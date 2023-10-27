"Сегодня прям ад". Жители Барнаула жалуются на гололед
Утром 27 октября пешеходы стали массово падать на улицах города
27 октября 2023, 08:42, ИА Амител
Утро 27 октября в Барнауле началось с минусовой температуры, сильного ветра и гололеда. Из-за последнего на дорогах образовались большие пробки, а пешеходы массово падают на тротуарах.
"Сегодня прям ад. Уже два человека на тротуаре упали за пять минут. Одна женщина едва не убилась", – рассказала читательница amic.ru и призвала водителей и пешеходов к максимальной осторожности.
Из-за непогоды и пробок в городе также подскочили цены на такси. Поездка в центр из других районов может обойтись в 500-600 рублей независимо от тарифа.
По прогнозу, днем 27 октября температура в Барнауле составит -1...+1 градус. Преимущественно без осадков, а скорость ветра будет достигать 14 м/с.
08:54:34 27-10-2023
Кругом сухой асфальт и пара лужиц. Где гололёд нашли.
08:59:26 27-10-2023
Проехал весь город из конца в конец, на улицу выйдете какой гололёд ?
09:06:22 27-10-2023
Гость (08:59:26 27-10-2023) Проехал весь город из конца в конец, на улицу выйдете какой ... проехал - это другое.. На дорогах льда нет. а вот на тротуарах...
09:13:21 27-10-2023
Гость (09:06:22 27-10-2023) проехал - это другое.. На дорогах льда нет. а вот на тротуар... Шел на работу пешком, по Молодежной, Красноармейскому, Гоголя. Тротуары чистые и сухие. Вся влага вымерзла. АМИК, вы публикуете недостоверную информацию. Покажите хоть пару убившихся на гололёде.
09:28:22 27-10-2023
Гость (09:13:21 27-10-2023) Шел на работу пешком, по Молодежной, Красноармейскому, Гогол... то же самое. шла пешком по Сулиме, тротуары сухие, есть лужицы, но их обойти можно
10:09:42 27-10-2023
Гость (09:13:21 27-10-2023) Шел на работу пешком, по Молодежной, Красноармейскому, Гогол... Пройдись по С-Западной.
10:47:57 27-10-2023
Гость (10:09:42 27-10-2023) Пройдись по С-Западной.... Сам там и ходи. Мне не по пути.
10:08:55 27-10-2023
Гость (08:59:26 27-10-2023) Проехал весь город из конца в конец, на улицу выйдете какой ... А ты пройдись.
09:09:57 27-10-2023
Опять "зима" пришла внезапно....
09:36:49 27-10-2023
Да что же вы так убиваетесь? Вы же так не убьетесь.
09:41:20 27-10-2023
Все лучше погода чем вчера
10:16:48 27-10-2023
Что Они там пьют?
10:37:21 27-10-2023
Владимир (10:16:48 27-10-2023) Что Они там пьют? ... Антилёд)
11:11:40 27-10-2023
Напомните пешеходам, что в гололёд надо зимние ботинки/сапоги носить, а не в пластиковых кедах/кроссовках скользить.
19:32:54 27-10-2023
не заметил