С обогревателем — 12 градусов. Оставшиеся без тепла барнаульцы пожаловались в прокуратуру

Конкретных сроков подачи отопления жителям дома не назвали

19 октября 2026, 15:11, ИА Амител

Температура в домах Барнаула / Фото: предоставлено читательницей amic.ru

В Барнауле не изменилась ситуация с теплоснабжением в домах проезда Салаирского со стороны улицы Советской Армии: подача тепла по‑прежнему не восстановлена. Спустя сутки после публикации материала на amic.ru в район прибыли специалисты для проведения замеров температуры в жилых помещениях.

Как сообщила редакции одна из жительниц дома, в комнате проводили замеры показателей при работающем обогревателе. При этом, как утверждается, официально была зафиксирована температура на уровне 11,8 °C "без учета дополнительного обогрева".

"Сегодня снова звоним по всем телефонам — и снова никакой информации по нашему адресу. Работы не ведутся, аварий официально нет, но мы по-прежнему мерзнем", — рассказала одна из жительниц.

Горожане продолжают обращаться в различные службы, однако по‑прежнему не получают конкретной информации о сроках устранения проблемы. В отчаянии они составили обращение в прокуратуру.

Напомним, перебои с подачей тепла в этом районе фиксируются с 12 октября. Ранее пресс‑служба администрации Барнаула сообщила, что авария на участке коммунальных сетей устранена, а специалисты выясняют причины отсутствия теплоснабжения в конкретных домах.

Кроме того, холодные батареи стали главной причиной возмущения и у жителей многоквартирного дома № 83 на улице Малахова. По их словам, проблемы с обслуживанием здания тянутся уже второй год, а многочисленные обращения в управляющую компанию не дают результата.