НОВОСТИОбщество

"Сегодня прям ад". Жители Барнаула жалуются на гололед

Утром 27 октября пешеходы стали массово падать на улицах города

27 октября 2023, 08:42, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утро 27 октября в Барнауле началось с минусовой температуры, сильного ветра и гололеда. Из-за последнего на дорогах образовались большие пробки, а пешеходы массово падают на тротуарах.

"Сегодня прям ад. Уже два человека на тротуаре упали за пять минут. Одна женщина едва не убилась", – рассказала читательница amic.ru и призвала водителей и пешеходов к максимальной осторожности.

Из-за непогоды и пробок в городе также подскочили цены на такси. Поездка в центр из других районов может обойтись в 500-600 рублей независимо от тарифа.

По прогнозу, днем 27 октября температура в Барнауле составит -1...+1 градус. Преимущественно без осадков, а скорость ветра будет достигать 14 м/с.

Барнаул

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

08:54:34 27-10-2023

Кругом сухой асфальт и пара лужиц. Где гололёд нашли.

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:59:26 27-10-2023

Проехал весь город из конца в конец, на улицу выйдете какой гололёд ?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:06:22 27-10-2023

Гость (08:59:26 27-10-2023) Проехал весь город из конца в конец, на улицу выйдете какой ... проехал - это другое.. На дорогах льда нет. а вот на тротуарах...

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:13:21 27-10-2023

Гость (09:06:22 27-10-2023) проехал - это другое.. На дорогах льда нет. а вот на тротуар... Шел на работу пешком, по Молодежной, Красноармейскому, Гоголя. Тротуары чистые и сухие. Вся влага вымерзла. АМИК, вы публикуете недостоверную информацию. Покажите хоть пару убившихся на гололёде.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:28:22 27-10-2023

Гость (09:13:21 27-10-2023) Шел на работу пешком, по Молодежной, Красноармейскому, Гогол... то же самое. шла пешком по Сулиме, тротуары сухие, есть лужицы, но их обойти можно

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:09:42 27-10-2023

Гость (09:13:21 27-10-2023) Шел на работу пешком, по Молодежной, Красноармейскому, Гогол... Пройдись по С-Западной.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:47:57 27-10-2023

Гость (10:09:42 27-10-2023) Пройдись по С-Западной.... Сам там и ходи. Мне не по пути.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:08:55 27-10-2023

Гость (08:59:26 27-10-2023) Проехал весь город из конца в конец, на улицу выйдете какой ... А ты пройдись.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:09:57 27-10-2023

Опять "зима" пришла внезапно....

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:36:49 27-10-2023

Да что же вы так убиваетесь? Вы же так не убьетесь.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:41:20 27-10-2023

Все лучше погода чем вчера

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Владимир

10:16:48 27-10-2023

Что Они там пьют?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:37:21 27-10-2023

Владимир (10:16:48 27-10-2023) Что Они там пьют? ... Антилёд)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:11:40 27-10-2023

Напомните пешеходам, что в гололёд надо зимние ботинки/сапоги носить, а не в пластиковых кедах/кроссовках скользить.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:32:54 27-10-2023

не заметил

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров