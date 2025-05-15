С разбега пнул ногой. Появилось видео смертельного конфликта с пенсионером в Барнауле
Драку запечатлела камера видеонаблюдения
15 мая 2025, 13:00, ИА Амител
Появилось видео смертельного конфликта между мужчиной и пенсионером в барнаульском поселке Новосиликатном. Кадры опубликовали в Telegram-канале "В курсе 22".
Напомним, инцидент произошел 6 мая – после драки пожилой барнаулец погиб. По словам источника amic.ru, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), однако он опроверг информацию о задержании. Собеседник агентства отмечал, что подозреваемый – бывший начальник дежурной части отдела полиции по Индустриальному району.
Конфликт запечатлела камера видеонаблюдения. После словесной перепалки бывший правоохранитель подошел к пенсионеру, который тоже вышел из своей машины. Пожилой барнаулец первым толкнул парня, на что экс-полицейский ответил тем же. После этого пенсионер что-то достал из машины и пошел на оппонента, а последний в результате вернулся в свое авто и вышел с перцовым баллончиком, который распылил в сторону своего противника.
После этого из машины бывшего начальника дежурной части вышла женщина, которая начала снимать на телефон УАЗ пенсионера. Когда она садилась в машину, пожилой мужчина не дал ей сразу закрыть дверь, а водитель выбежал и набросился на мужчину, с разбегу пнув его ногой в грудь, а после – избивая руками.
Напомним, по словам источника amic.ru, мужчины повздорили из-за машины, а парню показалось, что в руках у пенсионера нож. По этой причине он взял перцовый баллончик и брызнул в пожилого человека. Утверждалось, что погибший скончался от сердечного приступа вследствие испуга, что якобы подтвердило вскрытие.
Внучка умершего заявляла, что конфликт возник, когда пассажирка авто выходила из машины и со всей силы ударила УАЗ ее дедушки дверью. Он сделал замечание, а мужчина якобы отреагировал неадекватно.
"Дедушка спросил: "Почему вы паркуетесь на инвалидном месте без специального знака?" Дедушка полез за своей инвалидной корочкой, начал показывать ее, и мужчина прыснул ему в лицо из баллончика, а потом начал пинать, валить", – отметила девушка.
Пенсионеру было 73 года и, по мнению внучки, если пинок пришелся в сердце, то оно могло не выдержать. Сейчас родственники погибшего ждут результаты дополнительных проверок, которые прояснят, мог ли удар ногой привести к сердечному приступу. Источник сообщал, что парню грозит до пяти лет лишения свободы, однако его не брали под стражу.
13:06:49 15-05-2025
Дед походу сам нашкрёб на свой хребет. Мне вот то же показалось что он с каким то предметом, похожим на нож выскочил.
13:50:58 15-05-2025
Гость (13:06:49 15-05-2025) Дед походу сам нашкрёб на свой хребет. Мне вот то же показал... Крещеный? Ну так крестись, если кажется. Не надо сразу газом поливать и пинать пенсионера с разбегу...
13:55:12 15-05-2025
Гость (13:50:58 15-05-2025) Крещеный? Ну так крестись, если кажется. Не надо сразу газом... Про газ не увидел.Время на ролике подскажите?
14:12:18 15-05-2025
Гость (13:55:12 15-05-2025) Про газ не увидел.Время на ролике подскажите?... 1.01-1.02
15:37:48 15-05-2025
Гость (13:55:12 15-05-2025) Про газ не увидел.Время на ролике подскажите?...
Дедушка тоже похоже его даже не увидел даже - не то что бы испугался даже.. и умер от этого... пипец отмаза придумана
14:06:51 15-05-2025
Гость (13:50:58 15-05-2025) Крещеный? Ну так крестись, если кажется. Не надо сразу газом... А подождать нужно было чего?? Мне вот дед откровенно бухим показался. Если бы такая пьяная морда полезла ко мне в машину - я бы ничего не стал ждать. Но и без этого дед долго выпрашивал, наверное бессмертным себя почувствовал.
14:17:12 15-05-2025
Гость (13:50:58 15-05-2025) Крещеный? Ну так крестись, если кажется. Не надо сразу газом... Мусульманин. А по твоему ему надо было ждать пока его на перо посадят? Ваш главный так сказал, - если драки не избежать, надо бить первым.
23:19:01 30-05-2025
Гость (14:17:12 15-05-2025) Мусульманин. А по твоему ему надо было ждать пока его на пер... Если ты тут, то он и для тебя главный, это не моя хотелка это норма права (если знакомо такое словосочетание), а если считаешь, что это не так, то жить надо в другом месте.
15:25:26 15-05-2025
Гость (13:06:49 15-05-2025) Дед походу сам нашкрёб на свой хребет. Мне вот то же показал... А мне показалось, что женщина в ответ на замечание старика обругала его нецензурно. Запросто могла. И её приятель тоже. Мне показалось. Молодые полицейские часто не видят в этом ничего необычного.
13:17:36 15-05-2025
дед зарыпистый был
14:02:56 15-05-2025
Гость (13:17:36 15-05-2025) дед зарыпистый был... по этому его нужно было убить?
17:42:03 15-05-2025
Элен без ребят (14:02:56 15-05-2025) по этому его нужно было убить? ... убил его сердечный приступ, который он сам себе спровоцировал
23:30:10 30-05-2025
Элен без ребят (14:02:56 15-05-2025) по этому его нужно было убить? ... Да как бы дед подкидываться начал его не толкали, дверь он свою прям до упора открывал с силой чтобы машину чужую ударить, но не достал, вызывал бы полицию зачем полез. Ну погнали сколько минусов
13:19:57 15-05-2025
Покойный первый руки распускал лез в машину к женщине.
Печально, но не трогайте людей руками, можете скончаться.
13:52:53 15-05-2025
Олег (13:19:57 15-05-2025) Покойный первый руки распускал лез в машину к женщине.Пе... Первой корова покоцала дверью чужой автомобиль. Хозяину надо было утереть сопельки и смолчать в тряпочку?
14:14:50 15-05-2025
Гость (13:52:53 15-05-2025) Первой корова покоцала дверью чужой автомобиль. Хозяину надо... Корова у тебя на кухне пасётся. Откинулся чтоль по льготной?
14:17:19 15-05-2025
Гость (13:52:53 15-05-2025) Первой корова покоцала дверью чужой автомобиль. Хозяину надо... На моей машине за 3 года 2 вмятинки от дверей других машин. Мне нужно было 2 раза распускать руки на коров или быков? Да наплевать. Это железки. Как результат, я жив, и те люди живы. Нормальные люди всегда словами договорятся. А придурки всех мастей начинают. Расписывать распускать. Результат на видео.
15:02:58 15-05-2025
Гость (13:52:53 15-05-2025) Первой корова покоцала дверью чужой автомобиль. Хозяину надо...
По видео не понятно дверь УАЗа задела мадам дверью Кулрея или зеркало заднего вида на УАЗе. Впрочем это и не важно. Важно то, что мадам дважды спровоцировала мужиков. Первый раз, когда задела, что почти не возможно было сделать, будь у неё мозги и элементарное воспитание. Второй раз, когда мужики после перепалки разошлись, мадам вышла отличиться, сделать селфи с номером УАЗа, опять махала дверью. В итоге, дед рассчитался жизнью, мужик под вопросом, а мадам, судя по всему, не при делах. Как то совсем не справедливо получается.
15:12:33 15-05-2025
Гость (13:52:53 15-05-2025) Первой корова покоцала дверью чужой автомобиль. Хозяину надо... Да, тётка упитанная, своим видом и поведением может вызывать сельхозассоциации.
13:24:18 15-05-2025
не надо было приставать к незнакомцу и спрашивать .остался бы живой .дед провокатор .какая тебе разница . .... была
13:28:21 15-05-2025
Всего этого можно было избежать.
