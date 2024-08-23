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Школьникам расскажут, как выбрать спутника жизни и кто в доме хозяин

Педагоги расскажут детям, например, о равноправии мужа и жены в решении финансовых вопросов

23 августа 2024, 10:32, ИА Амител

Школьные стулья / Фото: pxhere.com
Школьные стулья / Фото: pxhere.com

В новом учебном году школьникам предстоит прослушать курс семьеведения, в котором расскажут, как выбрать спутника жизни, кто должен отвечать за семейный бюджет, на чем держится семья, пишет "Парламентская газета".

Курс планируют организовать для учеников 5-7 или 8-9 классов, при этом есть темы, которые рекомендованы только для старшеклассников.

"Цель курса - введение молодых людей "в традиционную для нашего Отечества систему семейных ценностей и формирование просемейных ценностно-смысловых установок: брачности, многодетности, целомудрия". Учеников будут учить на примерах из книг, фильмов и других произведений искусства, им должны рассказать о мерах поддержки семьи, показать Конституцию, Семейный кодекс и сайт уполномоченного по правам ребенка в России, объяснить порядок регистрации брака, зачем нужен брачный договор и так далее", - отмечает издание.

Со старшеклассниками будут говорить на следующие темы: выбор спутника жизни, многодетность как важный компонент благоприятной семейной атмосферы, плюсы и минусы проживания молодой семьи с детьми вместе с родителями или родственниками.

Педагоги расскажут детям о равноправии мужа и жены в решении финансовых вопросов, недопустимости эгоистического, высокомерного и равнодушного отношения к членам своей семьи, мужественности и женственности, умении прощать.

Преподавать курс начнут с 2024 года, однако это не значит, что он сразу появится во всех школах.

Фото: unsplash.com

В России появится учебное пособие по семьеведению

Школьники смогут найти в этом издании советы по построению отношений и помощь по многим другим вопросам
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Комментарии 27

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Гость

10:47:39 23-08-2024

а вести уроки будут разведенные, одинокие и обиженные жизнью люди?

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Гость

10:50:42 23-08-2024

Гость (10:47:39 23-08-2024) а вести уроки будут разведенные, одинокие и обиженные жизнью... Вас не возьмут, не смотря на то, что все вышеперечисленное у вас в наличии.

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Гость

10:58:37 23-08-2024

Гость (10:50:42 23-08-2024) Вас не возьмут, не смотря на то, что все вышеперечисленное у... А по какой причине не возьмут?

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Гость

11:00:11 23-08-2024

НЕ РАНОВАТО??? а то акценты от обучения будут смещены не в ту сторону!

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Гость

11:01:05 23-08-2024

Если не "детям", а подросткам (которые чуток старше, чем дети), то еще понятно!

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Гость

11:18:30 23-08-2024

Отличное решение. Но есть одно важное но. Отучившись и послушав в школе как всё хорошо, ребёнок вернётся в семью. Где не всё идеально. У кого-то родители пьют. У кого-то отец об мать ноги вытирает, кто-то друг другу не доверяет. И угадайте какой модели поведения они будут следовать по жизни?

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Гость

11:51:52 23-08-2024

Гость (11:18:30 23-08-2024) И угадайте какой модели поведения они будут следовать по жизни?.. будет поколение с биполяркой

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Гость

11:38:26 23-08-2024

А после должен быть курс про РАЗВОД и его последствия, о правах мужчины и обязанностях. Про алименты на примере нашего края, в случае потери работы как они будут считаться от средней з.п России в цифрах и статистикой. Без этого курса считаю проводить вышеизложенный курс-преступлением, обманом и мошенничеством.

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Гость

11:42:53 23-08-2024

Прежде всего, нужно обозначить момент ответственности, особенно мужчинам. Акцент на многодетность понятен, стране нужны солдаты, и безправное послушное стадо, обещанное детьми. но вот в первую очередь молодёжь должна понимать ответственность, что мужик наклепав 5 - ых детей, должен их поднимать, а не сбегать от проблем. И если и преподавать такое, то ещё один немаловпжный предмет-финансовая грамотность, планирование. А не тупо плодоношение....

