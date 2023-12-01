Рубите мужики, рубите. Алтай просит разрешить заготовку леса за бюджетный счет

Это нужно, чтобы краевым учреждениям было на что охранять лес

01 декабря 2023, 09:00, Александра Черданцева

Срубленный алтайский лес / Фото: Александра Черданцева

Депутаты парламента Алтайского края в очередной раз подготовили обращение к федеральным властям об изменении Лесного кодекса. Они попросили разрешить краевым автономным учреждениям (КАУ) заготавливать и продавать лес. И на вырученные средства выполнять свои функции. Вопрос рассмотрели на сессии в четверг, 30 ноября.

Как это: рубить, чтобы охранять?

Суть инициативы коллегам разъяснил глава комитета АКЗС по аграрной политике Сергей Серов. Впрочем, вопрос обсуждается уже последние несколько лет, так что многие в теме. И все же.

"Мы предлагаем дать им право на заготовку спелой и перестойной древесины для выполнения госпрограмм в области сохранения леса и экологии, не обеспеченных субвенциями из федерального бюджета", ­– сказал Серов.

По его данным, таких вот необеспеченных обязанностей у КАУ (а их в регионе восемь) довольно много. Например, на защиту от пожаров краю надо в год 575 млн рублей. В прошлом году из федерального бюджета было выделено всего 175 млн, в текущем еще меньше – 128 млн. А на лесовосстановление по нацпроекту "Сохранение лесов" выделяют ровно половину. Так, в 2022 году на эти работы требовалось почти 93 млн, а получили 67 млн, а в 2023-м было 63 вместо 111 млн. Весь лес – государственный, а потому и финансирует эти работы федеральный бюджет, краевой просто не имеет таких полномочий.

"КАУ по закону может использовать на эти цели внебюджетные средства, но заработать их можно только на реализации древесины. При этом федеральным госучреждениям такое право дано", – добавил Серов.

Вторая задача инициативы – обеспечение населения региона более дешевой древесиной. А еще это должно снизить социальную напряженность в крае, дать новые рабочие места и обновить материально-техническую базу КАУ.

Рассчитываемся природными ресурсами

Слово поддержки взяла только один депутат АКЗС – член фракции ЛДПР Людмила Цивилева. Она напомнила о проблеме обеспечения людей дровами, в ее 12-м округе (это Краснощековский, Курьинский, Чарышский и Шипуновский районы) вопрос очень актуальный, потому что как раз из-за недофинансирования там закрыли Колыванский леспромхоз.

"Принятие закона позволит возродить подобные леспромхозы, стабилизировать ситуацию на рынке древесины и действительно снизить социальную напряженность", – сказала она.

Против высказался тоже один – коммунист Михаил Зайцев. Это инициативу он назвал очень сомнительной.

"Получается, что мы недофинансируем эту отрасль, а в ответ рассчитываемся природными ресурсами и лесными угодьями. Мы много чего недофинансируем, так давайте рассчитываться недрами, водными ресурсами. Так можно далеко зайти. Есть вероятность, что после передачи участков там одни пеньки останутся", – заявил он.

И тут же получил мягкий нагоняй от старшей по статусу коллеги – депутата Госдумы, главы крайкома КПРФ Марии Прусаковой.

"Михаил Валентинович высказал свою личную позицию, видимо, не очень разобравшись в законопроекте. Мы не только его поддерживаем, я внесла [предложение по] изменению в закон, его рассмотрели в профильных комитетах в Совфеде и Госдуме и концептуально поддержали. Сейчас его вносят в Госдуму", – сказала коммунистка.

В итоге постановление приняли почти единогласным большинством голосов – 53 "за". Один депутат высказался против, один не голосовал, а еще трое воздержались от однозначного ответа.

Напомним, с подобной инициативой АКЗС уже обращалось на уровень федерации еще в 2021 году. Но тогда депутаты Госдумы коллег из региона не поддержали. Теперь, по словам Прусаковой, шансы есть.