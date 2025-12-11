Сбер показал новый банкомат с голосовым помощником и экспресс-оценкой здоровья

Устройство объединяет финансовые сервисы и заботу о самочувствии клиентов

Инновационный банкомат Сбера / Фото: пресс-служба банка

На конференции "Сделано в Сбере" первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев и его команда представили банкомат нового типа. Разработка, как отмечает банк, не имеет аналогов на мировом рынке и уже была показана технологическому сообществу на международной конференции AI Journey*. Теперь Сбер демонстрирует возможности устройства для клиентов.

Банкомат и мини-чекап в одном корпусе

Новый аппарат позволяет не только снять наличные или пополнить счет, но и пройти быструю проверку основных показателей здоровья и получить консультацию по банковским продуктам. Такой функционал доступен каждому клиенту старше 18 лет.

Устройство фиксирует пульс, артериальное давление, уровень стресса и усталости, рассчитывает индекс массы тела. Система оценивает предполагаемый уровень холестерина, среднее содержание глюкозы в крови и риск нарушений ее обмена. Дополнительно анализирует такие параметры, как жесткость артериальной стенки и вариабельность сердечного ритма.

Чтобы получить результаты, достаточно приложить пальцы к встроенным датчикам и посмотреть в камеру банкомата – примерно через 30 секунд данные отобразятся на экране.

Голосовое управление и умный помощник

Особое внимание уделили удобству взаимодействия. Изображение на дисплее визуально выходит за рамки экрана – это решение разработали специально для Сбера. Экран рассчитан на круглосуточную эксплуатацию в течение десяти лет.

Инновационный банкомат Сбера / Фото: пресс-служба банка

Внутри аппарата работает интеллектуальный помощник на базе нейросетевой модели Сбера "ГигаЧат". Общаться с банкоматом можно голосом. Уже сейчас таким образом доступны базовые операции – например, запрос на снятие определенной суммы. В дальнейшем планируют расширить сценарии: клиент сможет подойти к устройству, сказать команду вроде "Внеси половину суммы мне на карту, а другую переведи подруге", и аппарат выполнит операцию.

Голосовой помощник уже консультирует по основным банковским продуктам – картам, вкладам и другим услугам. В перспективе Сбер собирается сделать такое общение более персонализированным.

Доступность и запуск в регионах

Отдельный акцент сделали на инклюзивности. Корпус банкомата имеет отрицательный угол наклона, поэтому к нему можно комфортно подъехать на инвалидной коляске.

В банке отмечают, что новое устройство объединяет современные финансовые сервисы, экспресс-оценку состояния здоровья и голосового помощника, создавая для клиентов более высокий уровень заботы, комфорта и безопасности.

Сбер уже начал установку таких банкоматов в крупных городах страны. Вскоре новое оборудование появится в Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе, Челябинске, Санкт-Петербурге и Москве. Адреса размещения инновационных устройств можно посмотреть по ссылке.