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Гость

12:21:21 23-08-2024

брачности, многодетности, целомудрия--как-то противоречиво

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Гость

12:22:05 23-08-2024

выбор спутника жизни --- тут главное чтобы без европейской трактовки, у них там всякие спутники официально регистрируются

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Гость

12:37:01 23-08-2024

расскажут детям, например, о равноправии мужа и жены в решении финансовых вопросов.
Ну да ну да. А то дети не видят сколько мамаши на себя тратят и сколько папа. Полное равноправие.

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Гость

12:55:56 23-08-2024

Гость (12:37:01 23-08-2024) расскажут детям, например, о равноправии мужа и жены в решен... Жаль Вас...

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Гость

13:05:17 23-08-2024

Гость (12:55:56 23-08-2024) Жаль Вас... ...
Себя пожалей.

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Гость

12:59:25 23-08-2024

Алименты должны быть отменены, иначе мужчины вообще откажутся распространять свой ген.

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Мусик

13:01:08 23-08-2024

Гость (12:59:25 23-08-2024) Алименты должны быть отменены, иначе мужчины вообще откажутс... ваше сообщение принято, ваш ген не нужен.
живите с миром.

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Гость

13:32:33 23-08-2024

Гость (12:59:25 23-08-2024) Алименты должны быть отменены, иначе мужчины вообще откажутс... Ой , да что Вы носитесь со своим геном? Кому он сдался? Прям чувствуется, что от Вас и так никто рожать не хочет (если только какая-нибудь ущербная в надежде на бешенные алименты в 1,5 т. рублей).
И тут у меня вопрос возник. А вы как свой особо ценный биоматериал от посягательств корыстных мамаш оберегать планируете? Геем станете или целибат примете? Или сразу того ... чик-чик?

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Мусик

13:45:58 23-08-2024

Гость (13:32:33 23-08-2024) Ой , да что Вы носитесь со своим геном? Кому он сдался? Прям... достаточно одной спецтаблетки.
говорят даже не больно.
и живи себе в своё удовольствие, жирей потихоньку...

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Гость

14:07:27 23-08-2024

Гость (13:32:33 23-08-2024) Ой , да что Вы носитесь со своим геном? Кому он сдался? Прям... ага.. особенно когда мужик говорит - роди мне наследника.. наследника чего?проперженного дивана и ржавой шестерки))))))

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Гость

18:11:12 23-08-2024

Гость (12:59:25 23-08-2024) Алименты должны быть отменены, иначе мужчины вообще откажутс... я последние лет 10 и не тороплюсь... детей вроде и охота и средства есть, но кто знает что в голове у женщины изменится с наступлением беременности... а может только этого и ждет чтоб на алименты подать

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Гость

19:03:08 23-08-2024

Гость (12:59:25 23-08-2024) Алименты должны быть отменены, иначе мужчины вообще откажутс... Если будет закон о равных правах родителей после развода (ребенок должен жить не только у матери, но и у отца, одинаковое количество времени в году), то и алименты не нужны. Главное, права ребенка соблюдены.

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Гость

13:01:38 23-08-2024

"Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу, изводят учителей".
(Сократ, V в. до н.э.)

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Гость

13:04:17 23-08-2024

“Наш мир достиг критической стадии. Дети больше не слушают своих родителей. Видимо, конец мира уже не далек.”
(Египет, папирус, II век до н.э)

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Мусик

13:20:50 23-08-2024

о, мегамозги подтянулись.

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Гость

13:55:18 23-08-2024

книга такая есть ДОМОСТРОЙ. При Иване Грозном начали издавать. Надо ее дать как учебник. Там все детально прописано кто и что

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Гость

14:16:45 23-08-2024

Эти знания дети получат в семье, школа должна учить наукам.

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Гость

18:30:28 24-08-2024

Цель курса ввести людей в заблуждение.

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