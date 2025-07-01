Сельские и поселковые дороги планируют отремонтировать в Барнауле
На ремонт дорог чиновники намерены потратить максимум 61,1 млн рублей
01 июля 2025, 13:00, ИА Амител
Власти Барнаула намерены отремонтировать дороги сельских и поселковых территорий, а также микрорайонов индивидуальной жилой застройки города. На это чиновники планируют потратить максимум 61,1 млн рублей. Информацию об этом разместили на портале госзакупок.
Дороги хотят отремонтировать по следующим адресам:
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ул.Совхозная, от дома №12 до дома №17;
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ул.Коммунистическая и проезд от ул.Юрина в районе домов №188 и №186;
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поселок Научный Городок, ул.Институтская;
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село Березовка, ул.Урожайная, от дома №18 до крайнего участка;
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проезд Транспортный, от дома №2 до дома №7;
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ул.Школьная, от ул.Парфенова до дома №71 по ул.Школьной;
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ул.Цаплина, от ул.Профсоюзов до ул.Фрунзе;
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ул.Речная 3-я, от ул.Чеглецова, 51 до ул.Горно-Алтайской;
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пер.Короткий, ул.К.Маркса до пер.Горного;
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ул.Володарского, от ул.Маркса до ул.9-го Января;
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пос.Лесной, пер.13-й, от ул.Радужной до ул.Тенистой;
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4-й Станкостроительный проезд;
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ул.Футбольная, от ул.Юрина до ул.Стрелковая;
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ул.Бородкина, от ул.Гущина до ул.Юрина;
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ул.Алейская, от дома №1 до дома №21;
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пер.Сейфуллинский, от ул.Молодежной до проспекта Строителей;
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мкр.Затон, ул.Кольцова, от дома №20 до дома №64;
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ул.Веховского, от пер.Карева до ул.Ломоносова.
Закупка появилась на портале 30 июня 2025 года, заявки на неё можно подавать до 9 июля 2025 года. Итоги лота подведут 11 июля 2025 года. Подрядчик начнёт работать с даты заключения контракта, все обязательства по контракту он должен выполнить до 10 октября 2025 года.
Подрядчик должен будет провести ремонт работ так, чтобы их результаты соответствовали всем требованиям безопасности и нормам. Компания-победитель должна будет обеспечить ровность покрытий автодорог. Также во время работ она должна обеспечить установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациями.
13:09:59 01-07-2025
На Челюскинцев заменили люк, а перед ним не убрали яму огромную. Грузовики летят и грохочу. Напротив Жилые дома в том числе Челюскинцев 69. Круглосуточно будто бомбежка идет. Машины бьются постоянно и ломаются там. В 10 метрах от кафе Азери это. Диверсия прям какая-то. Ни днем ни ночью нет покоя.
14:35:59 01-07-2025
А когда с Прудским переулком хоть что-нибудь сделают, дождями песок вымыло, остались ямы и камни, теперь там только на внедорожнике проехать можно( а это центральный район...
14:39:03 01-07-2025
Переулок Капитальный весь КАМАЗами раздавили когда дом сносили, обещали что потом исправят, а по факту колея, камни и ямы, проехать можно только на джипе
14:44:44 01-07-2025
Ну вот...Оказывается Барнаул - большая деревня...А мы всё - "Столица Мира!"...
16:05:26 01-07-2025
Дюша (14:44:44 01-07-2025) Ну вот...Оказывается Барнаул - большая деревня...А мы всё - ... Ну столица Мира - не Мира, но Алтайского края это точно))