Только дедушка, к сожалению, первый начал, судя по видео. Это мое субъективное мнение.
А БС хотел самовыразиться, видать.
13:49:10 15-05-2025
Гость (13:28:21 15-05-2025) Всего этого можно было избежать. Только дедушка, к сожал... Когда тебе такая кобыла на парковке дверь поцарапает, то сиди смирно и не рыпайся? Ты это имел ввиду?
13:56:48 15-05-2025
Гость (13:49:10 15-05-2025) Когда тебе такая кобыла на парковке дверь поцарапает, то сид... Дед пытался своей дверью до чужой дотянуться- не получилось. Учитывая , что на патрике есть пороги коцки быть не могло.
14:03:17 15-05-2025
Гость (13:49:10 15-05-2025) сиди смирно и не рыпайся?... именно так. если считаешь, что нанесен ущерб - вызывай гаи, ищи свидетелей
бычить и руками махать никому права не давали
14:17:52 15-05-2025
Гость (13:49:10 15-05-2025) Когда тебе такая кобыла на парковке дверь поцарапает, то сид... Вызывай полицию, взыскивай через суд, но руки зачем распускать
13:49:20 15-05-2025
С фига дед первый начал?
Баба его машину коцнула.
Мужик должен был выбежать с деньгами и сразу же заплатить пенсу, а не убивать пенса.
Короче хулигана на нары!
13:57:45 15-05-2025
5 (13:49:20 15-05-2025) С фига дед первый начал?Баба его машину коцнула.Мужи... Сам то бы выбежал с деньгами?! Или выбегать неоткуда? Главную причину и не показали, насколько в порядке дверь. Там поди ничего и нету. Только уже и человека нету. Деда жаль, но он сам захотел экшена. И баллончиком ему сразу не брызнули, показали что он есть и предупредительно струю пустил. И не добил его, ушёл своим ходом дед. А сердечко своё сам взбудоражил. Ну сделал бы замечание, спокойно бы посмотрели на сколько велико горе. У меня тоже такое было. Мне чел номер оставил, Я съездил краску за 500руб убрал, даже скол остался. Я с него взял этиже 500 и все живы здоровы. Виделись, здоровались потом. Мог бы тоже сказать, давай дверь красить.
13:57:58 15-05-2025
5 (13:49:20 15-05-2025) С фига дед первый начал?Баба его машину коцнула.Мужи... Лед тоже пытался своей дверью коцнуть но не достал. Так что и бабец наверняка не коцнул.
13:49:42 15-05-2025
меня вот настораживает количество психов за рулем, что молодой что старый - оба чекнутые и агрессивные! и - готовые убить за 2 слова и пару матерков. Крутой город чо сказать. псих на психе
13:57:29 15-05-2025
Гость (13:49:42 15-05-2025) меня вот настораживает количество психов за рулем, что молод... Высокий уровень духовного развития
13:56:37 15-05-2025
Почитал комментарии, откуда в вас гавна столько?
14:05:44 15-05-2025
Гость (13:56:37 15-05-2025) Почитал комментарии, откуда в вас гавна столько?... У вас заняли! На время...
14:07:34 15-05-2025
Гость (13:56:37 15-05-2025) Почитал комментарии, откуда в вас гавна столько?... кстати, вполне адекватно. видео инцидента - сильная штука.
по любому вусмерть лупцевать пенса - не дело, ответить нужно за несдержанность.
14:14:10 15-05-2025
Мальчик не только хулиганил, но и скрылся с места происшествия и не оказал помощь...Это скорее убийство по неосторожности и превышение необходимой самообороны.
14:15:30 15-05-2025
Видно же что дед провокатор быковал и первый начал руки распускаться.
14:31:55 15-05-2025
Быка в морг (14:15:30 15-05-2025) Видно же что дед провокатор быковал и первый начал руки расп... А должен был в него стаканчиком кинуть?
