Барнаул погряз в пробках утром 27 октября
Сильнее всего движение затруднено в центре
27 октября 2023, 08:00, ИА Амител
Изображение: 2ГИС
Пробки в Барнауле утром 27 октября достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.
Движение транспорта затруднено на проспекте Калинина, Павловском тракте, а также улицах Цеховой, Профинтерна, Советской Армии и Власихинской.
Также загружены шоссе Ленточный бор и улица Кутузова. Небольшие заторы наблюдаются и на других отдельных участках по всему городу.
Ранее сообщили, что 28 октября в Барнауле начнут разбирать трамвайное кольцо возле Нового рынка.
09:46:26 27-10-2023
Ждем 30 ноября (!) Как губер обещал!
12:09:44 27-10-2023
Гость (09:46:26 27-10-2023) Ждем 30 ноября (!) Как губер обещал!... Очень ждём! И надо мостики на Советской армии и Челюскинцев расширять, На перекрёстке Челюскинцев-Загородная частенько от нового моста пробка стоит, при том, что половине ехать прямо, а проезд затыкают те, кто поворачивают налево и прямо получается проехать 2-3 машинам за светофор(((
10:40:37 27-10-2023
Госпидя! Кроме слова погряз, ничего умнее не придумать!?
12:51:37 27-10-2023
Если бы он там жил, давно бы сделали.