РСХБ меняет условия по вкладам для жителей Алтая с 15 апреля

Банк предлагает клиентам новый вклад и отменяет несколько действующих

15 апреля 2024, 16:15, ИА Амител erid: LjN8KBjJo

Вклад. Проценты / Фото предоставлено пресс-службой РСХБ

Россельхозбанк с 15 апреля 2024 года вводит в действие "Свой вклад" для новых клиентов. Информация об этом размещена на сайте финансовой организации.

Вклад можно будет открыть в офисе банка на сумму от 10 тыс. руб. и дистанционно – от 3 тыс. руб. Процентные ставки: 16% годовых на 180 дней, 14,5% – на 365 или 395 дней и 15% – на 1095 дней. Вклад без пополнения и расходных операций. Выплата процентов в конце срока. Новые клиенты – физлица, которые не имели действующих вкладов и накопительных счетов в банке в последние 30 дней.

Также с 15 апреля 2024 года банк запускает "Свой вклад" в китайских юанях. Открыть депозит можно как в офисе банка, так и онлайн на 91 день под 3% годовых, на 180 дней – по ставке 4%, на 270 – 4,25% и на 395-1095 дней – под 4,5% годовых. Такие ставки будут действовать при условии выплаты процентов в конце срока, с ежемесячной капитализацией или ежемесячной выплатой процентов ставки ниже. Минимальная сумма вклада – 500 юаней.

Кроме того, с 22 апреля прекращается открытие вкладов "Доходный", "Пополняемый" и "Комфортный", а также их пролонгация.

"Россельхозбанк сохраняет устойчивые позиции на банковском рынке двух алтайских регионов, в том числе в привлечении средств частных клиентов. Объем средств физических лиц во вкладах и на текущих счетах в Алтайском филиале Россельхозбанка с начала года превысил 25,7 млрд рублей. С начала года рост составил 676 млн рублей. Это максимальная цифра в истории филиала", – прокомментировала заместитель директора Алтайского филиала Россельхозбанка Татьяна Руденко.

РСХБ предлагает своим клиентам сразу три весомых преимущества: большой выбор депозитных программ, высокие процентные ставки и безупречную репутацию.

"Для наших клиентов депозиты остаются надежным и востребованным инструментом получения стабильного дополнительного дохода. Мы высоко ценим и дорожим доверием вкладчиков, активно работаем над улучшением качества обслуживания", – добавила Татьяна Руденко.

Подробную информацию по вкладам и накопительным счетам в РСХБ можно получить в офисах, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте http://www.rshb.ru.

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

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