Главными премьерами месяца будут российский постапокалипсис "Последний Ронин", новый фильм Роберта Земекиса и лента о Домовёнке Кузе

27 ноября 2024, 06:25, ИА Амител

Кадр из фильма "Тогда. Сейчас. Потом"/ Фото: film.ru

Традиционно в декабре люди пытаются где-нибудь найти новогоднее настроение. Получить его многим помогает кино. Ведь в кинозалах к концу месяца обычно появляются долгожданные праздничные релизы. Но и кроме них зрителю будет что посмотреть. Прокатчики выпустят крупный российский фильм о постапокалипсисе, новую картину известного режиссера Роберта Земекиса с Томом Хэнксом в главной роли, фильмы об Одиссее, Бабе Яге, Домовенке Кузе и так далее. Amic.ru рассказывает, что выйдет в кинотеатрах в последнем месяце 2024 года.

"Безмолвное братство" (с 5 декабря)

Любители триллеров в начале месяца смогут сходить на американо-британский фильм "Безмолвное братство".

По сюжету агент ФБР расследует серию взрывов, ограблений и жестоких убийств. Он понимает, что за преступлениями стоит хорошо организованная группа, а ее лидер хочет объявить войну правительству США. Что будет дальше, можно узнать в кино.

Главные роли в ленте сыграли Джуд Лоу ("Шелок Холмс", "Гаттака"), Тай Шеридан ("Первому игроку приготовиться"), Николас Холт ("Люди Икс: Дни минувшего будущего", "Безумный Макс: Дорога ярости") и другие актеры.

Возрастной рейтинг ленты 18+. На агрегаторах фильм пока не оценили.

"Роковая партия" (с 5 декабря)

Новый российский фильм о шахматах "Роковая партия" выйдет в прокат 5 декабря. Он расскажет о знаменитом шахматном поединке между чемпионом мира Михаилом Ботвинником и молодым претендентом Давидом Бронштейном.

Главные роли в фильме исполнили Даниил Спиваковский ("Казнь", "Подольские курсанты") и Павел Рассомахин ("Кухня", "Гранд").

Оценки на агрегаторах у ленты пока нет. Возрастной рейтинг фильма 12+.

"Возвращение Одиссея" (с 5 декабря)

В начале месяца на экранах появится и европейский фильм "Возвращение Одиссея" режиссера Уберто Пазолини ("Остановившаяся жизнь", "Один на один").

По сюжету спустя 20 лет странствий Одиссей прибывает на берег Итаки. Царь возвращается домой, но за годы в его государстве многое изменилось. Жена Пенелопа стала пленницей, ее вынуждают выбрать нового мужа, чтобы тот стал царем. Одиссей больше не могучий воин, и он должен обратиться к прошлому, чтобы спасти свою семью и вернуть утраченную любовь.

Главные роли в ленте исполнили Рэйф Файнс ("Список Шиндлера", "Отель "Гранд Будапешт"), Жюльет Бинош ("Шоколад", "Грозовой перевал").

Возрастной рейтинг фильма 16+. Оценок на агрегаторах у него пока нет.

"Дева Мария: Мать Христа" (с 12 декабря)

Любители кино на тему религии смогут с 12 декабря посмотреть фильм "Дева Мария: Мать Христа", которую снял режиссер Ди Джей Карузо ("Паранойя", "На крючке").

Картина расскажет историю жизни и деяний Пресвятой Девы Марии. На ее пути стоят римские легионеры или сам царь Ирод, но вера и любовь к ближним ее не оставляют.

Роль короля Ирода в ленте исполнил актер Энтони Хопкинс ("Молчание ягнят", "Знакомьтесь, Джо Блэк"), а Девы Марии – малоизвестная израильская актриса Ноа Коэн.

Возрастной рейтинг ленты 12+. Оценки на агрегаторах у нее пока нет.

"Тогда. Сейчас. Потом" (с 12 декабря)

Наверное, самой любопытной западной новинкой месяца на российских экранах станет фильм режиссера Роберта Земекиса ("Форрест Гамп", трилогия "Назад в будущее") под названием "Тогда. Сейчас. Потом".

Картина расскажет об обитателях американской гостиной дома в Новой Англии. В 1950-х здесь родился мальчик Ричард, в этих стенах прошли его детство и юность, он завел жену Маргарет, детей, внуков. Вместе супруги понимают, что их жизнь постепенно уходит.

В фильме сыграли Том Хэнкс ("Зеленая миля", "Форрест Гамп"), Робин Райт ("Форрест Гамп", "Бегущий по лезвию 2049"), Пол Беттани ("Игры разума", "Догвилль"), Келли Райлли ("Настоящий детектив", "Шерлок Холмс: Игра теней") и другие.

На IMDB рейтинг ленты 6,3 балла. На "Кинопоиске" у фильма оценок пока нет.

"Баба Яга спасает Новый год" (с 12 декабря)

К Новому году зрителей будет готовить фильм "Баба Яга спасает Новый год". Это продолжение прошлогодней ленты "Баба Яга спасает мир".

По сюжету Снежная королева и Дед Мороз были друзьями, но потом разошлись. Снежная королева, позавидовав силе Деда Мороза, похитила артефакт, из которого маг черпал свою силу. Волшебник смог победить колдунью и заточил ее в ледяную тюрьму. Но спустя тысячи лет, в наше время, мальчик Юра на новогодней ярмарке находит ледяной посох Снежной Королевы и случайно дарует ей свободу.

Злодейка возвращается в современный мир и решает отомстить Деду Морозу. Она придумывает план, по которому весь мир в канун Нового года будет заморожен. Для этого она похищает мальчика и увозит его в ледяное королевство. Дед Мороз должен будет спасти и ребенка, и весь мир. Но ему понадобится помощь Бабы Яги, Ивана Царевича, Марьи-искусницы и других волшебных существ.

Роль Бабы Яги, как и в первом фильме, исполнила Людмила Артемьева (сериал "Сваты", "Артек. Большое путешествие"). Также в ленте сыграли Ян Цапник ("Последний министр", "Конек-горбунок"), Олеся Железняк ("Сваты", "Со мною вот что происходит") и другие актеры.

На агрегаторах рейтинга у ленты пока нет. В кинотеатр пустят детей с 6 лет.

"Домовенок Кузя" (с 19 декабря)

Детей можно будет сводить на фильм "Домовенок Кузя". По сюжету ленты Домовенок Кузя сбегает из плена Бабы Яги и оказывается в квартире девочки Наташи. Кузе необходимо отыскать свой волшебный сундучок, который способен исполнять желания. Между тем на поиски Кузи и сундучка в наш мир проникает Баба Яга, у которой есть свои коварные планы.

В фильме сыграли Екатерина Стулова ("Аритмия", "Есенин") и Марк Богатырев ("Кухня", "Теща"), домовых озвучили Сергей Бурунов ("Полицейский с Рублевки", "Слово пацана. Кровь на асфальте") и Гарик Харламов ("Последний богатырь", "Зона комфорта").

Возрастной рейтинг ленты 6+. Оценок на агрегаторах у ленты пока нет.

"Елки 11" (с 19 декабря)

Перед Новым годом в очередной раз на российских экранах появятся "Елки", на этот раз – уже одиннадцатые. Фильм будет продолжением "Елок 10". Он снова расскажет о том, как переплетаются судьбы россиян в Новый год. Одним из героев будет дядя Юра в исполнении Дмитрия Нагиева ("Кухня", "Чикатило"), который живет со своим минипигом Костей и ненавидит Новый год. Ему предстоит осознать нечто важное и полюбить праздник.

Основные события будут разворачиваться в городе Альметьевске перед Новым годом. Главная героиня мечтает встретить мужчину своей мечты – турецкого актера Бурака Озчивита. Впрочем, любители бесконечных "Елок" наверняка понимают, что их ждет в кино.

Кроме Нагиева, в ленте сыграли Рузиль Минекаев ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Сычок"), Виктор Хориняк ("Последний богатырь", "Поехавшая") и другие актеры.

Оценок у ленты пока нет. Возрастной рейтинг 6+.

"Иван Царевич и Серый Волк 6" (с 26 декабря)

Еще один спутник Нового года – мультфильм студии "Мельница". Но на этот раз на экраны выйдут не "Три богатыря", а уже шестая часть франшизы "Иван Царевич и Серый Волк".

По сюжету Иван и его друзья идут на волшебную выставку чудес со всего сказочного мира. Они должны представить Тридевятое царство. Однако исполняющая желания Щука внезапно исчезает. Иван Царевич, Серый Волк и Василиса должны ее спасти. На неведомых дорожках они должны встретить Колобка, отыскать "рыбу мечты" и посоревноваться в смекалке с волшебником.

Главные роли озвучили уже привычные Никита Ефремов ("Здоровый человек", "Лето") и Александр Боярский (франшиза "Три богатыря", "Лунтик").

Оценок у мультфильма пока нет. В кино пустят детей с шести лет.

"Последний Ронин" (с 26 декабря)

Пожалуй, самый крупный релиз месяца в отечественном прокате – российская фантастика "Последний Ронин". Действие фильма происходит в будущем. Изменения климата привели к глобальной ядерной войне, цивилизация почти уничтожена: земли выжжены, города разрушены, а техника не работает. Валютой служат два патрона – 9 и 7,62 мм от АК-47.

Одинокий путник Ронин странствует по пустоши и ищет убийцу своего отца, годами он создает карту континента. На пути он борется с охотниками за головами и бандитами. Судьба сводит его с девочкой-подростком Марией, которая обещает мужчине большую плату, если он доведет ее до родного дома.

Сыграли в ленте Юрий Колокольников ("Мастер и Маргарита", "Игра престолов"), Дарья Енакаева ("Батя", "Внутри убийцы"), Данил Воробьев ("Гром: Трудное детство"), "Повелитель ветра") и другие актеры.

Никаких оценок к фильма пока нет. Возрастной рейтинг – 18+.

Что выйдет в "сером" прокате?

Еще 27 ноября в США выходит мультфильм "Моана 2". Скорее всего, в российских кинотеатрах лента появится в декабре.

Кроме того, в декабре в нашем прокате должен выйти новый фильм вселенной врагов Человека-паука от Sony "Крейвен-охотник", в США релиз фильма запланирован 11 декабря. Лента расскажет историю становления Крейвена-охотника – как это было с "Веномом", "Морбиусом" и "Мадам Паутиной".

Также 13 декабря в США выйдет аниме по "Властелину колец" под названием "Властелин колец: Война рохирримов", фильм станет приквелом к трилогии Питера Джексона "Властелин конец" и расскажет историю короля Рохана Хельма Молоторукого. Когда именно фильм появится в России и появится ли вообще, неизвестно.

А 20 декабря в прокате в США выйдет приквел "Короля льва" под названием "Муфаса: Король лев" (приквел "Короля льва"), а также третья часть "Соника". Успеют ли они появиться в российских кинотеатрах до конца месяца, пока неизвестно. Возможно, эти два фильма россиянам удастся увидеть уже в декабре, но, скорее всего, ждать их придется уже во второй половине января.