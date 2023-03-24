Школьники смогут найти в этом издании советы по построению отношений и помощь по многим другим вопросам

24 марта 2023, 20:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России появится учебное пособие по семьеведению. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт изучения детства, семьи и воспитания, оно будет призвано укреплять традиционные ценности среди молодёжи.

Так, школьники смогут найти в этом издании советы по построению отношений и помощь по многим другим вопросам.

Напомним, что ранее Госсобрание (Эл курултай) Республики Алтай собирается обратиться в Министерство просвещения РФ с предложением вернуть в российские школы начальную военную подготовку (НВП). Депутаты считают, что преподавать дисциплину школьникам должны отставные офицеры и участники боевых действий.