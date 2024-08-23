Школьникам расскажут, как выбрать спутника жизни и кто в доме хозяин

Педагоги расскажут детям, например, о равноправии мужа и жены в решении финансовых вопросов

23 августа 2024, 10:32, ИА Амител

Школьные стулья / Фото: pxhere.com

В новом учебном году школьникам предстоит прослушать курс семьеведения, в котором расскажут, как выбрать спутника жизни, кто должен отвечать за семейный бюджет, на чем держится семья, пишет "Парламентская газета".

Курс планируют организовать для учеников 5-7 или 8-9 классов, при этом есть темы, которые рекомендованы только для старшеклассников.

"Цель курса - введение молодых людей "в традиционную для нашего Отечества систему семейных ценностей и формирование просемейных ценностно-смысловых установок: брачности, многодетности, целомудрия". Учеников будут учить на примерах из книг, фильмов и других произведений искусства, им должны рассказать о мерах поддержки семьи, показать Конституцию, Семейный кодекс и сайт уполномоченного по правам ребенка в России, объяснить порядок регистрации брака, зачем нужен брачный договор и так далее", - отмечает издание.

Со старшеклассниками будут говорить на следующие темы: выбор спутника жизни, многодетность как важный компонент благоприятной семейной атмосферы, плюсы и минусы проживания молодой семьи с детьми вместе с родителями или родственниками.

Педагоги расскажут детям о равноправии мужа и жены в решении финансовых вопросов, недопустимости эгоистического, высокомерного и равнодушного отношения к членам своей семьи, мужественности и женственности, умении прощать.

Преподавать курс начнут с 2024 года, однако это не значит, что он сразу появится во всех школах.