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С этажей на землю. Почему барнаульцы массово "мигрируют" в частные дома

Последние годы всё больше жителей Барнаула готовы переехать в частные дома в пригороде

14 февраля 2023, 09:29, ИА Амител

Круглый стол / Фото: amic.ru

Ажиотажный спрос на частные дома, который наблюдают в Барнауле последние три года, сохранится и в 2023-м. Из-за этого предпосылок для снижения цен нет: напротив, к началу строительного сезона стоимость домов может вырасти на 15-20%. Об этом говорили эксперты на круглом столе "Формирование рынка загородной недвижимости", который организовала федеральная строительная компания "Малые этажи" и сайт amic.ru на площадке рекламного агентства "FM-Продакшн". Сколько сейчас стоят частные дома в пригороде и почему всё больше горожан стремятся на землю – в материале amic.ru.

И для жизни, и для инвестиций

Всплеск на рынке загородного жилья Барнаула произошёл в 2020 году с началом пандемии коронавируса. Сначала люди "сметали" дачи, потом переключились на дома и коттеджи, напомнила президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина.

Круглый стол / Фото: amic.ru

Однако большинство предложений на рынке не отвечали современным запросам покупателей. Поэтому из тени начали выходить застройщики, которые были готовы занять появившуюся нишу и предложить рынку актуальные продукты: дом под отделку со всеми инженерными сетями на участке 8-10 соток."Один из мифов гласит, что загородный дом строится долго и дорого, приходится решать множество задач самостоятельно. Синергия земельных участков, готовых к продаже со всеми коммуникациями, и организаций, способных быстро строить и предлагать решения, позволяет развеять эти мифы", – отметила Марина Ракина.

Ажиотажный спрос на дома спровоцирован не только пандемией, но и ростом цен на новостройки, добавил руководитель компании "Фирсова Слобода" Михаил Кочетов. Сейчас при сопоставимых площадях цена дома заметно ниже квартиры.

"Если раньше, когда маркетологи предлагали "дом по цене квартиры", им зачастую отвечали: "Где вы видели квартиру по такой цене?" Теперь этот вопрос даже не стоит. Сегодня при равном качестве готовый дом под отделку и квартира такой же площади не сопоставимы по цене. В многоэтажке средняя цена квадратного метра составляет 100 тыс. рублей, а стоимость продукта, который мы предлагаем, – 70 тыс. рублей за "квадрат", или 6 млн рублей. Это дом 88 квадратных метров с земельным участком", – сказал Кочетов.

Круглый стол / Фото: amic.ru

Рынок загородного жилья постепенно вытесняет новостройки из инвестиционной ниши, добавил директор по развитию строительной компании "Малые этажи" Юрий Климентьев. По его словам, растёт число покупателей, которые рассматривают дома как инструмент для вложений. Тем более что сейчас строительство коттеджа – быстрый процесс. Например, у компании "Малые этажи" под требования рынка разработаны типовые линейки домов, которые возводят всего за три месяца.

"Раньше новостройки использовали для капитализации средств: покупали на котловане, продавали после сдачи. Сейчас из-за проектного финансирования на старте квартиры выходят с ценами, которые практически не отличаются от тех, какие будут после ввода дома. Как инструмент инвестиций новостройки перестали быть интересными. Деньги заморожены на полтора-два года, а прибыль после продажи сомнительная и будет ли она вообще. Спрос смещается в сторону загородного жилья".

Однозначный рост

Пока наиболее популярный вариант у покупателей (как для инвестиций, так и проживания) – это дом до 100 квадратных метров. Чуть меньше горожан рассматривают объекты в 150 "квадратов", привёл аналитические данные Юрий Климентьев. Он отметил, что за последние годы желаемый размер дома снизился: ещё пять лет назад наиболее популярными были коттеджи до 150 квадратных метров.

Круглый стол / Фото: amic.ru

Желание иметь небольшой дом объяснимо, в первую очередь, ростом цен. За последние пару лет цена на коттеджи выросла в среднем на 20-30% в зависимости от регионов, отметил Юрий Климентьев. В 2023 году стоимость вырастет ещё.

"Интерес к загородной недвижимости всё ещё высокий, на уровне 2021-2022 года. В декабре 2022 года число уникальных покупателей снизилось, но в январе 2023 году спрос заметно ожил. На рынке много покупателей, которые находятся в поиске, то есть накопился огромный отложенный спрос. Дело в том, что произошли определённые события, из-за которых люди отодвинули покупку дома, думая, что из-за этих событий цена пойдёт вниз. Но этого не произошло. А отложенный спрос всегда срабатывает на цене. Ожидается, что к сезону стоимость домов вырастет на 15-20%", – сообщил эксперт.

Впрочем, рост стоимости может быть намного выше. Дело в том, что большинство домов в пригороде Барнаула (Первомайский, Павловский районы) покупают по программе "Сельская ипотека" под 3%. Максимальный лимит по ней – 3 млн на человека.

