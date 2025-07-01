Сельские и поселковые дороги планируют отремонтировать в Барнауле

На ремонт дорог чиновники намерены потратить максимум 61,1 млн рублей

01 июля 2025, 13:00, ИА Амител

Ремонт дороги в Барнауле/ Фото: amic.ru

Власти Барнаула намерены отремонтировать дороги сельских и поселковых территорий, а также микрорайонов индивидуальной жилой застройки города. На это чиновники планируют потратить максимум 61,1 млн рублей. Информацию об этом разместили на портале госзакупок.

Дороги хотят отремонтировать по следующим адресам:

ул.Совхозная, от дома №12 до дома №17;

ул.Коммунистическая и проезд от ул.Юрина в районе домов №188 и №186;

поселок Научный Городок, ул.Институтская;

село Березовка, ул.Урожайная, от дома №18 до крайнего участка;

проезд Транспортный, от дома №2 до дома №7;

ул.Школьная, от ул.Парфенова до дома №71 по ул.Школьной;

ул.Цаплина, от ул.Профсоюзов до ул.Фрунзе;

ул.Речная 3-я, от ул.Чеглецова, 51 до ул.Горно-Алтайской;

пер.Короткий, ул.К.Маркса до пер.Горного;

ул.Володарского, от ул.Маркса до ул.9-го Января;

пос.Лесной, пер.13-й, от ул.Радужной до ул.Тенистой;

4-й Станкостроительный проезд;

ул.Футбольная, от ул.Юрина до ул.Стрелковая;

ул.Бородкина, от ул.Гущина до ул.Юрина;

ул.Алейская, от дома №1 до дома №21;

пер.Сейфуллинский, от ул.Молодежной до проспекта Строителей;

мкр.Затон, ул.Кольцова, от дома №20 до дома №64;

ул.Веховского, от пер.Карева до ул.Ломоносова.

Закупка появилась на портале 30 июня 2025 года, заявки на неё можно подавать до 9 июля 2025 года. Итоги лота подведут 11 июля 2025 года. Подрядчик начнёт работать с даты заключения контракта, все обязательства по контракту он должен выполнить до 10 октября 2025 года.

Подрядчик должен будет провести ремонт работ так, чтобы их результаты соответствовали всем требованиям безопасности и нормам. Компания-победитель должна будет обеспечить ровность покрытий автодорог. Также во время работ она должна обеспечить установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациями.