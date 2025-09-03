"Росводоканал Барнаул" открыл экопункт для сбора батареек и пластиковых крышек

Его разместили в Центре обслуживания абонентов

03 сентября 2025, 16:00, ИА Амител

Экопункт "Росводоканал Барнаул" / Фото: Лилия Болатаева

В Барнауле появился новый пункт для сбора использованных батареек и пластиковых крышек. Его организовали молодые специалисты барнаульского водоканала. Собранное вторсырье волонтеры предприятия передадут в специализированные компании, которые занимаются переработкой.

«Это очередной волонтерский проект водоканала, направленный на защиту окружающей среды. Ученые подсчитали, что всего одна батарейка, выброшенная в мусорное ведро, отравляет тяжелыми металлами до 20 квадратных метров земли и около 400 литров воды. Поэтому правильная утилизация элементов питания и пластика – важный шаг к экологическому благополучию», – рассказал председатель Совета молодых специалистов "Росводоканал Барнаул" Андрей Валингер.

И уточнил, что экопункт открыт для всех желающих. В компании рассчитывают, что сдавать отходы будут не только сотрудники водоканала, но и жители города. Таким образом Барнаул станет чище и безопаснее для окружающей среды.

Пункт работает в теплом тамбуре Центра обслуживания абонентов "Росводоканал Барнаул" на проспекте Калинина, 116.