То есть семье, где муж и жена работают, банк может выдать 6 млн рублей. Этого достаточно для приобретения дома 100 "квадратов", например, в Санниково и Фирсово.

Однако Россельхозбанк (практически единственный банк, работающий с программой) уже направил предложение в Госдуму об увеличении лимитов до 5 млн рублей на человека. С одной стороны, это расширит возможности покупателей, с другой – приведёт к резкому росту цен, отметил начальник отдела по развитию партнёрского канала продаж Россельхозбанка Николай Скрипников.

"Сейчас такой лимит (5 млн рублей, – прим. ред.) на Дальнем Востоке и в Ленинградской области. Это палка о двух концах. Сейчас на Дальнем Востоке цена квадратного метра перевалила показатели Московской области и уже приближается к данным по окраине Москвы. В Санниковском сельсовете дом 100 "квадратов" пока стоит 6-7 млн рублей", – сказал он.

В целом эксперты уверены, что у рынка загородного жилья Барнаула перспективное будущее: число профессиональных строительных компаний, предлагающих различные технологии и типовые продукты, растёт, а всё большее число жителей хотели бы получать качественные услуги по обслуживанию посёлков. Это приведёт к тому, что у жилых комплексов появятся управляющие и сервисные компании, которые будут следить за инфраструктурой посёлков.

