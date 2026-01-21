НОВОСТИОбщество

Самолет Трампа Air Force One вернулся на базу после взлета из-за неисправности

После посадки на базе Эндрюс президент пересел на другое воздушное судно

21 января 2026, 13:15, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Самолет президента США Дональда Трампа Air Force One был вынужден вернуться на объединенную базу Эндрюс вскоре после вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

По данным администрации, экипаж обнаружил "незначительную электрическую неполадку", после чего в целях безопасности было принято решение развернуть борт и сменить самолет. Инцидент произошел, когда президент направлялся в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме.

После посадки на базе Эндрюс Дональд Трамп пересел на другой самолет и продолжил перелет. В Белом доме подчеркнули, что случившееся не повлияло на рабочий график президента.

Ранее во время визита на автомобильный завод Ford в Детройте Дональд Трамп ответил оскорбительным жестом на выкрик из толпы. Президент показал средний палец рабочему.

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

НОВОСТИПроисшествия

США самолёт Дональд Трамп

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

13:26:10 21-01-2026

Трамп, не президент, а дьявольское недоразумение, если его не остановят, то он приведет мир к коллапсу.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:46:49 21-01-2026

Хорошо, что агент Козырев не пострадал и продолжает выполнять секретные поручения Сами Знаете Кого. Придёт час, и мы будет бок о бок освобождать Гренландию.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:29:40 21-01-2026

Молодцы, не побоялись развернуться, уважаю. А пилотов Качиньского - нет.

  -1 Нравится
Ответить