14:35:07 15-05-2025
Быка в морг (14:15:30 15-05-2025) Видно же что дед провокатор быковал и первый начал руки расп... Первым делом пенсу дверь покоцали, а сильно или нет покоцали это не важно. Аккуратнее и уважительнее к другим людям надо быть.Ну а вообще Жаль что вместо пенса не оказался какой нибудь кикбоксер как в истории на старом базаре
14:40:55 15-05-2025
Гость (14:35:07 15-05-2025) Первым делом пенсу дверь покоцали, а сильно или нет покоцали... Вот как раз боксер на Речном своих женщин и защищал, как в данном случае молодой чувак от нападок деда.
15:44:12 15-05-2025
Гость (14:40:55 15-05-2025) Вот как раз боксер на Речном своих женщин и защищал, как в д... Случайно женщина и её "молодой чувак" не провоцировали деда нецензурной бранью в его адрес в ответ на замечание?
16:28:35 15-05-2025
Гость (15:44:12 15-05-2025) Случайно женщина и её "молодой чувак" не провоцировали деда ... Этого мы никогда теперь не узнаем
06:13:54 31-05-2025
Гость (14:35:07 15-05-2025) Первым делом пенсу дверь покоцали, а сильно или нет покоцали... на кикбоксера бс ссыканул бы кидаться. кстати,а почему он бывший?
14:19:05 15-05-2025
я понял одно прожив жизнь. надо категорически избегать конфликтов особенно в настоящее время.
14:45:13 15-05-2025
Гость (14:19:05 15-05-2025) я понял одно прожив жизнь. надо категорически избегать конфл... Я еще одно понял. Чтобы категорически избегать конфликтов, надо перестать бухать )
14:26:47 15-05-2025
деду 9 дней покойся спокойно
14:29:00 15-05-2025
Дед сам помер, другого под статью подвел, и все из-за несчастной царапины на железяке, если она вообще была.
Я как-то в деревне стоял, подошла лошадь, почесалась об капот, и удилами его поцарапала. Ну я поржал вместе с ней.
14:29:32 15-05-2025
А не было бы резонанса так бы и осталась естественная смерть деда случайно совпавшая с нападением на него
14:29:39 15-05-2025
Все понятно, кто тут быканул не расчитав.
16:10:09 15-05-2025
Гость (14:29:39 15-05-2025) Все понятно, кто тут быканул не расчитав.... дед
14:50:40 15-05-2025
А чо за видео такое? Снято с рук. Кто-то специально заранее стоял и снимал прицельно, зная где будет конфликт?
14:51:19 15-05-2025
А зачем бывший сотрудник полиции припарковался на месте для инвалидов? Он не знает, для кого они предназначены? Или сознательно нарушил закон? Это был первый шаг к убийству.
15:02:48 15-05-2025
Гость (14:51:19 15-05-2025) А зачем бывший сотрудник полиции припарковался на месте для ... для выяснения поставленного вами вопроса есть гибдд, даже видео вот посмотрели, можно привлекать водятла к административке...
А теперь встречные вопросы: причем здесь дед? и правильно ли я понял, что все, кто не по правилам паркуются, делают первый шаг к убийству?
15:17:00 15-05-2025
Гость (15:02:48 15-05-2025) для выяснения поставленного вами вопроса есть гибдд, даже ви... Одно нарушение закона ведёт к другим нарушениям. Если бы бывший полицейский не парковался в неположенном месте, ничего бы не произошло. Ситуация усугубляется, что он явно знал законы и понимал, что совершает противоправное действие.
15:37:50 15-05-2025
Гость (15:17:00 15-05-2025) Одно нарушение закона ведёт к другим нарушениям. Если бы быв... Не нужно придумывать находу. Ничего здесь ничем не усугбляется, получайте юробразование или платите за консультации юристам, отягчающие обстоятельства это другое. Что ты , что я, что бывший опер равны перед этим "инвалидным знаком".
Ну логическая цепочка - огонь! надо было начинать от сотворения человека...
14:58:12 15-05-2025
Про какую царапину речь? кто придумал? посмотрите на подножки уаза (по правой стороне). там дверь априори не достанет, уперевшись в подножку. Дед решил вспомнить молодость и качнуть за кривую парковку на инвалидном месте... Результат на сегодня всем известен.
15:11:52 15-05-2025
словесное описание ну никак не соответствует видео. вообще, как-будто о другом случае речь. Внучка врала в надежде, что видео не всплывет?
Мужика, к слову, жаль
15:40:59 15-05-2025
Гость (15:11:52 15-05-2025) словесное описание ну никак не соответствует видео. вообще, ... внучка немного недоговаривала, как первый канал
16:31:42 15-05-2025
Гость (15:11:52 15-05-2025) словесное описание ну никак не соответствует видео. вообще, ...
Ага, и то что дед, как и другой, в случае конфликта предпочитает бить первым, промолчала. А писали, что безобидный дед с костылём, вышел из машины и не оказывал сопротивления, когда его просто избивали. Как то увидел совсем другое.
15:12:39 15-05-2025
Судя по видео, никакого удара по УАЗу не было, максимально, что задела дверь, это зеркало, скорее всего он был возмущен остановкой соседнего авто на стоянке для инвалидов, с этого все и началось. В принципе сам напросился, молодому бы уступить, ан нет тоже забыковал, результат печальный, один мертв, второго затаскают. Злыми люди стали.
16:22:06 15-05-2025
ППШариков (15:12:39 15-05-2025) Судя по видео, никакого удара по УАЗу не было, максимально, ... Тоже так думаю. Вот это вот желание многих представителей старшего поколения всех вокруг поучать, до добра не доводит. Можно было бы как то понять деда, если бы ему припарковаться было негде, все эти места лля инвалидов были бы заняты, а так... Сомневаюсь, что он сам всегда и везде был правильный.
15:34:37 15-05-2025
Гость (14:51:19 15-05-2025) А зачем бывший сотрудник полиции припарковался на месте для ...
По видео можно совсем по другому понять ситуацию: дедушка, скорее всего являясь инвалидом, сидел в авто, стоящем на одном из мест парковки, предназначенном для таких граждан. Рядом стояло авто другого участника конфликта (в итоге конфликта). Дедушка сделал им замечание/спросил, почему они встали на спец место, на что получил какой то ответ ставящий под сомнение его право тоже стоять на таком же месте. Дедушка взял документ об инвалидности и вышел парню его показать и всё.... а далее уже повелители парковок в этом парне которым всё можно психанули... и теперь через СМИ формируют отмазки себе.
А если бы отца/деда этого парня в белой ветровке так же кто то забивал - то тоже был бы прав?
ничего никому не скажи на улице - все такие свободные и независимые.. замечание не сделай - в ответ получишь столько хамства или вот даже рукоприкладства, а тем более еще и к старшему поколению.. Ужас.
на СВО бы парню так драться может?
17:02:17 15-05-2025
Бельмесево (15:34:37 15-05-2025) По видео можно совсем по другому понять ситуацию: дедушк... совершал агресссивные движения этот "инвалид" довольно бодро.
и в полтора раза был габаритнее второго балбеса.
16:37:23 15-05-2025
Самое простое правило - уважай родителей и пожилых.
07:52:26 31-05-2025
dok_СФ (16:37:23 15-05-2025) Самое простое правило - уважай родителей и пожилых.... Парень, напавший на пенсионера, полностью соответствует русской поговорке " Молодец среди овец.А против молодца сам овца" .Видимо, его и выгнали из полиции, т.к. не соответствовал по своим моральным качествам.ОДно то, что позорно сбежал с места преступления, уже говорит о его морали и совести., стремящимися к нулю.Так же, как у его женщины.Переводить тяжелый разговор в драку с старым человеком - это такое моральное убожество,конченное существо, явный недочеловек. что ему место в аду.(Жаль нет ада).
