Семьеведение. Что это за урок и чему там будут учить российских школьников

Зачем российским детям урок семьеведения

29 августа 2024, 12:56, ИА Амител

Школа началась /Иллюстративное фото из архива amic.ru

За несколько дней до начала учебного года Минпросвещения опубликовало программу курса "Семьеведение", который хотят ввести для российских школьников с 5-го по 9-й классы уже с 1 сентября 2024 года. Согласно опубликованному документу, детям будут рассказывать о правах мужчины и женщины, о том, как правильно отстаивать свою точку зрения каждому члену семьи. Уделено внимание семейному бюджету и даже есть раздел, посвященный брачному договору. Подробнее – в нашем материале.

Что это за урок – семьеведение и кто его придумал?

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина весной 2023 года предложила в школах начать преподавать курс "Семьеведение".

По ее мнению, такой школьный предмет поможет подготовить подрастающую молодежь к ответственному вступлению в брак, привьет уважение к семейным ценностям и старшему поколению.

В рамках курса, отмечала Останина, следует обсуждать и юридические вопросы в части семейного законодательства.

И это будет обязательный урок?

Нина Останина настаивала, чтобы он был обязательным. Но в Минпросвещения пока решили ограничиться внеурочным курсом, так как иначе придется пожертвовать какими-то другими предметами.

И даже пока не в каждой школе его будут вести.

Чему же будут учить детей на курсах семьеведения?

Курс включает в себя пять тематических блоков.

Первый – "Человек, семья, общество…". Здесь детям будут рассказывать, в чем ценность семьи и как она создается. Также детям объяснят значение семьи "в решении демографических проблем современной России". И проведут дискуссию о выборе спутника жизни.

Во втором блоке – "Мои родственники – похожие и разные" – школьники узнают о "важности сохранения исторической памяти о поколениях рода". Поговорят о семейных традициях и семейной гордости. А также о роли и ответственности в семье мужчины и женщины. Подискутируют об отношениях братьев и сестер, а также о том, как взаимное принятие и поддержка помогают создать счастливую ячейку общества. Здесь же поговорят об уважении к старшим и заботливом отношении к пожилым членам семьи и помощи им.

Третий блок называется "О семейном уюте и не только…". Здесь дети будут изучать, что такое дом и как вести домашнее хозяйство. Поговорят о плюсах и минусах совместного проживания молодой семьи с детьми вместе со своими родителями или родственниками. Учитель расскажет о равноправии мужа и жены в решении финансовых вопросов, о семейном бюджете и финансовой "подушке безопасности". Кроме этого, здесь детям предложат поговорить о том, почему важен комфорт, красота и чистота в доме.

Четвертый раздел блока – "Важней всего – погода в доме…". Здесь будут говорить о том, как нужно договариваться в семье и выходить из конфликтных ситуаций: "умение слушать и слышать друг друга, допущение разных взглядов членов семьи на одну и ту же бытовую ситуацию, умение уступать и прощать недостатки друг другу". В этом же блоке поговорят и о важности здорового образа жизни.

Пятый блок – "Современная семья и право". Здесь будут говорить о брачном возрасте и о том, как регистрируется брак, что такое брачный договор. Дадут информацию о том, как государство поддерживает семьи с детьми. Обсудят личные права и обязанности супругов, родителей и детей.

И кто будет преподавать этот курс?

Пока точной информации нет. По мнению Нины Останиной, семьеведение должно быть комбинированным, комплексным предметом, который могут вести разные преподаватели.

Об этом же говорила и вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на просветительском марафоне "Знание. Первые" на Всемирном фестивале молодежи. Она отмечала, что на занятия по этому курсу планируется приглашать психологов и историков.

"Речь идет о том, что человек сам должен принять решение, а мы должны ему помочь, дать разъяснения. Это не урок, а создание дружественной среды, чтобы была обратная связь между тем, кто слушает, и тем, кто говорит", – цитирует слова вице-премьера "Коммерсант".