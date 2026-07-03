Семья из Барнаула восстанавливает заброшенную детскую площадку и снимает все на видео

Фиксировали преображение площадки, чтобы отследить результат, но неожиданно ролики получили миллионные просмотры

03 июля 2026, 14:00, ИА Амител

Даша и Кирилл Озеровы из Барнаула начали своими руками восстанавливать старую детскую площадку. Они хотят создать место, где будут собираться дети, и для их маленького сына будет компания для игр.

Убрать траву, которая поглотила асфальт, заменить качели, покрасить лесенку — работа на площадке стала контентом для блога.

Дарья рассказывает, что начала снимать преображения площадки, чтобы отследить результат, но неожиданно ролики получили миллионные просмотры. Незнакомые люди теперь следят за судьбой маленькой площадки в Куете и готовы помогать советом и даже деньгами. Но это далеко не все, к чему привела идея облагородить площадку своими руками.