные домофоны и комплексное видеонаблюдение. В последние два года мы наблюдаем рост спроса на умные шлагбаумы и СКУД, которые ограничивают попадание на территорию постороннего транспорта и людей", – прокомментировала директор по массовому сегменту Алтайского филиала "Ростелекома" Ирина Белкина.

Добавим, что в прошлом году "Ростелеком" начал установку умных счетчиков для учета потребления коммунальных ресурсов и уже получил первые положительные отзывы. Напомним, что впервые компания автоматизировала систему контроля и учета электроэнергии, тепла, горячей и холодной воды в новом жилом комплексе "Артхаус" в Барнауле, а также предоставила управляющей компании более 100 тепловых счетчиков для обслуживания многоквартирного дома на ул. Соболева, 22, в Белокурихе.

Сегодня цифровая экосистема "Ключ" от "Ростелекома" действуют в 75 многоквартирных домах в двух регионах. Для оформления заявки на услугу обращайтесь по единому номеру 8 800 301 05 50. Рассчитать стоимость проекта можно на сайте "Ростелекома" в разделе "Обсудить проект".

ПАО Ростелеком

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