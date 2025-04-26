Сделка по Украине почти согласована, заявил Трамп

По его словам, теперь двум сторонам нужно встретиться на очень высоком уровне

26 апреля 2025, 16:59, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Большинство основных пунктов сделки по Украине почти согласовано, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Они [Россия и Украина] очень близки к сделке, и теперь двум сторонам нужно встретиться на очень высоком уровне, чтобы покончить с этим", – заявил он.

Трамп также отметил, что представители Вашингтона "будут там, где это необходимо, чтобы поспособствовать завершению" конфликта.

25 апреля президент России Владимир Путин и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф провели очередные переговоры. Участвующий во встрече помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что стороны обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины, беседа носила "конструктивный и весьма полезный характер".

Ранее Трамп заявил, что Крым останется в составе России.