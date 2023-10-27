"Сегодня прям ад". Жители Барнаула жалуются на гололед

Утром 27 октября пешеходы стали массово падать на улицах города

27 октября 2023, 08:42, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утро 27 октября в Барнауле началось с минусовой температуры, сильного ветра и гололеда. Из-за последнего на дорогах образовались большие пробки, а пешеходы массово падают на тротуарах.

"Сегодня прям ад. Уже два человека на тротуаре упали за пять минут. Одна женщина едва не убилась", – рассказала читательница amic.ru и призвала водителей и пешеходов к максимальной осторожности.

Из-за непогоды и пробок в городе также подскочили цены на такси. Поездка в центр из других районов может обойтись в 500-600 рублей независимо от тарифа.

По прогнозу, днем 27 октября температура в Барнауле составит -1...+1 градус. Преимущественно без осадков, а скорость ветра будет достигать 14 м/с.