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"Русские — божьи твари". Депутат Милонов высказался о теории Дарвина

В то же время относительно некоторых других наций парламентарий согласен с ученым

23 сентября 2024, 11:15, ИА Амител

Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с "Осторожно Media" высказался о теории эволюции Чарлза Дарвина.

Парламентарий считает, что "русские, белорусы и наши союзники-друзья – божьи твари", но при этом он как "минимум согласен со стариком Дарвином в части поляков, эстонцев и латышей", которые "точно произошли от макак, обезьян или дождевых червей".

Ранее экс-премьер Чечни Муслим Хучиев предложил министру просвещения Сергею Кравцову запретить в школах теорию эволюции Дарвина, потому что она "ошибочна и идет вразрез религии".

Затем эту идею поддержали в РПЦ. 

депутаты Наука

Комментарии 8

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Гость

11:24:30 23-09-2024

От кого же этот уродился ?

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гость

11:34:36 23-09-2024

Гость (11:24:30 23-09-2024) От кого же этот уродился ?... от трех отцов

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Гость

11:28:31 23-09-2024

И эти существа пишут законы((

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Человек от человека

12:20:55 23-09-2024

Я даже пьяный такого не говорю .Наука разберётся.

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Гость

12:54:41 23-09-2024

А вот если я себя "тварью" не считаю, паспорт не заберут?

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умный

14:25:37 23-09-2024

теорию дарвина рептилоиды придумали

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Гость

15:13:04 23-09-2024

умный (14:25:37 23-09-2024) теорию дарвина рептилоиды придумали... А рептилоидов кто придумал?

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Гость

15:43:15 23-09-2024

Можно отменить Дарвина и Теорию эволюции, но эволюцию не отменишь🙈
Вирусы докажут.

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