Ресторан "Рыба.Рис" в Барнауле могут закрыть из-за нарушений санитарных норм

Вопрос о закрытии заведения рассмотрят в Железнодорожном районном суде 22 ноября

19 ноября 2024, 15:15, ИА Амител

Ресторан "Рыба.Рис" в ТЦ "Галактика"/ Фото: Алина Богомолова, amic.ru

Ресторан "Рыба.Рис" в барнаульском торговом центре "Галактика" могут закрыть по жалобе Роспотребнадзора. Там нашли санитарно-эпидемиологические нарушения. Вопрос о временном закрытии ресторана рассмотрят в Железнодорожном районном суде 22 ноября 2024 года в 13:30. Об этом сообщил источник amic.ru.

По информации источника, материал о приостановлении работы кафе "Рыба.Рис" уже поступил в суд. У Роспотребнадзора возникли претензии к грязной посуде и другим нарушениям санитарно-эпидемиологических правил и требований. 22 ноября суд решит, закрывать ли кафе до устранения нарушений и на какой срок.

Пока же оно открыто и принимает посетителей, рассказал журналист amic.ru, побывавший на месте.

Отметим, что "Рыба.Рис" – это новосибирская сеть ресторанов, специализирующаяся на приготовлении суши и роллов, а также других паназиатских и европейских блюд. Сеть относится к новосибирской компании "Фуд-мастер", которая также развивает сети "Вилка-Ложка" и "Печки-Лавочки".

Напомним, что 28 августа по жалобе Роспотребнадзора на 30 суток было закрыто другое кафе в ТРЦ "Галактика" – Cinnabon. Причиной стали несколько нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Затем заведение все нарушения оперативно устранило и открылось раньше срока.

Также 20 февраля 2024 года в Барнауле открылась кофейня "Йель", работу которой на 90 дней приостановил Центральный районный суд, после того как в ней отравилось 12 человек. Они попали в больницу с диагнозом "сальмонеллез".