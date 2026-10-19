С обогревателем — 12 градусов. Оставшиеся без тепла барнаульцы пожаловались в прокуратуру
Конкретных сроков подачи отопления жителям дома не назвали
19 октября 2026, 15:11, ИА Амител
В Барнауле не изменилась ситуация с теплоснабжением в домах проезда Салаирского со стороны улицы Советской Армии: подача тепла по‑прежнему не восстановлена. Спустя сутки после публикации материала на amic.ru в район прибыли специалисты для проведения замеров температуры в жилых помещениях.
Как сообщила редакции одна из жительниц дома, в комнате проводили замеры показателей при работающем обогревателе. При этом, как утверждается, официально была зафиксирована температура на уровне 11,8 °C "без учета дополнительного обогрева".
"Сегодня снова звоним по всем телефонам — и снова никакой информации по нашему адресу. Работы не ведутся, аварий официально нет, но мы по-прежнему мерзнем", — рассказала одна из жительниц.
Горожане продолжают обращаться в различные службы, однако по‑прежнему не получают конкретной информации о сроках устранения проблемы. В отчаянии они составили обращение в прокуратуру.
Напомним, перебои с подачей тепла в этом районе фиксируются с 12 октября. Ранее пресс‑служба администрации Барнаула сообщила, что авария на участке коммунальных сетей устранена, а специалисты выясняют причины отсутствия теплоснабжения в конкретных домах.
Кроме того, холодные батареи стали главной причиной возмущения и у жителей многоквартирного дома № 83 на улице Малахова. По их словам, проблемы с обслуживанием здания тянутся уже второй год, а многочисленные обращения в управляющую компанию не дают результата.
15:44:36 19-10-2026
Ну что ж вы так? Потерпите, зима еще не наступила.К зиме СГК все порывы устранит, топливо на ТЭЦ завезет, трубы прочистит и подтянет вам долгожданное тепло. Им пока некогда - идет дележка будущей прибыли от повышения тарифов.
17:58:22 19-10-2026
У нас и подключено отопление. В квартирах 15 градусов.
19:34:07 19-10-2026
Ну вот только врать не надо ! У меня на лоджии при щакрытом окне 8 сегодня, а в квартирах 12- 15. Плиты у всех . Включите обогреватели ! Че мерзнуть.. только что все орали , что жарко не включайте отопление. Вы уже определитесь нужео ли вам отопление в Сибири или нет !!!!