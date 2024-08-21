Что за новую выплату в размере 1200 рублей получат пенсионеры и инвалиды в 2025 году?
В Госдуме рассказали, что прибавку к пенсии будут начислять автоматически
21 августа 2024, 07:00, ИА Амител
Российские рубли / Источник фото: amic.ru
В 2025 году российские пенсионеры и инвалиды смогут рассчитывать на денежную прибавку. Ее размер составит 1200 рублей, напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин. Он сообщил, что прибавку будут назначать автоматически.
При этом в сети его высказывание трактовали двояко. Одни уверены, что выплата будет разовой, а другие считают, что это будет ежемесячная мера поддержки.
О том, что это будет за выплата, кому она будет положена и как ее получить, - в материале amic.ru.
1
Что за выплату в размере 1200 рублей введут для пенсионеров и инвалидов?
Это не совсем новая выплата, а новые условия получения уже существующей меры поддержки. В 2025 году изменятся правила оформления выплаты, а также группа людей, которым она положена. Речь идет о пенсионерах, достигших определенного возраста, и инвалидах. Другими словами, выплата направлена на категории, которым положен уход.
Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.
2
Так это будет разовая или ежемесячная выплата?
Ежемесячная. В указе, подписанным Владимиром Путиным, четко прописано, что новую выплату пенсионеры и инвалиды будут получать каждый месяц.
Эта мера поддержка будет включена в состав пенсии. Так что по сути это прибавка к пенсии, положенная определенным категориям.
3
Разве сейчас нет выплаты по уходу за пенсионерами и инвалидами?
Есть, но сейчас эта выплата положена тем, кто ухаживает за инвалидами и пожилыми. Чтобы выплату можно было оформить, ухаживающий должен быть безработным и трудоспособным гражданином РФ.
В 2025 году правила поменяются. Теперь эти деньги будут перечислять тем, за кем ухаживают. Так что по сути власти перенаправили выплату.
Кстати, подтверждать, что за пенсионером или инвалидом кто-то ухаживает, будет не нужно. Поэтому количество получаетелей выплаты увеличится.
4
Кому будет положена новая выплата?
Право на выплату в размере 1200 рублей будут иметь пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, а также инвалиды I группы.
5
Размер выплаты будет ровно 1200 рублей?
Сначала да. Но ежегодно эта прибавка будет индексироваться, как и вся пенсия. Так что сумма выплаты будет расти.
Кроме того, к ней будет применяться районный коэффициент.
6
Кто не сможет претендовать на такую выплату?
Изменения коснутся инвалидов первой группы с детства. В их пенсии уже есть прибавка, положенная им в связи с уходом за ними родителем или опекуном.
7
Как можно будет оформить выплату в размере 1200 рублей?
Чтобы получать новую выплату, не нужно будет ничего делать. Как пояснил депутат Госдумы Никита Чаплин, прибавку будут назначать автоматически.
09:03:00 21-08-2024
как все красиво описано,да вот только умолчали одну простую вещь,кто за 1200 рублей будет ухаживать за стариками и инвалидами 1 группой?
09:43:21 21-08-2024
Так и пишите в заголовке, а то так пишете, как будто всем абсолютно дадут
10:32:54 21-08-2024
1200 это мощьно. А то что отменили все бонусы ухаживающим за инвалидами стаж и баллы об этом тишина может не так все поняли
11:30:15 21-08-2024
Гость (10:32:54 21-08-2024) 1200 это мощьно. А то что отменили все бонусы ухаживающим за... Стаж по уходу сохраняется, только много баллов это не добавит.
11:58:08 21-08-2024
Гость (11:30:15 21-08-2024) Стаж по уходу сохраняется, только много баллов это не добави... кто ж тебе его сохранит,раньше официально через ПФР устраивали по уходу когда с заявлением на эту надбавку приходили,а теперь просто автоматом начислят и все и при этом отмазка простая-нет заявления,нет работника,а старичкам деваться не куда и прийдется соцработника брать,а он уже платный,за процент от пенсии и что наши старики выгадают?
17:07:56 21-08-2024
гость (11:58:08 21-08-2024) кто ж тебе его сохранит,раньше официально через ПФР устраива... Да, прежде пусть не за 1200, а за стаж и пенсионные баллы старики могли рассчитывать на помощь определенного ими лица. А там платили они или нет этому лицу, себе оставляли деньги, не имеет значения, их дело. Хотя когда изначально вводили эту выплату с 1 июля 2008 года, деньги были не такими уж маленькими, среднегодовой курс 24.87 рублей за 1 Доллар США.
Вот указ:
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами
(В редакции указов Президента Российской Федерации
от 13.05.2008 № 774; от 26.02.2013 № 175; от 31.12.2014 № 835)
В целях усиления социальной защищенности нетрудоспособных граждан постановляю:
1. Установить с 1 июля 2008 г. ежемесячные компенсационные выплаты в размере 1200 рублей неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет (далее - компенсационные выплаты). (В редакции Указа Президента Российской Федерации от 26.02.2013 № 175)
Компенсационные выплаты устанавливаются одному неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого указанного нетрудоспособного гражданина на период осуществления ухода за ним.
13:01:23 21-08-2024
Мне непонятно, к чему эти статьи и вводящие в заблуждение пенсионеров заголовки??? Ведь выплата была, ей уже не один год. Изменение - не нужно подавать заявление для назначения выплаты и оформлять человека по уходу. И далее "Теперь эти деньги будут перечислять тем, за кем ухаживают. Так что по сути власти перенаправили выплату." - эти деньги ВСЕГДА перечислялись пенсионеру.
17:28:03 21-08-2024
Когда 2008 году ввели выплату 1200 рублей, то средняя зарплата в Алтайском крае составляла 9665 рублей. То есть примерно 13% от средней з/п. Если по данным статистики, средняя краевая зарплата в 2024 году 54 197 рублей, то выплата пропорционально к 2008 году (средн.з/п в крае 9665р) должна быть уже более 7тр, а никак не 1200!