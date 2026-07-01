Сбер назвал задания главного этапа конкурса AI Challenge

Участники поборются за призовой фонд в 15 млн рублей

01 июля 2026, 19:00, ИА Амител erid: 2W5zFHHmAbj

Студенты / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Сбер и Альянс в сфере искусственного интеллекта представили задания основного этапа международного конкурса AI Challenge ("Ай Челлендж"). Его проводят для школьников, студентов колледжей и вузов в возрасте до 25 лет. Участникам предложат решить прикладные ИИ-задачи от ведущих российских компаний, которые входят в Альянс в сфере искусственного интеллекта. Кейсы связаны с медициной, образованием, недвижимостью, обработкой обращений граждан и поиском ошибок в сложных ИИ-системах.

Кто может подать заявку?

AI Challenge рассчитан на детей и молодежь. Участвовать могут школьники, а также студенты колледжей и вузов до 25 лет.

В этом году конкурс пройдет в трех категориях: "Начинающие", "Школьники" и "Студенты". Участников распределят по уровню цифровой подготовки и навыкам работы с искусственным интеллектом.

Задания можно выполнять одному или в команде от двух до четырех человек. Индивидуальные участники сосредоточатся на задачах машинного обучения. Командам предстоит развить идею до прототипа цифрового продукта.

Какие задачи ждут участников?

Организаторы отмечают, что задания конкурса максимально приближены к реальным задачам технологического бизнеса. Участникам предстоит искать решения, которые будут помогать врачам и педагогам, ускорять цифровизацию недвижимости, анализировать обращения жителей и выявлять дефекты в сложных ИИ-моделях.

Такой формат дает школьникам и студентам возможность не только проверить знания, но и понять, как искусственный интеллект применяют в крупных компаниях.

Что получат победители?

Регистрация на AI Challenge открыта до 15 сентября. Все три этапа конкурса пройдут онлайн. Победителей наградят очно в Москве на международной конференции Artificial Intelligence Journey (читается как "Артифишл Интелендженс Джорней", а переводится как "Путешествие в мир искусственного интеллекта").

Общий призовой фонд конкурса в 2026 году составляет 15,6 млн рублей. Кроме того, победители смогут пройти образовательную программу от Центрального университета и Альянса в сфере искусственного интеллекта. Она направлена на подготовку российской школьной сборной к Международной олимпиаде по искусственному интеллекту IOAI в 2027 году.

Организатором AI Challenge выступает Сбер. Соорганизатором стал Альянс в сфере искусственного интеллекта.

ПАО Сбербанк

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