Бузова, Трофимов, Щербаков и не только. Какие певцы приедут в Барнаул весной-2023

Выбирайте билеты. Amic.ru составил подборку артистов, которые приедут в ближайшее время

29 марта 2023, 06:50, ИА Амител

Концерт / Фото: amic.ru

Весна традиционно – пора концертов. У популярных исполнителей начинаются туры по России. Многие "по пути" заезжают и в Барнаул. Весной-2023 поводов хорошо провести время будет много. Amic.ru составил список главных концертов оставшихся весенних дней.

"Джизус" – 30 марта

В клубе "Фараон" 30 марта в 20:00 перед барнаульцами споёт популярный реп и рок-исполнитель Джизус. Он представит свой седьмой студийный альбом "Господин никто", выполненный в жанре рок-музыки. Зрители смогут оценить переход Джизуса от хип-хопа к року. Билеты стоят от 1,4 до 2,7 тысячи рублей.

Сергей Трофимов – 30 марта

30 марта в Театре драмы им. В.М. Шукшина в 19:00 выступит шансонье Сергей Трофимов. Он сыграет и споёт хиты и новые песни. Билеты стоят от 3 до 5 тысяч рублей.

Оркестр Sonorus. Гарри Поттер – 31 марта

31 марта в 19:00 в ДК Барнаула оркестр Московской консерватории Sonorus исполнит музыку Джона Уильямса, написанную для кинофраншизы о Гарри Поттере. Сыграть мелодии из сказочной серии поможет набор струнных, деревянных и медных духовых инструментов. Билеты стоят от 1,6 до 2,5 тысячи рублей.

Леонид Кулаков – 31 марта

Комик, участник проектов Comedy Battle и "Открытый микрофон" Леонид Кулаков выступит в баре "Улисс" с программой "Два стула" 31 марта в 19:30. Билеты можно купить за 1,2 тысячи рублей.

Маяк – 6 апреля

Маяк – это молодая певица, которая исполняет песни в жанре "инди-поп". 6 апреля в барнаульском Hairly Lemon Pub она представит новый EP "Проходная комната", а также исполнит старые треки. Маяк наверняка понравится тем, кто любит трогательные и атмосферные песни под акустическую гитару и фортепиано. В Барнаул Маяк приезжает впервые.

Алексей Шамутило – 8 апреля

8 апреля Барнаул посетит ещё один стендапер, участник проектов Stand Up и "Comedy Баттл" на ТНТ Алексей Шамутило. Он выступит в баре "Улисс" в 20:00. Билет стоит тысячу рублей.

"Мельница" – 10 апреля

Группа "Мельница" выступит в Музыкальном театре Барнаула 10 апреля в 19:00. На шоу прозвучат старые и новые треки, которые будут сопровождаться видеоиллюстрациями. Билеты стоят от 2 до 3 тысяч рублей.

Playingtheangel – 13 апреля

Депрессивный репер Playingtheangel приедет в Барнаул 13 апреля. На сцене паба Hairy Lemon в 19:00 он представит новый альбом "Побочки". Организаторы обещают лучшие песни и "дикий слэм". Билеты стоят от 1,4 до 4 тысяч рублей.

Алексей Щербаков – 13 апреля

Любители стендапа также могут сходить на концерт участника проекта Stand Up на ТНТ и интернет-шоу "Что было дальше?" Алексея Щербакова. Он выступит 13 апреля в 19:00 в ДК Моторостроителей с программой "Новое и лучшее". Билеты стоят от 2,1 до 4,5 тысячи рублей.

"Камызяки" – 18 апреля

Ещё одно юмористическое шоу – выступление команды КВН "Камызяки". Оно состоится 18 апреля в ДК Моторостроителей в 19:00. На одной сцене появятся юмористы Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и другие члены коллектива. Цена билетов от 2 до 6,5 тысячи рублей.

PIZZA – 21 апреля

Создать позитивное настроение может концерт группы Pizza, который пройдёт 21 апреля в 20:00 в клубе Pharaon. Цена билета – от 1,7 до 4 тысяч рублей. Группа сыграет хиты из трёх студийных альбомов "Кухня", "На всю планету Земля" и Zavtra, а также новые песни.

"Чиж & Co" – 25 апреля

25 апреля в Театре драмы им. В.М. Шукшина пройдёт концерт группы "Чиж & Co", приуроченный к 60-летию её лидера Сергея Чигракова. В анонсе сказано, что группа сыграет популярные песни, некоторые из них будут исполнены хором. Также на концерте могут прозвучать новые работы группы.

"Слот" – 25 апреля

Рок-группа "Слот" выступит в Барнауле с шоу "ХХ лет". Концерт пройдёт 25 апреля в 19:00. Для зрителей музыканты сыграют главные песни за последние 20 лет, а также обещают яркое звуковое и визуальное шоу и множество сюрпризов. Билеты стоят от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Андрей Бебуришвили – 25 апреля

Комик, резидент Comedy Club и победитель "Comedy Баттла" Андрей Бебуришвили проведёт стендап-вечер в барнаульском ДК Моторостроителей 25 апреля в 19:00. Билеты стоят от 1,3 до 3,5 тысячи рублей.

"Кино" – 29 апреля

29 апреля в барнаульской "Титов-Арене" в 19:00 сыграет группа "Кино". На сцене выступят два оригинальных басиста группы разных лет Александр Титов и Игорь Тихомиров, а также гитарист Юрий Каспарян. Для зрителей будет звучать настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей группы. Любители "Кино" и Виктора Цоя могут услышать главные песни отечественной рок-музыки.

Ольга Бузова – 12 мая

Популярная певица Ольга Бузова споёт свои песни в барнаульской "Планете Q" в 19:00. О программе ничего неизвестно, но наверняка Бузова исполнит свои главные хиты. Билеты стоят от 2 до 6 тысяч рублей.