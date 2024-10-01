Счет на часы. Успевайте номинировать любимые компании в "Народный знак качества"
До приема заявок осталось менее двух суток
01 октября 2024, 09:40, ИА Амител
Всего два дня осталось у жителей Алтайского края, чтобы выдвинуть номинантов для участия в масштабной премии "Народный знак качества". Заявки на сайте народныйзнаккачества.рф принимают до 23:59 среды, 2 октября 2024 года. И вы еще можете номинировать доставку самых вкусных блюд, проверенный автосервис, магазин, где всегда свежие продукты питания, и учебный центр, где занимается ваш ребенок. От ваших голосов зависит, кто войдет в топ-10 в каждой номинации и сразится за победу.
Напомните, как номинировать компанию?
Номинировать компанию в премии "Народный знак качества" проще простого:
- отключаете VPN, если он работает;
- заходите на народныйзнаккачества.рф;
- выбираете любую интересную номинацию (а лучше все сразу);
- указываете там название компании и город, где она находится (и необязательно, чтобы это был Барнаул, локация может быть любая, но в пределах Алтайского края).
И все – готово.
Можно ли номинировать сразу несколько?
Нет, одна номинация – одна компания. В 2024 году в премии 16 открытых номинаций:
- "Официальный автодилер";
- "Автосалон";
- "Автосервис";
- "Малоэтажное строительство";
- "Застройщик";
- "Медцентр";
- "Мой бизнес";
- "Центр дополнительного образования";
- "Производитель продуктов питания";
- "Производитель промышленных товаров";
- "Ресторан и кафе";
- "Фастфуд и доставка";
- "Спортивный клуб";
- "Стройка и ремонт";
- "Продовольственная торговая сеть";
- "Непродовольственная торговая сеть".
А что потом?
А потом, до 8 октября 2024 года, организаторы премии опубликуют шорт-лист из десяти компаний в каждой номинации. Туда войдут те, кто получил наибольшее количество номинирований. Поэтому именно от вас и зависит, кто продолжит борьбу. Номинируйте сами, расскажите о премии друзьям и коллегам, пусть они тоже поучаствуют.
С 9 октября по 7 ноября на том же сайте народныйзнаккачества.рф пройдет второй этап – народное голосование. Любой желающий (но снова только один раз) сможет выбрать одну из десяти компаний в каждой номинации.
Победители станут известны 26 ноября.
По данным на 25 сентября, жители региона подали почти 8000 заявок на номинирование 480 компаний.
Организатор премии – информационный портал amic.ru и радиостанция Business FM Барнаул.
Партнер проекта – Группа "Черкизово": качественные продукты из мяса на каждом столе!
Партнер мероприятия – Барнаульский завод АТИ: новейшие разработки на службе техники.
Партнер проекта – Общественная палата Алтайского края: Гражданские инициативы. Реальные дела.
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