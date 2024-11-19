Ресторан "Рыба.Рис" в Барнауле могут закрыть из-за нарушений санитарных норм
Вопрос о закрытии заведения рассмотрят в Железнодорожном районном суде 22 ноября
19 ноября 2024, 15:15, ИА Амител
Ресторан "Рыба.Рис" в барнаульском торговом центре "Галактика" могут закрыть по жалобе Роспотребнадзора. Там нашли санитарно-эпидемиологические нарушения. Вопрос о временном закрытии ресторана рассмотрят в Железнодорожном районном суде 22 ноября 2024 года в 13:30. Об этом сообщил источник amic.ru.
По информации источника, материал о приостановлении работы кафе "Рыба.Рис" уже поступил в суд. У Роспотребнадзора возникли претензии к грязной посуде и другим нарушениям санитарно-эпидемиологических правил и требований. 22 ноября суд решит, закрывать ли кафе до устранения нарушений и на какой срок.
Пока же оно открыто и принимает посетителей, рассказал журналист amic.ru, побывавший на месте.
Отметим, что "Рыба.Рис" – это новосибирская сеть ресторанов, специализирующаяся на приготовлении суши и роллов, а также других паназиатских и европейских блюд. Сеть относится к новосибирской компании "Фуд-мастер", которая также развивает сети "Вилка-Ложка" и "Печки-Лавочки".
Напомним, что 28 августа по жалобе Роспотребнадзора на 30 суток было закрыто другое кафе в ТРЦ "Галактика" – Cinnabon. Причиной стали несколько нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Затем заведение все нарушения оперативно устранило и открылось раньше срока.
Также 20 февраля 2024 года в Барнауле открылась кофейня "Йель", работу которой на 90 дней приостановил Центральный районный суд, после того как в ней отравилось 12 человек. Они попали в больницу с диагнозом "сальмонеллез".
17:11:53 19-11-2024
да вот уж не расстроится клиентура нисколечки
08:05:02 20-11-2024
сдулись давно, раньше постоянно туда ходили, акции были. а сейчас не интересно.