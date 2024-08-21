В Госдуме рассказали, что прибавку к пенсии будут начислять автоматически

21 августа 2024, 07:00, ИА Амител

Российские рубли / Источник фото: amic.ru

В 2025 году российские пенсионеры и инвалиды смогут рассчитывать на денежную прибавку. Ее размер составит 1200 рублей, напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин. Он сообщил, что прибавку будут назначать автоматически.

При этом в сети его высказывание трактовали двояко. Одни уверены, что выплата будет разовой, а другие считают, что это будет ежемесячная мера поддержки.

О том, что это будет за выплата, кому она будет положена и как ее получить, - в материале amic.ru.

1 Что за выплату в размере 1200 рублей введут для пенсионеров и инвалидов? Это не совсем новая выплата, а новые условия получения уже существующей меры поддержки. В 2025 году изменятся правила оформления выплаты, а также группа людей, которым она положена. Речь идет о пенсионерах, достигших определенного возраста, и инвалидах. Другими словами, выплата направлена на категории, которым положен уход. Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

2 Так это будет разовая или ежемесячная выплата? Ежемесячная. В указе, подписанным Владимиром Путиным, четко прописано, что новую выплату пенсионеры и инвалиды будут получать каждый месяц. Эта мера поддержка будет включена в состав пенсии. Так что по сути это прибавка к пенсии, положенная определенным категориям.

3 Разве сейчас нет выплаты по уходу за пенсионерами и инвалидами? Есть, но сейчас эта выплата положена тем, кто ухаживает за инвалидами и пожилыми. Чтобы выплату можно было оформить, ухаживающий должен быть безработным и трудоспособным гражданином РФ. В 2025 году правила поменяются. Теперь эти деньги будут перечислять тем, за кем ухаживают. Так что по сути власти перенаправили выплату. Кстати, подтверждать, что за пенсионером или инвалидом кто-то ухаживает, будет не нужно. Поэтому количество получаетелей выплаты увеличится.

4 Кому будет положена новая выплата? Право на выплату в размере 1200 рублей будут иметь пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, а также инвалиды I группы.

5 Размер выплаты будет ровно 1200 рублей? Сначала да. Но ежегодно эта прибавка будет индексироваться, как и вся пенсия. Так что сумма выплаты будет расти. Кроме того, к ней будет применяться районный коэффициент.

6 Кто не сможет претендовать на такую выплату? Изменения коснутся инвалидов первой группы с детства. В их пенсии уже есть прибавка, положенная им в связи с уходом за ними родителем или опекуном.