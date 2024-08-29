Семьеведение. Что это за урок и чему там будут учить российских школьников
Зачем российским детям урок семьеведения
29 августа 2024, 12:56, ИА Амител
За несколько дней до начала учебного года Минпросвещения опубликовало программу курса "Семьеведение", который хотят ввести для российских школьников с 5-го по 9-й классы уже с 1 сентября 2024 года. Согласно опубликованному документу, детям будут рассказывать о правах мужчины и женщины, о том, как правильно отстаивать свою точку зрения каждому члену семьи. Уделено внимание семейному бюджету и даже есть раздел, посвященный брачному договору. Подробнее – в нашем материале.
Что это за урок – семьеведение и кто его придумал?
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина весной 2023 года предложила в школах начать преподавать курс "Семьеведение".
По ее мнению, такой школьный предмет поможет подготовить подрастающую молодежь к ответственному вступлению в брак, привьет уважение к семейным ценностям и старшему поколению.
В рамках курса, отмечала Останина, следует обсуждать и юридические вопросы в части семейного законодательства.
И это будет обязательный урок?
Нина Останина настаивала, чтобы он был обязательным. Но в Минпросвещения пока решили ограничиться внеурочным курсом, так как иначе придется пожертвовать какими-то другими предметами.
И даже пока не в каждой школе его будут вести.
Чему же будут учить детей на курсах семьеведения?
Курс включает в себя пять тематических блоков.
Первый – "Человек, семья, общество…". Здесь детям будут рассказывать, в чем ценность семьи и как она создается. Также детям объяснят значение семьи "в решении демографических проблем современной России". И проведут дискуссию о выборе спутника жизни.
Во втором блоке – "Мои родственники – похожие и разные" – школьники узнают о "важности сохранения исторической памяти о поколениях рода". Поговорят о семейных традициях и семейной гордости. А также о роли и ответственности в семье мужчины и женщины. Подискутируют об отношениях братьев и сестер, а также о том, как взаимное принятие и поддержка помогают создать счастливую ячейку общества. Здесь же поговорят об уважении к старшим и заботливом отношении к пожилым членам семьи и помощи им.
Третий блок называется "О семейном уюте и не только…". Здесь дети будут изучать, что такое дом и как вести домашнее хозяйство. Поговорят о плюсах и минусах совместного проживания молодой семьи с детьми вместе со своими родителями или родственниками. Учитель расскажет о равноправии мужа и жены в решении финансовых вопросов, о семейном бюджете и финансовой "подушке безопасности". Кроме этого, здесь детям предложат поговорить о том, почему важен комфорт, красота и чистота в доме.
Четвертый раздел блока – "Важней всего – погода в доме…". Здесь будут говорить о том, как нужно договариваться в семье и выходить из конфликтных ситуаций: "умение слушать и слышать друг друга, допущение разных взглядов членов семьи на одну и ту же бытовую ситуацию, умение уступать и прощать недостатки друг другу". В этом же блоке поговорят и о важности здорового образа жизни.
Пятый блок – "Современная семья и право". Здесь будут говорить о брачном возрасте и о том, как регистрируется брак, что такое брачный договор. Дадут информацию о том, как государство поддерживает семьи с детьми. Обсудят личные права и обязанности супругов, родителей и детей.
И кто будет преподавать этот курс?
Пока точной информации нет. По мнению Нины Останиной, семьеведение должно быть комбинированным, комплексным предметом, который могут вести разные преподаватели.
Об этом же говорила и вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на просветительском марафоне "Знание. Первые" на Всемирном фестивале молодежи. Она отмечала, что на занятия по этому курсу планируется приглашать психологов и историков.
"Речь идет о том, что человек сам должен принять решение, а мы должны ему помочь, дать разъяснения. Это не урок, а создание дружественной среды, чтобы была обратная связь между тем, кто слушает, и тем, кто говорит", – цитирует слова вице-премьера "Коммерсант".
13:02:17 29-08-2024
Дурдом.
10:51:25 30-08-2024
Гость (13:02:17 29-08-2024) Дурдом.... Учителей откуда возьмут? Из числа разведенных или ещё не вступивших в брак? Чтобы они сами научились строить семьи?
00:26:34 31-08-2024
Гость (13:02:17 29-08-2024) Дурдом.... Ещё какой. Тётя, которая навязывает детям семьеведение, воспитала единственного сына убийцей. Прекрасные учителя. Я уже написала отказ от участия ребёнка в этом бреду. Ещё моему ребёнку будут проталкивать этот бред. А как государство "помогает" семьям с детьми, мои дети и так прекрасно видят: ни врачей в поликлинике, потому в этом году без бассейна остались, меры поддержки отняли, пенсию ребёнка-инвалида в доход посчитали, чтоб с единым прокатить. Так что пусть в пеший валят. С эротическим
13:17:50 29-08-2024
с 5-го --- рановато. Если только про маму с папой говорить, как их надо любить и слушаться. А про брак класса с 8
18:17:35 29-08-2024
Гость (13:17:50 29-08-2024) с 5-го --- рановато. Если только про маму с папой говорить, ... Про брак и не будут в 5 класса рассказывать)
13:44:36 29-08-2024
лучше бы писать без ошибок научили и читать для общего развития, а с семьями они и сами разберутся, когда вырастут.
14:19:55 29-08-2024
Элен без ребят (13:44:36 29-08-2024) лучше бы писать без ошибок научили и читать для общего разви... это другое.. в школу ребенок должен прийти уже умеющий писать-читать-считать... они в 1 классе не учат ничего уже требуют все знать
14:04:22 29-08-2024
Читая подобную бредятину, которой хотят "нашпиговать" учеников, радуюсь, что мои дети закончили школу
15:49:45 29-08-2024
маразм крепчает. когда эти люди перестанут заниматься ЕРУНДОЙ? ЧТО У НИХ В ГОЛОВЕ?
16:55:11 29-08-2024
Сколько же сил, нервов и денег уходит на всё это очковтирательство. Такое ощущение, что подобные программы и инициативы рождают вредители с откровенным умыслом - дабы ни у кого не осталось ни сил, ни времени, ни средств сделать что-то действительно нужное.
18:15:55 29-08-2024
Элен без ребят (13:44:36 29-08-2024) лучше бы писать без ошибок научили и читать для общего разви... Правильно, что наконец -то ввели это. Этот будет в рамках разговора о важном. А то сидят, просто болтают на классном часе, а порой и не проводят. А так, вряд ли, конечно, может будущему поколению, кто сейчас в началке учится привьют уважение к старшим и начнут серьезнее относится в будущем к институту семьи. Родители, не все, конечно, это не прививают. Даже уважение к старшим и противоположному полу. А основным предметам это никак мешать не будет.
19:38:34 29-08-2024
Будем посмотреть, но родителям надо быть бдительными, чтобы под этим соусом детям не морочили голову вопросом -кто они на самом деле- мальчики или девочки.
Ведь все уже абсолютно ясно после рождения ребенка и не надо пропагандировать трансгендерность.
00:28:17 31-08-2024
Анжелика (19:38:34 29-08-2024) Будем посмотреть, но родителям надо быть бдительными, чтобы ... Там другое будут пропагандировать: размножение на благо государства. И ещё наверняка своё православие. Так что мои дети туда ходить не будут.