"Считали дни до смерти". Барнаулец рассказал, как победил агрессивную саркому

Злокачественную опухоль в колене у молодого парня обнаружили в 18 лет. Но он умирать не собирался

25 февраля 2025, 06:15, ИА Амител

Виталий Коновалов / Фото: Златы Ивановой для проекта "Химия была, но мы расстались" / предоставлено amic.ru героем материала

Саркома – редкое и очень агрессивное онкологическое заболевание. Болезнь может поражать абсолютно все – от костей и мышц до хрящей и жировых тканей. Причем долгое время она протекает бессимптомно и в основном диагностируется уже на поздней стадии, когда лечение становится малоэффективным. Барнаульцу Виталию Коновалову повезло: его саркома рано начала подавать тревожные "звоночки", благодаря чему ее нашли вовремя. Молодой человек рассказал amic.ru, через что ему пришлось пройти и как он сумел преодолеть рак.

С иглой в колене

Саркома в жизнь школьника средних классов Виталия Коновалова "постучалась" ноющей болью в правом колене, которая проявлялась в основном в межсезонье при изменении погоды. Тут бы насторожиться: ноющие суставы – норма для пожилых, но никак не для мальчишки-подростка. Но болело не очень сильно и не больше пары часов за приступ, поэтому никто в семье не придавал этому значения. А на втором курсе колледжа, куда Виталий поступил после девятого класса, боль стала очень сильной:



"Будто воткнули острую иглу в колено – и ты с ней живешь. Эту боль невозможно было утихомирить ни сменой положения ноги, ни обезболивающими средствами. Ходишь, лежишь, вытягиваешь, сгибаешь – эта "гимнастика" могла длиться по несколько дней. Нормально спать вообще было невозможно. А позже появился и отек", – вспоминает свое "знакомство" с болезнью Виталий.

Первую биопсию парню провели в Краевом центре охраны материнства и детства. Результаты насторожили – похоже на онкозаболевание, но надо бы перепроверить. Повторная биопсия и морфологический анализ взятых клеток, выполненные врачами алтайского онкоцентра, подтвердили: саркома. Виталию тогда было 18 лет.

"Я тогда мало что знал об онкозаболеваниях. Правда, практически одновременно со мной злокачественную опухоль желудочно-кишечного тракта нашли у моего деда – лечились параллельно. Так что я знал, что рак – это очень тяжелая, часто смертельная болезнь – вот, пожалуй, и все. Но страшно мне от этого не было. Я больше переживал, как буду жить, когда долечусь: оставят ногу или ампутируют", – рассказывает Виталий.

Саркомы – группа злокачественных опухолей, которые развиваются из соединительных тканей – костной, хрящевой, мышечной, жировой. Поэтому саркома может возникнуть абсолютно в любой части тела.

Саркома Юинга (от имени врача Джеймса Юинга, который впервые описал эту опухоль в 1920 году) – это чаще всего опухоли костей и мягких тканей вокруг них. Чаще всего развивается в ногах, области таза, ребрах или руках.

Саркома Юинга встречается очень редко, в Алтайском крае не более десяти случаев в год. В то же время она относится к очень агрессивным онкопатологиям. Она долго развивается бессимптомно, а когда начинает себя проявлять, процесс, как правило, оказывается уже распространенным и тяжело поддающимся лечению. Обнаружение саркомы Юинга на ранних стадиях считается большим везением.

Ампутировать или оставить

Из алтайского онкодиспансера Виталия направили в Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской Академии наук, одна из специализаций которого – диагностика и лечение опухолей опорно-двигательного аппарата.

"Саркома костных тканей – весьма редкое заболевание. Семи-десяти опухолей в год недостаточно, чтобы отточить навыки лечения подобных патологий. В таких случаях региональные онкологические диспансеры направляют пациентов в центры федерального уровня, имеющие специализацию и большой опыт в лечении таких заболеваний. Это – общепринятая практика в системе онкологической помощи", – пояснил главный внештатный онколог регионального Минздрава Игорь Вихлянов.

