Россия составит список требований для прекращения огня на Украине, заявил Рубио

Киев также будет работать над своим списком требований, уточнил госсекретарь США

18 мая 2025, 11:50, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Россия готовит список "требований для прекращения огня" на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио после разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Они собираются заранее подготовить документ, в котором будут изложены их требования к прекращению огня, что затем приведет к более широким переговорам", – сказал Рубио.

Рубио добавил, что Киев также составит список требований для прекращения огня.

Переговоры в Стамбуле госсекретарь США назвал "не пустой тратой времени".

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года переговоры между РФ и Украиной. Помощник президента РФ, глава делегации России Владимир Мединский отмечал, что российская сторона удовлетворена их результатом.

Мединский анонсировал обмен пленными по формуле тысяча на тысячу. Киев запросил встречу глав государств, а Москва приняла это к сведению.

Кроме того, стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече.