"Русские — божьи твари". Депутат Милонов высказался о теории Дарвина
В то же время относительно некоторых других наций парламентарий согласен с ученым
23 сентября 2024, 11:15, ИА Амител
Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с "Осторожно Media" высказался о теории эволюции Чарлза Дарвина.
Парламентарий считает, что "русские, белорусы и наши союзники-друзья – божьи твари", но при этом он как "минимум согласен со стариком Дарвином в части поляков, эстонцев и латышей", которые "точно произошли от макак, обезьян или дождевых червей".
Ранее экс-премьер Чечни Муслим Хучиев предложил министру просвещения Сергею Кравцову запретить в школах теорию эволюции Дарвина, потому что она "ошибочна и идет вразрез религии".
Затем эту идею поддержали в РПЦ.
11:24:30 23-09-2024
От кого же этот уродился ?
11:34:36 23-09-2024
Гость (11:24:30 23-09-2024) От кого же этот уродился ?... от трех отцов
11:28:31 23-09-2024
И эти существа пишут законы((
12:20:55 23-09-2024
Я даже пьяный такого не говорю .Наука разберётся.
12:54:41 23-09-2024
А вот если я себя "тварью" не считаю, паспорт не заберут?
14:25:37 23-09-2024
теорию дарвина рептилоиды придумали
15:13:04 23-09-2024
умный (14:25:37 23-09-2024) теорию дарвина рептилоиды придумали... А рептилоидов кто придумал?
15:43:15 23-09-2024
Можно отменить Дарвина и Теорию эволюции, но эволюцию не отменишь🙈
Вирусы докажут.