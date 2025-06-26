В барнаульском селе Гоньба начали ремонтировать дорогу к амбулатории

Реновацию планируют завершить до 1 сентября

26 июня 2025, 16:40, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В селе Гоньба стартовал ремонт подъездной дороги к местной врачебной амбулатории. К 1 сентября проезжую часть заасфальтируют, а для пешеходов сделают тротуары. Об этом сообщили в администрации Барнаула.

Как идут ремонтные работы?

Реновация проходит на участке улицы Березовой протяженностью 600 метров (от Гоньбинского тракта до улицы Чапаева). Ей занимаются специалисты организации ООО "Севан", с которой власти заключили контракт на прошлой неделе.

"Сейчас выполнена разбивка дороги, проведено грейдирование и профилирование для подготовки основания будущей дороги и тротуаров. В ближайшее время начнется устройство самого основания дорожного полотна и пешеходных зон. После укладки асфальта будут установлены дорожные знаки и нанесена разметка в соответствии с проектом. Все работы планируем завершить в срок, к 1 сентября", - сообщил в ходе выездного совещания председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.

Почему ремонт этой дороги важен?

Потребность в обновлении дороги возникла после того, как в 2023 году новая амбулатория начала принимать пациентов. Современное медучреждение, входящее в состав БСМП №2, заменило старый фельдшерско-акушерский пункт. Оно оснащено кабинетами врачей, процедурными и прививочными кабинетами, а также дневным стационаром и стоматологическим кабинетом. Здесь медики оказывают помощь как взрослым, так и детям. Однако проект амбулатории не предусматривал создание подъездной дороги. Из-за этого в периоды дождей и распутицы сельчане с трудом попадали к врачам.

"Нам поступали обращения от жителей. По поручению главы Барнаула были выделены средства на проект и ремонт дороги. С появлением этой дороги и тротуара будут созданы комфортные условия для посетителей медучреждения", - заявил глава Ленинского района Евгений Авраменко.

В 2024 году по поручению главы города Вячеслава Франка деньги из городского бюджета выделили на проектирование дороги, а в 2025-м – на ее ремонт. Всего на эти цели предоставили 28 млн рублей.

Важность нового дорожного полотна для жителей Гоньбы отметил депутат Барнаульской городской Думы Иван Огнев. С его слов, после ремонта медпомощь станет доступнее для более двух тысяч пациентов:

"В 2023 году здесь открыли полноценную амбулаторию. Когда здесь закончат ремонт дороги, более 2 тысяч пациентов получат современные и удобные пути доступа к медицинской помощи. Люди уже радуются, а с вводом дороги станет по-настоящему комфортно", - сказал он.

На своевременность ремонтных работ обратил внимание руководитель регионального исполкома ОНФ "За Россию" в Алтайском крае Алексей Чесноков. Он подчеркнул, что дорожное покрытие успеют обновить до сезона дождей: