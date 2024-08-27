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"Невероятно красиво и громко". Фото и видео "Русских витязей" над Барнаулом

Пилотажная группа за несколько дней до Дня города восхитила барнаульцев

27 августа 2024, 15:10, ИА Амител

"Русские витязи" над Барнаулом / Фото: amic.ru

Пилотажная группа "Русские витязи", прибывшая в Барнаул днем 27 августа, сделала несколько проходов над городом. 

"Очень громко и невероятно красиво", "Такое ощущение, что они где-то далеко, а потом резко пролетают над тобой", "Как будто летят прямо на тебя", "К сожалению, я не видела, но было слышно, обязательно приду на авиашоу" – восхищаются жители Барнаула.

"Русские витязи" над Барнаулом / Видео: amic.ru

Напомним, одним из главных событий во время празднования Дня города Барнаула 31 августа станет пролет авиагруппы "Русские витязи" над Обью. Авиашоу состоится с 17:00 до 18:00 часов, увидеть его можно будет с набережной Оби и из Нагорного парка.

Кстати, посмотреть на пилотажную группу можно будет и 30 августа с 15:00 до 15:30. "Русские витязи" проведут тренировочные полеты над акваторией Оби.

"Русские витязи" выполняют групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях. Это первая и до 2006 года единственная в мире команда пилотов, которая выполняет групповой высший пилотаж на самолетах класса "тяжелый истребитель". Ранее amic.ru подробно рассказал о пилотажной группе.

Пилотажная группа

Когда и где смотреть авиашоу пилотажной группы "Русские витязи" в Барнауле?

"Русские витязи" прилетают в столицу Алтайского края 27 августа
НОВОСТИОбщество
Барнаул День города
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Комментарии 5

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Гость

15:17:51 27-08-2024

Видел,слаженная тройка с востока подлетела, скрылась за облаком и через несколько секунд вылетела слаженная шестерка.Другая тройка подлетела с запада и над аэропортом они соединились.

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Гость

15:37:01 27-08-2024

Красавцы!

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Гость

15:51:35 27-08-2024

На этот раз барнаульцы даже не испугались? Обычно они боятся летающих над городом самолетов.

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Гость

19:58:07 27-08-2024

Гость (15:51:35 27-08-2024) На этот раз барнаульцы даже не испугались? Обычно они боятся...
А ещё они грома боятся.И громких технологических спусков пара с ТЭЦ.

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Гога

21:11:04 27-08-2024

Обычно они боятся летающих над городом самолетов? Откуда такая инфа?
Где этот дурдом? Срочно залить керосином!

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