16:41:35 15-05-2025
" отмечал, что подозреваемый – бывший начальник дежурной части отдела полиции по Индустриальному району" - дело уважаемые товарищи вовсе не в скандальном дедушке и в случайно ударенном дверью авто - это бывает сплошь и рядом. Дело абсолютно в другом. Должностное лицо официальных органов власти государства причем лицо бывшее на ответственном посту и управлявшее целым сектором отдела полиции Барнаула на 9 мая пинает пенсионера с разбегу и дискредитирует полностью власть. В такое сложное время. Здесь по факту надо проводить тотальную проверку и набирать новых сотрудников. Позор. Просто дно
17:12:48 15-05-2025
гражданин (16:41:35 15-05-2025) " отмечал, что подозреваемый – бывший начальник дежурной час... Тотальную проверку? Новых? Эта система сломалась, несите новую.
17:21:26 15-05-2025
гражданин (16:41:35 15-05-2025) " отмечал, что подозреваемый – бывший начальник дежурной час... Вы совершенно правы! Поведение бывшего сотрудника дискредитирует местную власть и органы правопорядка. Вот что возмущает!
17:18:27 15-05-2025
эти уже почти уехали, но деду нужно было выскочить и высказать свое "фи", причем напал не мужик, а дед. Именно дед набросился с кулаками первый. А потом еще лез в машину, хватал девицу. Словесный понос деда тоже можно представить. Слышу ежедневно как старые разговаривают. "Дедушкой" его можно назвать условно, только из-за возраста.
17:38:12 15-05-2025
Гость (17:18:27 15-05-2025) эти уже почти уехали, но деду нужно было выскочить и высказа... Вот этим надо было не "почти уехали", а уехать и не связываться с пожилым человеком. Ваше высказывание про "словесный понос деда" сразу вас характеризует. Не лучшим образом.
17:33:10 15-05-2025
Убийца должен сидеть в тюрьме.
Мы на работе ругаемся и с соседями тоже, так что теперь всех убивать?
Если хочет убивать, пусть на спецоперацию едет.
18:43:40 15-05-2025
Russkiy (17:33:10 15-05-2025) Убийца должен сидеть в тюрьме. Мы на работе ругаемся и с... самый адекватный комментарий тут.
как ни крути.
18:10:12 15-05-2025
Если бы вместо деда-пенсионера оказался представитель бородатой диаспоры, полицай с ним так же "геройствовал"? Или сразу принес бы извинения на телефон и в интернет?
18:23:59 15-05-2025
Психоневроз вышел боком обоим: старичок жизни лишился, молодому светит решётка...
19:29:44 15-05-2025
Бычок в белой пижаме должен пастись на колымских лугах. А он еще и "нашальником" был в погонах. Однако, правильно, что нет в полиции офицеров, ибо они могут быть только в армии. А всё остальное - погоно- и фуражконосители. Или кто-то скажет, что белопижамный - это офицер???
20:20:03 15-05-2025
Дед атаковал несколько раз, и первым распустил руки. По описанию внучки совсем иначе представлял себе это происшествие - выходило, почти без причины парень налетел, применил баллончик, пнул и забивал уже лежачего, после чего дед сразу умер. Тут другое. Деда выпрашивал очень долго, в несколько заходов. Парень переборщил, но не выглядит неадекватным животным.
23:19:08 15-05-2025
женщина сфотографировала номер машины деда и самого деда, что и вывело того из себя окончательно, так как он полез в машину отбирать у нее телефон.
Ну а тут уж любой муж поведет себя так же, как повел себя этот мужчина.
Дед ушел с места происшествия сам, на своих нога, матерясь (это читается)
а что с ним случилось потом....
имеешь проблемы со здоровьем, зачем ты кидаешься на людей? уже в который раз в этом городе пытаются наказать не провокатора, который зачем-то умирает, а провоцируемого с адекватной реакцией на произошедшее
23:35:44 15-05-2025
Из ранее опубликованного:
Очевидцы сообщили, что пожилой мужчина сидел в автомобиле, к нему подъехала пара. Девушка начала выходить из авто и задела машину пенсионера дверью. Начался конфликт, затем подбежал парень девушки и "начал бить дедушку", который "даже не сопротивлялся".
"Дедушка сразу стал задыхаться, а тот, кто бил, уехал. Дедушка постоял сначала, а потом упал. Приехала реанимация, стояли час откачивали – не откачали, об этом врачи вышли и сказали", – сообщали очевидцы. (С)
внучку за лжесвидельствование, не? вместе с "очевидцами"?
09:34:56 16-05-2025
Гость (23:35:44 15-05-2025) Из ранее опубликованного: Очевидцы сообщили, что пожило... они же просто в интернетах балаболят.
нещитова.
на суде по другому излагают - не разглядел, не помню, показалось что.
а кстати дедуля сам откуда был? сам-то не из силовичных или по жизни такой?
08:43:58 16-05-2025
Поражают коменты защитников убийцы...На видео всё прекрасно видно. Сила противодействия превзошла необходимую самооборону т.к. на момент пинка дед агрессивных действий не проявлял. Никаких ножей там не было. Там удостоверение об инвалидности было. Мы еще не имеем возможности оценить их словесную составляющую конфликта. Судя по видео барышня обещала на деда спустить всех псов легавых. А уж говорить о опьянении деда и вовсе смешно. Он машиной управлял.
09:48:19 16-05-2025
Дед из неробких людей, привык, видимо, "авторитетом давить". А тут оппонент попался такой же. Дал отпор. Спустя время, от огорчения и крушения надежд деда помер. Жалко конечно. Обоих. Кстати, пинок в грудь не получился. Видимо, нет тренировки.
09:51:22 16-05-2025
Судя по видео все персонажи заварушки - провокаторы и несдержанные личности. Один толкался, другой из них пшикал баллончиком и пинал деда инвалида с разбега. Кто больше, кто меньше виноват - это суд разберется.
09:57:49 16-05-2025
Гость (09:51:22 16-05-2025) Судя по видео все персонажи заварушки - провокаторы и несдер... деда наказать уже нельзя.
11:43:20 16-05-2025
всё произошедшее отвратительно. Мне почему-то стыдно за парня...как бы там ни было, уйти от конфликта можно было, так нет, надо "защитить" себя и свою пассию. Уехал бы сразу, ничего бы и не было. Теперь одного нет, второго наверное тоже...морально
12:12:50 26-05-2025
1 . Пожалуйста не доводите до драки!!!!
Это для всех! Мы все можем выйти из себя!!! Все можем впасть в гнев! Но не доводите! Бог всем судья. Жизнь одна и иногда не стоит обращать внимание на агрессию.
Про ситуацию: 1. да они задели машину.
Дедуля, жаль конечно, не нужно было толкать. Но видимо, дедуля с нервами не справился. Если ещё они повредили машину и удирать.
Убийство по неосторожности это верно, но плюс ещё и хулиганство. Газовый баллончик является оружием, так что этот чудик в отношении пожилого применил сам оружие!!!! Защита??? Какая? Это не маньяк с топором! По умному можно было изменится, что задели машину, а если повредили, предложил бы сумму. Всё! Конфликт исчерпан!!!! Но, то что ещё и в полиции и так себя повёл.
У меня тоже конфликты с бабками на лавочке были , есть стоит на учёте в псих больницы, она если выходит, для скандала.
Первый этаж два шизика , открывали зимой окна покрывали матом , якобы это их территория и здесь цветы растут. Два пенсионера по 61 году. Конечно отвечал, без мата, а как хотелось въехать кувалдой. Но все конфликты я доверяю разбирать МВД. Либо писать досудебное и что им грозит в случае разжигания конфликта...
Ситуацию уже с дедом не исправить. Родственникам сил и здоровья и справиться с этим горем. Просто пожалуйста не доводите до драки и применением силы, с какими бы ситуациями не сталкивались.
Если кто причиниь вред, все равно Бог накажет за зло, карма настигнет. Всем нам умирать и отчитываться как мы провели дни на земле!!! Пожалуйста люди будьте добры!
21:34:13 30-05-2025
И что в итоге? отпустили?