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Барнаул погряз в пробках утром 27 октября

Сильнее всего движение затруднено в центре

27 октября 2023, 08:00, ИА Амител

Изображение: 2ГИС
Изображение: 2ГИС

Пробки в Барнауле утром 27 октября достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Движение транспорта затруднено на проспекте Калинина, Павловском тракте, а также улицах Цеховой, Профинтерна, Советской Армии и Власихинской.

Также загружены шоссе Ленточный бор и улица Кутузова. Небольшие заторы наблюдаются и на других отдельных участках по всему городу.

Ранее сообщили, что 28 октября в Барнауле начнут разбирать трамвайное кольцо возле Нового рынка.

Барнаул Транспорт Пробки дорожное движение

Комментарии 4

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Гость

09:46:26 27-10-2023

Ждем 30 ноября (!) Как губер обещал!

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Гость

12:09:44 27-10-2023

Гость (09:46:26 27-10-2023) Ждем 30 ноября (!) Как губер обещал!... Очень ждём! И надо мостики на Советской армии и Челюскинцев расширять, На перекрёстке Челюскинцев-Загородная частенько от нового моста пробка стоит, при том, что половине ехать прямо, а проезд затыкают те, кто поворачивают налево и прямо получается проехать 2-3 машинам за светофор(((

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гость

10:40:37 27-10-2023

Госпидя! Кроме слова погряз, ничего умнее не придумать!?

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Гость

12:51:37 27-10-2023

Если бы он там жил, давно бы сделали.

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