С какими программами идут на выборы кандидаты в президенты. Главные тезисы

Уже через несколько дней россияне узнают имя нового главы государства

13 марта 2024, 09:01, ИА Амител

Выборы президента РФ / Фото: Избирком Алтайского края

До выборов президента России остается несколько дней. На кресло российского лидера претендуют четверо: представитель "Новых людей" Владислав Даванков, самовыдвиженец Владимир Путин, либерал-демократ Леонид Слуцкий и коммунист Николай Харитонов. Все они уже обнародовали свои предвыборные программы. Рассказываем, что они хотят изменить в стране и какой видят Россию будущего.

Владислав Даванков ("Новые люди")

Программа Владислава Даванкова включает в себя широкий спектр вопросов: от госуправления и налоговой политики до свободного общества, культуры и прав женщин на труд. Большая часть документа посвящена предпринимателям, которых Даванков видит главной "движущей силой страны". Он предлагает для них уменьшить налоги, ввести льготы и субсидии, сократить количество проверок, а в некоторых случаях даже предоставить отсрочку от армии.

Кандидат также предлагает переговоры с Украиной "на российских условиях" (при этом как их достичь, в документе не уточняется). Участникам СВО Даванков призывает оказывать психологическую помощь и ресоциализацию за счет создания профильных государственных программ.

В своей программе Даванков делает упор на искусственный интеллект. Его политик намерен внедрить практически во все сферы: от судопроизводства до контроля за мигрантами.

В образовательной сфере кандидат предлагает повысить зарплату учителям, уменьшить их бюрократическое бремя и стимулировать сближение частного бизнеса со школами. Оценивать работу вузов и зарплату педагогов, по его мнению, нужно по двум критериям: наполненности студентов и показателю трудоустройства выпускников.

Отдельно прописаны меры поддержки молодым семьям – и по кредитам, и по жилью, и по ипотеке: везде послабления, поддержка государства, повышение маткапитала. Депутат считает, что для этого "у государства достаточно денег и ресурсов".

Более подробную программу кандидата Владислава Даванкова читайте по ссылке ниже.

Владимир Путин (самовыдвиженец)

Программа действующего президента России Владимира Путина не была опубликована (как самовыдвиженец он не обязан этого делать). Главные предвыборные тезисы глава государства озвучил во время послания Федеральному собранию 29 февраля.

Владимир Путин представил план по развитию государства на ближайшие шесть лет, до 2030 года. Большая часть положений касалась повышения продолжительности и качества жизни. По словам президента, к 2030 году средняя продолжительность жизни должна вырасти до 78 лет, а в дальнейшем превысить 80 лет. Уровень бедности к 2030 году должен сократиться ниже 7%, среди многодетных – до 12%.

Этой цели помогут достичь пять новых национальных проектов, которые анонсировал Путин. Это "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь России", "Кадры", "Экономика данных". По поручению главы государства все нацпроекты должны быть "утверждены и скоординированы между собой" до конца 2024 года.

В речи президента нашлось место и кадровой программе для военнослужащих, и продолжению газификации садовых товариществ, строительству школ, искусственному интеллекту. Подробнее о том, как будет развиваться Россия в ближайшие шесть лет, читайте по ссылке.

Леонид Слуцкий (ЛДПР)

Либерал-демократы в своей программе активно эксплуатируют образ Владимира Жириновского (да и сама предвыборная программа называется "Дело Жириновского живет"). В основу документа, утверждает политик, легли результаты Всероссийского опроса граждан "Скажи Слуцкому правду!", "участниками которого стали сотни тысяч человек из всех регионов страны".

Лидер ЛДПР настаивает на скорейшем окончании спецоперации, которая, по мнению либерал-демократа, должна завершиться победой России. Сделать это можно только путем "масштабного наступления", который решительно поставит жирную точку в конфликте", считает он.

В ближайшие шесть лет, по словам Слуцкого, необходимо сравнять уровень жизни в регионах с московским, отменить налог для малообеспеченных, заморозить цены на продукты базовой продовольственной корзины. Также среди предложений – развивать горизонтальную застройку и создавать новые населенные пункты, выдавать семьям, у которых родился первый ребенок, квартиру в пожизненное пользование, вернуть "дефолтные" деньги людям, уменьшить проверки в отношении бизнеса.

А еще Слуцкий затрагивает тему взаимоотношений Москвы и отдаленных регионов. "Россия больше, чем Москва" – гласит один из тезисов программы. По мнению политика, нужно перераспределить финансирование и списать долги регионам (в некоторых, по его словам, задолженность превысила 2 трлн рублей).

Николай Харитонов (КПРФ)

Суть программы самого возрастного кандидата в президенты Николая Харитонова состоит в том, что нужно отменить капиталистическое общество и вернуться в социализм. Программа политика относительно коротка. Но внимания заслуживает.

"Задача одна у нас, чтобы в стране, которая имеет всю таблицу Менделеева, каждый человек от рождения до пенсионного возраста жил достойно", – отмечал лидер партии Геннадий Зюганов во время презентации программы.

Итак, что предлагает Харитонов. Первое – вернуть в собственность государства стратегические отрасли экономики и системообразующие банки, запретить приватизацию государственных и муниципальных предприятий; выйти из ВТО, МВФ и других международных организаций; сократить штат чиновников, установить выборность судей, членов Совфеда и глав местного самоуправления; отзывать губернаторов и депутатов всех уровней в случае их бездействия.

Кроме того, по мнению депутата, нужно ввести прогрессивный налог на доходы физических лиц, отменить его для малообеспеченных граждан; восстановить отечественное станкостроение, машиностроение, судостроение, авиапромпредприятия, легкую фармацевтическую промышленность; ввести мораторий на повышение тарифов, создание государственных управляющих компаний. Также коммунист настаивает на отмене пенсионной реформы, снижении пенсионного возраста до 40 лет для женщин и 60 лет – для мужчин, обеспечении всех бесплатным качественным образованием.

Подробнее о том, как выглядит программа Николай Харитонова, читайте здесь.