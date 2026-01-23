День подойдет не для активных действий, а для их тщательной подготовки

23 января 2026, 06:15, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Сегодня может появиться ощущение, что внешние ожидания и требования начинают отходить на второй план, а на первый выходит вопрос: "А как мне поступить?" Это не день активных действий, а момент точной самонастройки. Полезно не торопиться с решениями и позволить себе выбрать комфортный темп.

Гороскоп, который поможет подготовиться к предстоящему дню и сделает его чуть менее непредсказуемым, читайте на amic.ru.

1 Гороскоп для знака Овен Сегодня вы поймете, что не обязаны постоянно быть в режиме инициативы. Отступление даст более точное понимание ситуации. Совет дня: позвольте себе сделать шаг в сторону, а не вперед.

2 Гороскоп для знака Телец 23 января усилит потребность в стабильности, но внутренней, а не внешней. Вы сможете создать ее сами. Совет дня: опирайтесь на собственное ощущение надежности.

3 Гороскоп для знака Близнецы Сегодня вы заметите, что хотите меньше объяснять и больше чувствовать. Слова могут показаться лишними. Совет дня: не проговаривайте все – часть можно оставить внутри.

4 Гороскоп для знака Рак День поможет вам осознать, где вы слишком долго подстраивались. Появится желание вернуть себе пространство. Совет дня: разрешите себе быть неудобными.

5 Гороскоп для знака Лев Сегодня вы почувствуете, что уверенность не нуждается в подтверждении. Это сделает вас спокойнее. Совет дня: не ищите отклика – слушайте себя.

6 Гороскоп для знака Дева 23 января подойдет для пересмотра привычных алгоритмов. Некоторые из них больше не работают. Совет дня: не бойтесь менять устоявшийся порядок.

7 Гороскоп для знака Весы Сегодня вы ясно увидите, где баланс держался на уступках, которые вам уже не по силам. Совет дня: выберите равновесие, а не компромисс любой ценой.

8 Гороскоп для знака Скорпион День усилит ощущение внутренней собранности. Вам будет комфортно в одиночестве и тишине. Совет дня: не разбрасывайтесь вниманием.

9 Гороскоп для знака Стрелец Сегодня вы почувствуете, что прежняя цель больше не вдохновляет. Это сигнал к обновлению, а не к сомнениям. Совет дня: позвольте мечтам измениться.

10 Гороскоп для знака Козерог 23 января поможет вам увидеть, где вы перегружаете себя обязательствами. Совет дня: оставьте в дне место для передышки.

11 Гороскоп для знака Водолей Сегодня вы ощутите желание действовать нестандартно, но без демонстративности. Совет дня: будьте собой без необходимости объяснять.