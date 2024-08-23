Школьникам расскажут, как выбрать спутника жизни и кто в доме хозяин
Педагоги расскажут детям, например, о равноправии мужа и жены в решении финансовых вопросов
23 августа 2024, 10:32, ИА Амител
В новом учебном году школьникам предстоит прослушать курс семьеведения, в котором расскажут, как выбрать спутника жизни, кто должен отвечать за семейный бюджет, на чем держится семья, пишет "Парламентская газета".
Курс планируют организовать для учеников 5-7 или 8-9 классов, при этом есть темы, которые рекомендованы только для старшеклассников.
"Цель курса - введение молодых людей "в традиционную для нашего Отечества систему семейных ценностей и формирование просемейных ценностно-смысловых установок: брачности, многодетности, целомудрия". Учеников будут учить на примерах из книг, фильмов и других произведений искусства, им должны рассказать о мерах поддержки семьи, показать Конституцию, Семейный кодекс и сайт уполномоченного по правам ребенка в России, объяснить порядок регистрации брака, зачем нужен брачный договор и так далее", - отмечает издание.
Со старшеклассниками будут говорить на следующие темы: выбор спутника жизни, многодетность как важный компонент благоприятной семейной атмосферы, плюсы и минусы проживания молодой семьи с детьми вместе с родителями или родственниками.
Педагоги расскажут детям о равноправии мужа и жены в решении финансовых вопросов, недопустимости эгоистического, высокомерного и равнодушного отношения к членам своей семьи, мужественности и женственности, умении прощать.
Преподавать курс начнут с 2024 года, однако это не значит, что он сразу появится во всех школах.
10:47:39 23-08-2024
а вести уроки будут разведенные, одинокие и обиженные жизнью люди?
10:50:42 23-08-2024
Гость (10:47:39 23-08-2024) а вести уроки будут разведенные, одинокие и обиженные жизнью... Вас не возьмут, не смотря на то, что все вышеперечисленное у вас в наличии.
10:58:37 23-08-2024
Гость (10:50:42 23-08-2024) Вас не возьмут, не смотря на то, что все вышеперечисленное у... А по какой причине не возьмут?
11:00:11 23-08-2024
НЕ РАНОВАТО??? а то акценты от обучения будут смещены не в ту сторону!
11:01:05 23-08-2024
Если не "детям", а подросткам (которые чуток старше, чем дети), то еще понятно!
11:18:30 23-08-2024
Отличное решение. Но есть одно важное но. Отучившись и послушав в школе как всё хорошо, ребёнок вернётся в семью. Где не всё идеально. У кого-то родители пьют. У кого-то отец об мать ноги вытирает, кто-то друг другу не доверяет. И угадайте какой модели поведения они будут следовать по жизни?
11:51:52 23-08-2024
Гость (11:18:30 23-08-2024) И угадайте какой модели поведения они будут следовать по жизни?.. будет поколение с биполяркой
11:38:26 23-08-2024
А после должен быть курс про РАЗВОД и его последствия, о правах мужчины и обязанностях. Про алименты на примере нашего края, в случае потери работы как они будут считаться от средней з.п России в цифрах и статистикой. Без этого курса считаю проводить вышеизложенный курс-преступлением, обманом и мошенничеством.
11:42:53 23-08-2024
Прежде всего, нужно обозначить момент ответственности, особенно мужчинам. Акцент на многодетность понятен, стране нужны солдаты, и безправное послушное стадо, обещанное детьми. но вот в первую очередь молодёжь должна понимать ответственность, что мужик наклепав 5 - ых детей, должен их поднимать, а не сбегать от проблем. И если и преподавать такое, то ещё один немаловпжный предмет-финансовая грамотность, планирование. А не тупо плодоношение....
12:21:21 23-08-2024
брачности, многодетности, целомудрия--как-то противоречиво
12:22:05 23-08-2024
выбор спутника жизни --- тут главное чтобы без европейской трактовки, у них там всякие спутники официально регистрируются
12:37:01 23-08-2024
расскажут детям, например, о равноправии мужа и жены в решении финансовых вопросов.
Ну да ну да. А то дети не видят сколько мамаши на себя тратят и сколько папа. Полное равноправие.
12:55:56 23-08-2024
Гость (12:37:01 23-08-2024) расскажут детям, например, о равноправии мужа и жены в решен... Жаль Вас...
13:05:17 23-08-2024
Гость (12:55:56 23-08-2024) Жаль Вас... ...
Себя пожалей.
12:59:25 23-08-2024
Алименты должны быть отменены, иначе мужчины вообще откажутся распространять свой ген.
13:01:08 23-08-2024
Гость (12:59:25 23-08-2024) Алименты должны быть отменены, иначе мужчины вообще откажутс... ваше сообщение принято, ваш ген не нужен.
живите с миром.
13:32:33 23-08-2024
Гость (12:59:25 23-08-2024) Алименты должны быть отменены, иначе мужчины вообще откажутс... Ой , да что Вы носитесь со своим геном? Кому он сдался? Прям чувствуется, что от Вас и так никто рожать не хочет (если только какая-нибудь ущербная в надежде на бешенные алименты в 1,5 т. рублей).
И тут у меня вопрос возник. А вы как свой особо ценный биоматериал от посягательств корыстных мамаш оберегать планируете? Геем станете или целибат примете? Или сразу того ... чик-чик?
13:45:58 23-08-2024
Гость (13:32:33 23-08-2024) Ой , да что Вы носитесь со своим геном? Кому он сдался? Прям... достаточно одной спецтаблетки.
говорят даже не больно.
и живи себе в своё удовольствие, жирей потихоньку...
14:07:27 23-08-2024
Гость (13:32:33 23-08-2024) Ой , да что Вы носитесь со своим геном? Кому он сдался? Прям... ага.. особенно когда мужик говорит - роди мне наследника.. наследника чего?проперженного дивана и ржавой шестерки))))))
18:11:12 23-08-2024
Гость (12:59:25 23-08-2024) Алименты должны быть отменены, иначе мужчины вообще откажутс... я последние лет 10 и не тороплюсь... детей вроде и охота и средства есть, но кто знает что в голове у женщины изменится с наступлением беременности... а может только этого и ждет чтоб на алименты подать
19:03:08 23-08-2024
Гость (12:59:25 23-08-2024) Алименты должны быть отменены, иначе мужчины вообще откажутс... Если будет закон о равных правах родителей после развода (ребенок должен жить не только у матери, но и у отца, одинаковое количество времени в году), то и алименты не нужны. Главное, права ребенка соблюдены.
13:01:38 23-08-2024
"Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу, изводят учителей".
(Сократ, V в. до н.э.)
13:04:17 23-08-2024
“Наш мир достиг критической стадии. Дети больше не слушают своих родителей. Видимо, конец мира уже не далек.”
(Египет, папирус, II век до н.э)
13:20:50 23-08-2024
о, мегамозги подтянулись.
13:55:18 23-08-2024
книга такая есть ДОМОСТРОЙ. При Иване Грозном начали издавать. Надо ее дать как учебник. Там все детально прописано кто и что
14:16:45 23-08-2024
Эти знания дети получат в семье, школа должна учить наукам.
18:30:28 24-08-2024
Цель курса ввести людей в заблуждение.