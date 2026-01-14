Трамп показал средний палец рабочему завода Ford
Президент так отреагировал на провокационную фразу
14 января 2026, 16:45, ИА Амител
Во время визита на автомобильный завод Ford в Детройте президент США Дональд Трамп ответил оскорбительным жестом на выкрик из толпы, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал TMZ.
Американский лидер осматривал предприятие, когда в его сторону прозвучала провокационная фраза "защитник педофилов". После выкрика Трамп, не сдерживаясь, продемонстрировал средний палец в сторону обидчика и произнес ругательство наподобие "пошел к черту".
Как считают в издании, "злой рабочий" намекал на старые связи Трампа с осужденным преступником Джеффри Эпштейном. Портал также связывает инцидент с неисполненным на данный момент обещанием администрации о публикации так называемых "файлов Эпштейна".
Общественный интерес к делу финансиста вновь вспыхнул из-за задержки с рассекречиванием архивов министерством юстиции. Возмущения усилились после официальных заявлений ФБР и Минюста о том, что Эпштейн не вел списков клиентов, что противоречит ранним комментариям бывшего генпрокурора Флориды Пэм Бонди.
Также президент США Дональд Трамп резко отреагировал на заявления гренландских властей о нежелании присоединяться к Америке. Остров пока остается под влиянием Дании.
Не, у нас за такие проделки чиновников увольняют. А вот в Америке могут пристрелить, у них традиция пулять в президентов.
17:12:17 14-01-2026
Гость (17:03:05 14-01-2026) Не, у нас за такие проделки чиновников увольняют. А вот в Ам... За выкрики на заводе форд? Ах да у нас же нет заводов форд и встреч с рабочими заводов соответственно тоже)
17:30:52 14-01-2026
Гость (17:12:17 14-01-2026) За выкрики на заводе форд? Ах да у нас же нет заводов форд и... Зато у нас на остальных заводах мелькают одни и те же работники.
17:34:07 14-01-2026
Гость (17:12:17 14-01-2026) За выкрики на заводе форд? Ах да у нас же нет заводов форд и... как нет заводов? а где же тогда собирали форды?
18:14:17 14-01-2026
Ещё не родились у них негры по фамилии Каплан. Мишень еще та:намеревалась всю планету захватить.
14:23:08 16-01-2026
Да Трамп всему миру показал большой палец своими действиями в Венесуэле, Дании, Иране и т.д.