Строительство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Комментарии 33

  • Потому что очень хотят зимой снег чистить с утра до ночи, и с ночи до утра.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Это большой обман наивных экономистов. 6 за годовый дом? Может быть. Но тебе надо будет еще забор, гараж, дорожки, сарай и так далее. Сейчас забор поставить на 10 соток тысяч пятьсот будет минимум стоить. Плюс инфраструктуры ноль и езды до города по каждому плевому делу пол дня. Но да, за первоначальный "взнос" будет дом больше чем квартира.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • пока стоит 6-7 млн рублей - типа все ринулись там покупать. бесплатно ненужно
    14 февраля, Гость   Ответить
  • С этажей на землю --- может думают, что на земле сейчас надежней
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Это обычная рекламная интеграция барыг типа Миши Кочетова с Фирсовой Слободы, перекупов-риэлтеров типа Ракиной, и СМИ. Если вам скучно жить - купите себе дом, вам всегда будет чем заняться. Зимой снег, летом трава, мутки с газом, септики... Я этого добра насмотрелся - погорло хватило...
    14 февраля, Гость   Ответить
  • В частном доме гесешь ответственность за все, от фундамента до крыши. Никакое жэу не придет и не починит.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Забор стоит раза в три меньше. Не забывайте о стоимости коммуналки и о стоимости парковочного места в гаражном комплексе. И вообще это совсем другое качество жизни. Нет смысла рассуждать, если мужик привык жить на диване
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Ухохоталась. Кинусь сметать! Нищета за маткапитал хочет быть фазейндерами.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Забор стоит раза в три меньше. --- соориентируй куда обращаться или это всё купил и сам ставь?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Нет смысла рассуждать, если мужик привык жить на диване **** Да нет, конечно. Смысл жизни - бесконечно вкалывать на участке. Чтобы прямо приехал с работы - и за лопату, а потом за дрель. А потом за молоток. Нефиг сидеть/лежать - пахать нужно. А что касается гаражного кооператива, то он не нужен. Место на крытой парковке в ТЦ, стоящем в 200 метрах от дома, стоит 4500 в месяц. Коммуналка - сравнимая. Если посчитать газ, свет, интернет, расходы на любую поездку, то даже дешевле выходит в городской квартире.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • В человейниках, вообще-то, спокойно жить просто-напросто невозможно. Обязательно находится "инициативная группа лиц", которая начинает строить всех остальных под себя с явной выгодой в свой загребущий карман. Кроме того, жизнь там откровенно опасна! Кто пережил землетрясение в Барнуле в высотке, тот помнит, как в панике бегали всем домом вниз по лестнице кто в чём. Опять же лифты - это уже официально признаннные очаги вирусных и бактериальных инфекций, медленно, но верно убивающие иммунитет, а значит и саму жизнь. А застрять в лифте - тот ещё шок, который для детей часто становится психической травмой на всю оставшуюся жизнь. И экология там вообще никакая из-за тотального использования фенолов и прочей канцерогенной химии. Жил, знаю. И больше никогда там жить не буду!
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Жил, знаю. И больше никогда там жить не буду! ***** А ты в своей сталинке на первом этаже живешь? Или на пятый пешком карячишься?)
    14 февраля, Гость   Ответить
  • По себестоимости общак всегда дешевле и труда меньше, т.е. городские квартиры и их содержание дешевле частного жилья. Всегда находятся "пастушки и доярушки" и общественное "жильё оккупирует жульё" и вся выгода совместного проживания уходит в парадокс и... вот уже жильцы на улицах с плакатами сдерживания цен ЖКХ и как следствие люди уходят в частную собственность, но и там "хотели как лучше, а получилось как всегда".
    14 февраля, Гость   Ответить
  • "Гость, Забор стоит раза в три меньше." Да что ты говоришь? Мне как раз нужно забор делать на участке, скажи мил чиловчек где мне за 150 тыщ забор сделают на 10 соток? Покрутят у виска за столько и краски нальют покрасить забор построенный в мечтах за 150.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • " И вообще это совсем другое качество жизни." Другое качество жизни в + не стоит меньших денег - и в этом главный обман. Для этого другого качества нужны средтсва несравненно большие, чем владение квартирой. А недострои у черта на куличках - это действительно другое качество жизни, только в несколько раз в минус это качество.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • которая начинает строить всех остальных под себя - ну Вы не давайте себя прогнуть
    14 февраля, Гость   Ответить
  • бары́га Мужской род · Женский родПРОСТОРЕЧИЕ НЕОДОБРИТЕЛЬНОЕ Перекупщик, спекулянт, барышник. Это каким местом к Кочетову относится?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • У кого деньги есть, тому можно и в дом переехать. Отделка купленного дома стоит так дорого и столько всего к дому нужно, что говорить о соотношении цены квартиры и дома просто нет смысла. Это несопомта Не сопоставимо. Везде свои плюсы и свои минусы. Каждому свое...кому редька, а по у фиалки. Каждый прав по своему.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Выйду на крыльцо я * И уйду опять * Дом многоквартирный * И не почесать
    14 февраля, Гость   Ответить
  • "Гость, Забор стоит раза в три меньше." - Три года назад материал со скидкой вышел 200 и работа 150 , так-то
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Три года назад материал со скидкой вышел 200 и работа 150 , так-то **** Чел, наверное, забор из кольев, сделанных из валежника в лесу, в виду имел)
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Три года назад материал со скидкой вышел 200 и работа 150 , так-то-------------а мне новая баня 4*5 м. обошлась в 200 тыс три года назад. вместе с работой. места знать надо
    14 февраля, Гость   Ответить
  • вместе с работой. места знать надо **** Из вагонки даже дешевле обошлась бы)
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Квартплатку еще поднимут, пробки вырастут, и начнется исход городских в деревню.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • начнется исход городских в деревню. **** Деревенские со всяких Усковых может и поедут обратно) Нормальные люди в деревню - ни ногой)
    14 февраля, Гость   Ответить
  • * Из вагонки даже дешевле обошлась бы--- баня из вагонки??? это что за хрень?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • На вкус да на цвет... Кому арбуз, а кому свиной хрящик. Но в частном доме, естессно, не расслабишься - забот на порядок больше. Пока молодой и некуда больше силы девать - еще терпимо.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • из БЕЛЫХ РОС. " Бать , как жизнь прожить и не устать.." Взял ипотеку , въехал в квартиру и и все заботы решены диван и спокойствие. С возрастом приходит опыт и осмысление как жить. После сорока уже начинаешь задумываться а так ли это? и квартира твоя но в этажерке. На земле и участок твой и дом твой и жизнь спокойней.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, ты совершенно прав ,осознание правильности и свободы жизни приходит на своей земле,рассуждать о смысле и дешевости нет смысла ,по настоящему понимать свободы приходит после у кого 40, а у кого и после 50 лети в первый угол ставят не парковку и удобство ,а уже здоровье как свое ,детей и внуков - это первые приоритеты за свой дом вне города.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • ну риелторы и представители фирсовой слободы понятно - можно назвать одним словом инфоцыгане. А вот федеральная строительная компания - звучит гордо. Зашёл на их сайт, помимо нескольких дешманских каркасников объектов нет. Наверное крутые ребята. Я о чём - к выбору застройщика нужно подходить очень тщательно, изучив портфолио, в идеале, поговорив с их клиентами, кто живёт в домах 2-3 года. Ширпотрёба очень много на рынке.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • необходимо место для отдыха от города, дом где можно собраться всей семьей, шашлык, баня, дети гуляют на свежем воздухе. ДОМ - это место где живет мужик, не переубедите меня. В квартире мужик чахнет
    15 февраля, Гость   Ответить
  • А почему все цивильное человечество, Европа, Америка, и по. Живут в домах и с приростом населения нет проблем. А Россия в человейниках вымирает?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Пенсии нищие купить овощи в магазинах дорого. За погреб кооперативный плати. За капремонт вообще деньги подаренные государству( дефолт, рост цен и.т.д) Даже если не понравилось качество ремонтаа многоэтажки и куда уходят деньги проконтролировать не возможно. Вода,свет тоже счётчик , интернет так же как в квартире . Земля требует ухода, но сколько вырастет на земле никогда не купить. А коммуналка будет расти до бесконечности. Чем лучше квартира в сравнении с частным домом.
    15 февраля, Гость   Ответить
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