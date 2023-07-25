Военные с Алтая взяли в плен подразделение ВСУ

Украинские солдаты сложили оружие и тем самым сохранили свои жизни

25 июля 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

Российские военные из Роты Z, которая состоит из бывших зэков, захватили в плен подразделение украинских войск у Сватово – Кременной без потерь, сообщает телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

Отмечается, что военнослужащие ВСУ сложили оружие и тем самым остались в живых.

В канале отметили, что бойцы из Рот Z "нередко проявляют большой героизм" и "на их поте и крови сейчас рождаются новые победы".

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