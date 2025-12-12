"Нас захватили?" Во Вьетнаме не выпускают самолет с сибиряками и требуют двух добровольцев

Как пояснили пассажирам, с рейса необходимо снять двух человек, чтобы их место заняли другие, иначе все никуда не полетят

12 декабря 2025, 16:40, ИА Амител

Во Вьетнаме уже несколько часов не выпускают из аэропорта в Камране самолет с пассажирами, сообщает читатель amic.ru. Но самое удивительное – это основание для задержки рейса: необходимо снять двух пассажиров, которые добровольно изъявят желание задержаться на сутки.

«Нас уже два часа держат на борту самолета. Пилот говорит, что нам не дают разрешение на взлет, пока мы не заберем двух пассажиров, которые прилетели из Иркутска этим же самолетом, но не смогли пройти паспортный контроль и преодолеть границу», – рассказал собеседник.

По его словам, в аэропорту просто приняли решение "снять рандомно двух людей", чтобы их заменить.

«Утром 13 декабря их отправят через Новосибирск, а сегодня предоставят гостиницу и разместят. Иначе наш самолет просто не выпустят», – разъяснили пассажирам по громкой связи.

В итоге, как отметил читатель, задержка рейса будет явно больше, чем на четыре часа. Пассажиры не знают, что делать. Пытались позвонить в консульство, но там не берут трубку.

"Это террористы нас захватили, я не пойму?", "А Вьетнам это террористическая страна, которая так распоряжается жизнями?" – возмущаются пассажиры на видео.

Требование миграционной службы заключалось в том, чтобы депортированные пассажиры были отправлены именно рейсом ZF-2596, сообщили в пресс-службе авиакомпании Azur Air. Там уточнили, что это условие было выдвинуто принимающей стороной при организации вылета.

В авиакомпании также отметили, что Azur Air достигла договоренности с миграционной службой о возвращении депортированных граждан в Россию на первых доступных рейсах. Такое решение, по данным amic.ru, было принято для того, чтобы обеспечить пассажирам беспрепятственный и максимально быстрый вылет.