Счет на часы. Успевайте номинировать любимые компании в "Народный знак качества"

До приема заявок осталось менее двух суток

01 октября 2024, 09:40, ИА Амител

Премия "Народный знак качества" / Фото: Дмитрий Днепровский

Всего два дня осталось у жителей Алтайского края, чтобы выдвинуть номинантов для участия в масштабной премии "Народный знак качества". Заявки на сайте народныйзнаккачества.рф принимают до 23:59 среды, 2 октября 2024 года. И вы еще можете номинировать доставку самых вкусных блюд, проверенный автосервис, магазин, где всегда свежие продукты питания, и учебный центр, где занимается ваш ребенок. От ваших голосов зависит, кто войдет в топ-10 в каждой номинации и сразится за победу.

Напомните, как номинировать компанию?

Номинировать компанию в премии "Народный знак качества" проще простого:

отключаете VPN, если он работает;

заходите на народныйзнаккачества.рф;

выбираете любую интересную номинацию (а лучше все сразу);

указываете там название компании и город, где она находится (и необязательно, чтобы это был Барнаул, локация может быть любая, но в пределах Алтайского края).

И все – готово.

Можно ли номинировать сразу несколько?

Нет, одна номинация – одна компания. В 2024 году в премии 16 открытых номинаций:

"Официальный автодилер";

"Автосалон";

"Автосервис";

"Малоэтажное строительство";

"Застройщик";

"Медцентр";

"Мой бизнес";

"Центр дополнительного образования";

"Производитель продуктов питания";

"Производитель промышленных товаров";

"Ресторан и кафе";

"Фастфуд и доставка";

"Спортивный клуб";

"Стройка и ремонт";

"Продовольственная торговая сеть";

"Непродовольственная торговая сеть".

А что потом?

А потом, до 8 октября 2024 года, организаторы премии опубликуют шорт-лист из десяти компаний в каждой номинации. Туда войдут те, кто получил наибольшее количество номинирований. Поэтому именно от вас и зависит, кто продолжит борьбу. Номинируйте сами, расскажите о премии друзьям и коллегам, пусть они тоже поучаствуют.

С 9 октября по 7 ноября на том же сайте народныйзнаккачества.рф пройдет второй этап – народное голосование. Любой желающий (но снова только один раз) сможет выбрать одну из десяти компаний в каждой номинации.

Победители станут известны 26 ноября.

По данным на 25 сентября, жители региона подали почти 8000 заявок на номинирование 480 компаний.

Организатор премии – информационный портал amic.ru и радиостанция Business FM Барнаул.

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