Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 9,5%

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что повышенные военные пенсии начнут выплачивать россиянам с 1 марта

14 февраля 2025, 12:50, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий для военных с 1 января 2025 года. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Выплаты военным пенсионерам проиндексируют на фактический уровень инфляции за 2024 год. Ранее военные пенсии проиндексировали на 5,1%, однако Владимир Путин поручил провести дополнительную индексацию на 4,4%.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что повышенные выплаты начнут поступать военным пенсионерам с 1 марта 2025 года.

Для доиндексации из федерального бюджета потребуется выделить 56,6 млрд руб.