"Росводоканал Барнаул" открыл экопункт для сбора батареек и пластиковых крышек
Его разместили в Центре обслуживания абонентов
03 сентября 2025, 16:00, ИА Амител
В Барнауле появился новый пункт для сбора использованных батареек и пластиковых крышек. Его организовали молодые специалисты барнаульского водоканала. Собранное вторсырье волонтеры предприятия передадут в специализированные компании, которые занимаются переработкой.
«Это очередной волонтерский проект водоканала, направленный на защиту окружающей среды. Ученые подсчитали, что всего одна батарейка, выброшенная в мусорное ведро, отравляет тяжелыми металлами до 20 квадратных метров земли и около 400 литров воды. Поэтому правильная утилизация элементов питания и пластика – важный шаг к экологическому благополучию», – рассказал председатель Совета молодых специалистов "Росводоканал Барнаул" Андрей Валингер.
И уточнил, что экопункт открыт для всех желающих. В компании рассчитывают, что сдавать отходы будут не только сотрудники водоканала, но и жители города. Таким образом Барнаул станет чище и безопаснее для окружающей среды.
Пункт работает в теплом тамбуре Центра обслуживания абонентов "Росводоканал Барнаул" на проспекте Калинина, 116.
16:18:52 03-09-2025
пожалуй самый удобный адрес
14:04:55 04-09-2025
гость Вадим (16:18:52 03-09-2025) пожалуй самый удобный адрес... и ведь не поспоришь
14:59:05 07-09-2025
Гость (14:04:55 04-09-2025) и ведь не поспоришь... Точняк!! Хе-хе
14:58:42 07-09-2025
гость Вадим (16:18:52 03-09-2025) пожалуй самый удобный адрес... Шикарно! Хе-хе
18:59:11 07-09-2025
гость Вадим (16:18:52 03-09-2025) пожалуй самый удобный адрес... в точку! :)