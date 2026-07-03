Семья из Барнаула восстанавливает заброшенную детскую площадку и снимает все на видео
Фиксировали преображение площадки, чтобы отследить результат, но неожиданно ролики получили миллионные просмотры
03 июля 2026, 14:00, ИА Амител
Даша и Кирилл Озеровы из Барнаула начали своими руками восстанавливать старую детскую площадку. Они хотят создать место, где будут собираться дети, и для их маленького сына будет компания для игр.
Убрать траву, которая поглотила асфальт, заменить качели, покрасить лесенку — работа на площадке стала контентом для блога.
Дарья рассказывает, что начала снимать преображения площадки, чтобы отследить результат, но неожиданно ролики получили миллионные просмотры. Незнакомые люди теперь следят за судьбой маленькой площадки в Куете и готовы помогать советом и даже деньгами. Но это далеко не все, к чему привела идея облагородить площадку своими руками.
14:33:24 03-07-2026
Молодцы!!!
14:49:27 03-07-2026
Дарья рассказывает, что начала снимать преображения площадки, чтобы отследить результат---- вот не надо... для того, чтобы отследить результат, ролики в сеть не выкладывают)
15:11:15 03-07-2026
А что для куеты законы не писаны, в части безопасности детской площадки.
16:59:35 03-07-2026
Вот это самодостаточные свободные и правильные граждане! Самое обидное и горькое, что жители платят за придомовую территорию ЖЭУ ПЖЭТ и прочим бесполезным организациям которые только обдирают народ и выставляют счета за невыполненные услуги.
Год семьи и где же помощь от государства? Вот родили ребенка и куда ему идти играть? в кучу мусора? Патриотичные граждане взялись исправлять, то что должен исправлять глава района и всякие ПЖЭТ и ЖЭУ и прочтие комуналиные службы города.
Похлопаю и говорю спасибо вам за вашу работу! Вы пример как надо делать!
18:20:51 03-07-2026
Гражданин Барнаула (16:59:35 03-07-2026) Вот это самодостаточные свободные и правильные граждане! Сам... Ну да, молодцы) кто нибудь грохнется с их строений, будут знать, к кому за компенсацией обращаться)))
15:57:52 04-07-2026
Гость (18:20:51 03-07-2026) Ну да, молодцы) кто нибудь грохнется с их строений, будут зн... Пусть ваши дети дома сидят чтоб не грохнуться! Ростите не понятно кого! Упал, подрался- у вас сразу паника, начинаете искать виноватых.
00:05:03 04-07-2026
Походу все местные алкаши с Куеты отписались, забрали у них распивочную площадку. Ребята просто молодцы, все бы такими были.