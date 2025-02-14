Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 9,5%
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что повышенные военные пенсии начнут выплачивать россиянам с 1 марта
14 февраля 2025, 12:50, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий для военных с 1 января 2025 года. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Выплаты военным пенсионерам проиндексируют на фактический уровень инфляции за 2024 год. Ранее военные пенсии проиндексировали на 5,1%, однако Владимир Путин поручил провести дополнительную индексацию на 4,4%.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что повышенные выплаты начнут поступать военным пенсионерам с 1 марта 2025 года.
Для доиндексации из федерального бюджета потребуется выделить 56,6 млрд руб.
21:44:07 14-02-2025
Про какую индексацию военных пенсий на уровень инфляции речь идёт, если в 2012г ввели понижающий коэффициент 0.54 ? И он до сих пор не добрался до 1. Просто манипулируют им . Простой пример.Пенсия 10 тыс. рублей х 0.54 = 5 400 руб. на руки. Остальное забудь. Сейчас понижающий коэффициент будет грубо говоря 0.93. На руки 9300 руб. Реально пенсия бы выросла только при индексации окладов по должности и по званию действующих сотрудников. От них и рассчитывается пенсия военных пенсионеров . Всякие премии, доплаты за сложность, вредность, секретность ит.д. в расчёт не берутся. И это просто для примера. На самом деле расчёт военной пенсии такой же ,,заумный,, , как и гражданской.