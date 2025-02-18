Рубио: санкции против РФ могут быть сняты после урегулирования украинского конфликта

Все стороны должны пойти на уступки, отметил госсекретарь США

18 февраля 2025, 22:42, ИА Амител

Российский флаг / Фото: Unsplash / Egor Filin

Дальнейшая судьба санкций против России будет зависеть от урегулирования конфликта на Украине, поскольку именно он послужил причиной их введения, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Об этом сообщает РИА Новости.

"Все санкции были введены как результат этого конфликта. Чтобы завершить любой конфликт, все стороны должны пойти на уступки. Мы не будем заранее определять, какие именно уступки необходимы, и, конечно, не планируем обсуждать это сегодня или на пресс-конференции", – сказал он после встречи с представителями России в Эр-Рияде.

Рубио подчеркнул, что основная цель США – добиться справедливого, долгосрочного и приемлемого для всех сторон решения конфликта.

"Наша цель, и мы пришли к согласию по этому вопросу, – завершить конфликт так, чтобы решение было справедливым, устойчивым и приемлемым для всех сторон", – добавил он.

Напомним, 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций РФ и США. Встреча длилась четыре с половиной часа с несколькими перерывами. Российскую сторону на переговорах представили глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а американскую – госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.