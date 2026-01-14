Трамп показал средний палец рабочему завода Ford

Президент так отреагировал на провокационную фразу

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Во время визита на автомобильный завод Ford в Детройте президент США Дональд Трамп ответил оскорбительным жестом на выкрик из толпы, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал TMZ.

Американский лидер осматривал предприятие, когда в его сторону прозвучала провокационная фраза "защитник педофилов". После выкрика Трамп, не сдерживаясь, продемонстрировал средний палец в сторону обидчика и произнес ругательство наподобие "пошел к черту".

Как считают в издании, "злой рабочий" намекал на старые связи Трампа с осужденным преступником Джеффри Эпштейном. Портал также связывает инцидент с неисполненным на данный момент обещанием администрации о публикации так называемых "файлов Эпштейна".

Общественный интерес к делу финансиста вновь вспыхнул из-за задержки с рассекречиванием архивов министерством юстиции. Возмущения усилились после официальных заявлений ФБР и Минюста о том, что Эпштейн не вел списков клиентов, что противоречит ранним комментариям бывшего генпрокурора Флориды Пэм Бонди.

Также президент США Дональд Трамп резко отреагировал на заявления гренландских властей о нежелании присоединяться к Америке. Остров пока остается под влиянием Дании.