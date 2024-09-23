"Русские — божьи твари". Депутат Милонов высказался о теории Дарвина

В то же время относительно некоторых других наций парламентарий согласен с ученым

23 сентября 2024, 11:15, ИА Амител

Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с "Осторожно Media" высказался о теории эволюции Чарлза Дарвина.

Парламентарий считает, что "русские, белорусы и наши союзники-друзья – божьи твари", но при этом он как "минимум согласен со стариком Дарвином в части поляков, эстонцев и латышей", которые "точно произошли от макак, обезьян или дождевых червей".

Ранее экс-премьер Чечни Муслим Хучиев предложил министру просвещения Сергею Кравцову запретить в школах теорию эволюции Дарвина, потому что она "ошибочна и идет вразрез религии".

Затем эту идею поддержали в РПЦ.