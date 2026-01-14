НОВОСТИПолитика

Трамп показал средний палец рабочему завода Ford

Президент так отреагировал на провокационную фразу

14 января 2026, 16:45, ИА Амител

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Во время визита на автомобильный завод Ford в Детройте президент США Дональд Трамп ответил оскорбительным жестом на выкрик из толпы, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал TMZ. 

Американский лидер осматривал предприятие, когда в его сторону прозвучала провокационная фраза "защитник педофилов". После выкрика Трамп, не сдерживаясь, продемонстрировал средний палец в сторону обидчика и произнес ругательство наподобие "пошел к черту".

Как считают в издании, "злой рабочий" намекал на старые связи Трампа с осужденным преступником Джеффри Эпштейном. Портал также связывает инцидент с неисполненным на данный момент обещанием администрации о публикации так называемых "файлов Эпштейна".

Общественный интерес к делу финансиста вновь вспыхнул из-за задержки с рассекречиванием архивов министерством юстиции. Возмущения усилились после официальных заявлений ФБР и Минюста о том, что Эпштейн не вел списков клиентов, что противоречит ранним комментариям бывшего генпрокурора Флориды Пэм Бонди.

Также президент США Дональд Трамп резко отреагировал на заявления гренландских властей о нежелании присоединяться к Америке. Остров пока остается под влиянием Дании.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

17:03:05 14-01-2026

Не, у нас за такие проделки чиновников увольняют. А вот в Америке могут пристрелить, у них традиция пулять в президентов.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:12:17 14-01-2026

Гость (17:03:05 14-01-2026) Не, у нас за такие проделки чиновников увольняют. А вот в Ам... За выкрики на заводе форд? Ах да у нас же нет заводов форд и встреч с рабочими заводов соответственно тоже)

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:30:52 14-01-2026

Гость (17:12:17 14-01-2026) За выкрики на заводе форд? Ах да у нас же нет заводов форд и... Зато у нас на остальных заводах мелькают одни и те же работники.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:34:07 14-01-2026

Гость (17:12:17 14-01-2026) За выкрики на заводе форд? Ах да у нас же нет заводов форд и... как нет заводов? а где же тогда собирали форды?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:14:17 14-01-2026

Ещё не родились у них негры по фамилии Каплан. Мишень еще та:намеревалась всю планету захватить.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:23:08 16-01-2026

Да Трамп всему миру показал большой палец своими действиями в Венесуэле, Дании, Иране и т.д.

  0 Нравится
Ответить
