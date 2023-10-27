Барнаул погряз в пробках утром 27 октября

Сильнее всего движение затруднено в центре

27 октября 2023, 08:00, ИА Амител

Изображение: 2ГИС

Пробки в Барнауле утром 27 октября достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Движение транспорта затруднено на проспекте Калинина, Павловском тракте, а также улицах Цеховой, Профинтерна, Советской Армии и Власихинской.

Также загружены шоссе Ленточный бор и улица Кутузова. Небольшие заторы наблюдаются и на других отдельных участках по всему городу.

Ранее сообщили, что 28 октября в Барнауле начнут разбирать трамвайное кольцо возле Нового рынка.