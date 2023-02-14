С этажей на землю. Почему барнаульцы массово "мигрируют" в частные дома

Последние годы всё больше жителей Барнаула готовы переехать в частные дома в пригороде

14 февраля 2023, 09:29, ИА Амител







































Круглый стол / Фото: amic.ru

Ажиотажный спрос на частные дома, который наблюдают в Барнауле последние три года, сохранится и в 2023-м. Из-за этого предпосылок для снижения цен нет: напротив, к началу строительного сезона стоимость домов может вырасти на 15-20%. Об этом говорили эксперты на круглом столе "Формирование рынка загородной недвижимости", который организовала федеральная строительная компания "Малые этажи" и сайт amic.ru на площадке рекламного агентства "FM-Продакшн". Сколько сейчас стоят частные дома в пригороде и почему всё больше горожан стремятся на землю – в материале amic.ru.

И для жизни, и для инвестиций

Всплеск на рынке загородного жилья Барнаула произошёл в 2020 году с началом пандемии коронавируса. Сначала люди "сметали" дачи, потом переключились на дома и коттеджи, напомнила президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина.

Круглый стол / Фото: amic.ru

Однако большинство предложений на рынке не отвечали современным запросам покупателей. Поэтому из тени начали выходить застройщики, которые были готовы занять появившуюся нишу и предложить рынку актуальные продукты: дом под отделку со всеми инженерными сетями на участке 8-10 соток."Один из мифов гласит, что загородный дом строится долго и дорого, приходится решать множество задач самостоятельно. Синергия земельных участков, готовых к продаже со всеми коммуникациями, и организаций, способных быстро строить и предлагать решения, позволяет развеять эти мифы", – отметила Марина Ракина.

Ажиотажный спрос на дома спровоцирован не только пандемией, но и ростом цен на новостройки, добавил руководитель компании "Фирсова Слобода" Михаил Кочетов. Сейчас при сопоставимых площадях цена дома заметно ниже квартиры.

"Если раньше, когда маркетологи предлагали "дом по цене квартиры", им зачастую отвечали: "Где вы видели квартиру по такой цене?" Теперь этот вопрос даже не стоит. Сегодня при равном качестве готовый дом под отделку и квартира такой же площади не сопоставимы по цене. В многоэтажке средняя цена квадратного метра составляет 100 тыс. рублей, а стоимость продукта, который мы предлагаем, – 70 тыс. рублей за "квадрат", или 6 млн рублей. Это дом 88 квадратных метров с земельным участком", – сказал Кочетов.

Круглый стол / Фото: amic.ru

Рынок загородного жилья постепенно вытесняет новостройки из инвестиционной ниши, добавил директор по развитию строительной компании "Малые этажи" Юрий Климентьев. По его словам, растёт число покупателей, которые рассматривают дома как инструмент для вложений. Тем более что сейчас строительство коттеджа – быстрый процесс. Например, у компании "Малые этажи" под требования рынка разработаны типовые линейки домов, которые возводят всего за три месяца.

"Раньше новостройки использовали для капитализации средств: покупали на котловане, продавали после сдачи. Сейчас из-за проектного финансирования на старте квартиры выходят с ценами, которые практически не отличаются от тех, какие будут после ввода дома. Как инструмент инвестиций новостройки перестали быть интересными. Деньги заморожены на полтора-два года, а прибыль после продажи сомнительная и будет ли она вообще. Спрос смещается в сторону загородного жилья".

Однозначный рост

Пока наиболее популярный вариант у покупателей (как для инвестиций, так и проживания) – это дом до 100 квадратных метров. Чуть меньше горожан рассматривают объекты в 150 "квадратов", привёл аналитические данные Юрий Климентьев. Он отметил, что за последние годы желаемый размер дома снизился: ещё пять лет назад наиболее популярными были коттеджи до 150 квадратных метров.

Круглый стол / Фото: amic.ru

Желание иметь небольшой дом объяснимо, в первую очередь, ростом цен. За последние пару лет цена на коттеджи выросла в среднем на 20-30% в зависимости от регионов, отметил Юрий Климентьев. В 2023 году стоимость вырастет ещё.

"Интерес к загородной недвижимости всё ещё высокий, на уровне 2021-2022 года. В декабре 2022 года число уникальных покупателей снизилось, но в январе 2023 году спрос заметно ожил. На рынке много покупателей, которые находятся в поиске, то есть накопился огромный отложенный спрос. Дело в том, что произошли определённые события, из-за которых люди отодвинули покупку дома, думая, что из-за этих событий цена пойдёт вниз. Но этого не произошло. А отложенный спрос всегда срабатывает на цене. Ожидается, что к сезону стоимость домов вырастет на 15-20%", – сообщил эксперт.

Впрочем, рост стоимости может быть намного выше. Дело в том, что большинство домов в пригороде Барнаула (Первомайский, Павловский районы) покупают по программе "Сельская ипотека" под 3%. Максимальный лимит по ней – 3 млн на человека.

То есть семье, где муж и жена работают, банк может выдать 6 млн рублей. Этого достаточно для приобретения дома 100 "квадратов", например, в Санниково и Фирсово.

Однако Россельхозбанк (практически единственный банк, работающий с программой) уже направил предложение в Госдуму об увеличении лимитов до 5 млн рублей на человека. С одной стороны, это расширит возможности покупателей, с другой – приведёт к резкому росту цен, отметил начальник отдела по развитию партнёрского канала продаж Россельхозбанка Николай Скрипников.

"Сейчас такой лимит (5 млн рублей, – прим. ред.) на Дальнем Востоке и в Ленинградской области. Это палка о двух концах. Сейчас на Дальнем Востоке цена квадратного метра перевалила показатели Московской области и уже приближается к данным по окраине Москвы. В Санниковском сельсовете дом 100 "квадратов" пока стоит 6-7 млн рублей", – сказал он.

В целом эксперты уверены, что у рынка загородного жилья Барнаула перспективное будущее: число профессиональных строительных компаний, предлагающих различные технологии и типовые продукты, растёт, а всё большее число жителей хотели бы получать качественные услуги по обслуживанию посёлков. Это приведёт к тому, что у жилых комплексов появятся управляющие и сервисные компании, которые будут следить за инфраструктурой посёлков.