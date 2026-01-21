Самолет Трампа Air Force One вернулся на базу после взлета из-за неисправности

После посадки на базе Эндрюс президент пересел на другое воздушное судно

21 января 2026, 13:15, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Самолет президента США Дональда Трампа Air Force One был вынужден вернуться на объединенную базу Эндрюс вскоре после вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

По данным администрации, экипаж обнаружил "незначительную электрическую неполадку", после чего в целях безопасности было принято решение развернуть борт и сменить самолет. Инцидент произошел, когда президент направлялся в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме.

После посадки на базе Эндрюс Дональд Трамп пересел на другой самолет и продолжил перелет. В Белом доме подчеркнули, что случившееся не повлияло на рабочий график президента.

