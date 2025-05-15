С разбега пнул ногой. Появилось видео смертельного конфликта с пенсионером в Барнауле

Драку запечатлела камера видеонаблюдения

15 мая 2025, 13:00, ИА Амител

Появилось видео смертельного конфликта между мужчиной и пенсионером в барнаульском поселке Новосиликатном. Кадры опубликовали в Telegram-канале "В курсе 22".

Напомним, инцидент произошел 6 мая – после драки пожилой барнаулец погиб. По словам источника amic.ru, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), однако он опроверг информацию о задержании. Собеседник агентства отмечал, что подозреваемый – бывший начальник дежурной части отдела полиции по Индустриальному району.

Конфликт запечатлела камера видеонаблюдения. После словесной перепалки бывший правоохранитель подошел к пенсионеру, который тоже вышел из своей машины. Пожилой барнаулец первым толкнул парня, на что экс-полицейский ответил тем же. После этого пенсионер что-то достал из машины и пошел на оппонента, а последний в результате вернулся в свое авто и вышел с перцовым баллончиком, который распылил в сторону своего противника.

После этого из машины бывшего начальника дежурной части вышла женщина, которая начала снимать на телефон УАЗ пенсионера. Когда она садилась в машину, пожилой мужчина не дал ей сразу закрыть дверь, а водитель выбежал и набросился на мужчину, с разбегу пнув его ногой в грудь, а после – избивая руками.

Напомним, по словам источника amic.ru, мужчины повздорили из-за машины, а парню показалось, что в руках у пенсионера нож. По этой причине он взял перцовый баллончик и брызнул в пожилого человека. Утверждалось, что погибший скончался от сердечного приступа вследствие испуга, что якобы подтвердило вскрытие.

Внучка умершего заявляла, что конфликт возник, когда пассажирка авто выходила из машины и со всей силы ударила УАЗ ее дедушки дверью. Он сделал замечание, а мужчина якобы отреагировал неадекватно.

"Дедушка спросил: "Почему вы паркуетесь на инвалидном месте без специального знака?" Дедушка полез за своей инвалидной корочкой, начал показывать ее, и мужчина прыснул ему в лицо из баллончика, а потом начал пинать, валить", – отметила девушка.

Пенсионеру было 73 года и, по мнению внучки, если пинок пришелся в сердце, то оно могло не выдержать. Сейчас родственники погибшего ждут результаты дополнительных проверок, которые прояснят, мог ли удар ногой привести к сердечному приступу. Источник сообщал, что парню грозит до пяти лет лишения свободы, однако его не брали под стражу.