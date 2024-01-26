Семь человек пострадали на дорогах Алтайского края 25 января
За прошедшие сутки в регионе выявили 795 нарушений ПДД
26 января 2024, 09:45, ИА Амител
Повреждения автомобиля / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае за 25 января произошло семь ДТП, в которых пострадали столько же человек, сообщили в ГИБДД региона.
Основными причинами аварий стали несоблюдение очередности проезда, дистанции и бокового интервала, а также несоответствие скорости условиям движения.
Всего за прошедшие сутки в крае зафиксировали 795 нарушений ПДД. Десять водителей при этом были с признаками опьянения, а один из них сел за руль в таком виде повторно.
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