В Томске подтвердили диагноз и велели парню готовиться к эндопротезированию коленного сустава. Нужно было удалить разрушенный опухолью участок кости, а на его место поставить изготовленный по индивидуальным меркам металлический эндопротез. Пока Виталию его делали, он перенес 14 курсов химиотерапии – чтобы сдержать распространение болезни.

Химия как вдохновение

Проходил "химию" парень в Барнауле. Врачи сказали, что шансы на выздоровление – 90%, так как опухоль диагностировали на II стадии.

"Это меня успокоило, вдохновило, и я настроился на лечение. Перетерпел все "прелести" первых химий – тошноту с рвотой, выпадение волос. Но основную часть курсов перенес довольно сносно", – рассказывает Виталий.Во время лечения парня напрягали два момента. Во-первых, он попал в больницу в разгар ковидной пандемии, когда действовали жесткие правила карантина: из палат не выходить, с соседями сократить общение – а это оказалось морально тяжело. Во-вторых, в палате постоянно стояла атмосфера безысходности.

"Со мной лежали мужчины в основном пожилого возраста, они буквально считали дни до смерти. Меня это очень напрягало – лично я умирать не собирался", – говорит Виталий.

На начальных стадиях саркома Юинга обычно никак себя не проявляет. По мере распространения процесса могут возникнуть следующие симптомы:

– отек, уплотнение;

– боль в кости, особенно при физической активности или по ночам;

– хромота или другие проблемы при ходьбе;

– беспричинные переломы костей;

– жар, слабость, утомляемость.

Если симптомы не проходят в течение месяца, нужно проводить тщательное обследование. Диагностика начинается с общего анализа крови и рентгеновского снимка. Если потребуется, врач может назначить КТ, МРТ, остеосцинтиграфию.

Кнуты и пряники саркомы

Операцию провели в мае 2022 года в Томске. Виталий ликовал: ампутация ноги не понадобилась!

На этом фоне четыре послеоперационных курса химиотерапии прошли налегке, и в июле 2022 года он вышел в ремиссию.

Лечение саркомы начинается с химиотерапии. Она необходима, чтобы уменьшить патологический очаг и по возможности сделать его операбельным. В этом случае, как у Виталия, получится провести эндопротезирование и сохранить кость, в противном – пациента ждет ампутация. После любого вида хирургического вмешательства проводятся дополнительные курсы химиотерапии – чтобы уничтожить оставшиеся раковые клетки и предотвратить рецидив.

Конечно, болезнь не прошла бесследно. Виталию теперь нельзя прыгать, бегать, долго ходить. Ногу не получается сгибать до конца. Но все же это своя нога – пусть и немного металлическая.



С другой стороны, болезнь научила Виталия усидчивости и терпению, превозмогать трудности, слушать и слышать людей. Парень стал много читать, увлекся японской анимацией и комиксами. А спустя два года принял предложение участвовать в федеральном фотопроекте "Химия была, но мы расстались".



"Всю жизнь считал себя не фотогеничным, но моему фотографу Злате Ивановой удалось раскрыть меня и сделать много крутых снимков. Своим участием я хотел показать всем, кто считает онкозаболевание приговором, что рак можно победить. Не стоит бояться: ваш страх кормит болезнь, придает ей сил. Если рак уже случился, какой смысл есть себя? Его нужно просто лечить, а не забивать голову тяжелыми мыслями", – рекомендует молодой человек.Тем же, кто считает, что рак – это где-то далеко и с ним-то никогда не случится, Виталий напоминает, что этого врага не стоит недооценивать. Болезнь может прийти к любому, независимо от пола, возраста и социального статуса. Поэтому оберегать себя, прислушиваться к своему организму и следить за своим здоровьем – нужно всем.

В клетках саркомы Юинга есть типичные хромосомные‎ изменения. Почему они возникают, науке пока неизвестно. При этом замечено, что у большинства пациентов она развивается вследствие травмы или перелома кости. Но не все могут четко сказать, был или не был такой факт в их жизни, так как от провоцирующей болезнь ситуации до ее возникновения и появления первых симптомов может пройти много лет.