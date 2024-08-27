"Невероятно красиво и громко". Фото и видео "Русских витязей" над Барнаулом
Пилотажная группа за несколько дней до Дня города восхитила барнаульцев
27 августа 2024, 15:10, ИА Амител
Пилотажная группа "Русские витязи", прибывшая в Барнаул днем 27 августа, сделала несколько проходов над городом.
"Очень громко и невероятно красиво", "Такое ощущение, что они где-то далеко, а потом резко пролетают над тобой", "Как будто летят прямо на тебя", "К сожалению, я не видела, но было слышно, обязательно приду на авиашоу" – восхищаются жители Барнаула.
Напомним, одним из главных событий во время празднования Дня города Барнаула 31 августа станет пролет авиагруппы "Русские витязи" над Обью. Авиашоу состоится с 17:00 до 18:00 часов, увидеть его можно будет с набережной Оби и из Нагорного парка.
Кстати, посмотреть на пилотажную группу можно будет и 30 августа с 15:00 до 15:30. "Русские витязи" проведут тренировочные полеты над акваторией Оби.
"Русские витязи" выполняют групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях. Это первая и до 2006 года единственная в мире команда пилотов, которая выполняет групповой высший пилотаж на самолетах класса "тяжелый истребитель". Ранее amic.ru подробно рассказал о пилотажной группе.
15:17:51 27-08-2024
Видел,слаженная тройка с востока подлетела, скрылась за облаком и через несколько секунд вылетела слаженная шестерка.Другая тройка подлетела с запада и над аэропортом они соединились.
15:37:01 27-08-2024
Красавцы!
15:51:35 27-08-2024
На этот раз барнаульцы даже не испугались? Обычно они боятся летающих над городом самолетов.
19:58:07 27-08-2024
Гость (15:51:35 27-08-2024) На этот раз барнаульцы даже не испугались? Обычно они боятся...
А ещё они грома боятся.И громких технологических спусков пара с ТЭЦ.
21:11:04 27-08-2024
Обычно они боятся летающих над городом самолетов? Откуда такая инфа?
Где этот дурдом? Срочно залить керосином!