Самолет Трампа Air Force One вернулся на базу после взлета из-за неисправности
После посадки на базе Эндрюс президент пересел на другое воздушное судно
21 января 2026, 13:15, ИА Амител
Самолет президента США Дональда Трампа Air Force One был вынужден вернуться на объединенную базу Эндрюс вскоре после вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
По данным администрации, экипаж обнаружил "незначительную электрическую неполадку", после чего в целях безопасности было принято решение развернуть борт и сменить самолет. Инцидент произошел, когда президент направлялся в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме.
После посадки на базе Эндрюс Дональд Трамп пересел на другой самолет и продолжил перелет. В Белом доме подчеркнули, что случившееся не повлияло на рабочий график президента.
Ранее во время визита на автомобильный завод Ford в Детройте Дональд Трамп ответил оскорбительным жестом на выкрик из толпы. Президент показал средний палец рабочему.
13:26:10 21-01-2026
Трамп, не президент, а дьявольское недоразумение, если его не остановят, то он приведет мир к коллапсу.
13:46:49 21-01-2026
Хорошо, что агент Козырев не пострадал и продолжает выполнять секретные поручения Сами Знаете Кого. Придёт час, и мы будет бок о бок освобождать Гренландию.
19:29:40 21-01-2026
Молодцы, не побоялись развернуться, уважаю. А пилотов Качиньского - нет.