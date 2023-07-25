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Военные с Алтая взяли в плен подразделение ВСУ

Украинские солдаты сложили оружие и тем самым сохранили свои жизни

25 июля 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Российские военные из Роты Z, которая состоит из бывших зэков, захватили в плен подразделение украинских войск  у Сватово – Кременной без потерь, сообщает телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

Отмечается, что военнослужащие ВСУ сложили оружие и тем самым остались в живых.

В канале отметили, что бойцы из Рот Z "нередко проявляют большой героизм" и "на их поте и крови сейчас рождаются новые победы".

Ранее рассказали, почему украинские дроны атакуют Москву и долетят ли они до Сибири.

Алтай СВО

Комментарии 12

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горожанка

09:47:41 25-07-2023

Молодцы. Нельзя их называть зэками. На СВО - они бойцы, такие же как и все остальные.

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гостьЯ

09:55:40 25-07-2023

можно сказать и заключенные бывшие, а не зэки....

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Гость

10:01:12 25-07-2023

зеки ? это они там за колючей проволкой зэки , а в СВО они бойцы , герои. А кто не зэки те у мамки дома.

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Гость

10:09:15 25-07-2023

Гость (10:01:12 25-07-2023) зеки ? это они там за колючей проволкой зэки , а в СВО они б... "Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону подтвердил назначение ефрейтору Эдуарду Битарову, убившему бывшую жену, наказание, не связанное с лишением свободы, следует из решения суда. Смягчающим обстоятельством стало в том числе участие в боевых действиях в Украине и наличие статуса ветерана боевых действий. Другие смягчающие обстоятельства — признание вины, наличие детей, первое привлечение к уголовной ответственности, положительные характеристики, частичная компенсация морального вреда потерпевшим." Да они вообще зеками не будут. Удачи встретить такого где-нибудь на улице. 16 ножевых, с особой жестокостью, и он не сел.

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Гость

11:34:52 25-07-2023

Гость (10:09:15 25-07-2023) "Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону подтвердил наз... НА украине, хахол.

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Гость

12:08:55 25-07-2023

Гость (11:34:52 25-07-2023) НА украине, хахол.... Все претензии к авторам новости, орфография и пунктуация источника сохранены)

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Гость

12:17:04 25-07-2023

Гость (11:34:52 25-07-2023) НА украине, хахол.... Тебя в этой новости только написание Украины смутило? Все остальное нормально?

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Гость

10:33:14 25-07-2023

какой ужас, зеки-герои. Такую ли страну мы хотим оставить нашим детям?

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Гость

10:36:11 25-07-2023

И все это, наученное убивать, скоро вернется к нам в город. Не перестаю удивляться мудрости наших правителей.

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Гость

10:48:58 25-07-2023

Ни разу не слышал объяснений , почему ЗЭКу нужно отслужить пол-года , чтобы домой поехать . А мобилизованные уже год почти там. Хотя законов не нарушали

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Гость

10:56:41 25-07-2023

Гость (10:36:11 25-07-2023) И все это, наученное убивать, скоро вернется к нам в город. ... Да нам хватит и обычных граждан с птср, и без этого добра. Ну а это вишенкой на торте, особенно ежели учесть, что они герои и сажать их никто не кинется, во избежание обвинений в дискредитации.

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Гость

12:12:21 25-07-2023

так вот почему Z

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