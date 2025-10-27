На месте некоторых посадок остались пустые ямы

27 октября 2025, 12:45, ИА Амител

Жители Барнаула заметили, что в Нагорном парке выкопали несколько недавно высаженных яблонь, подаренных городу семьей Целовальниковых. Об этом пишет Altapress.

Осенью семья передала жителям Барнаула и прихожанам храма Иоанна Предтечи 90 саженцев яблонь и гортензий. Растения привезли из их семейного садового центра "Дачный клуб" в селе Фирсово. Акцию предварительно согласовали с настоятелем храма отцом Иоанном, получив благословение на озеленение территории.

Сейчас неизвестно, кто выкопал деревья и куда они исчезли. По словам очевидцев, пропало не менее десяти саженцев. Местные жители обеспокоены, что труд и добрые намерения семьи оказались напрасны.

Акция вызвала положительный отклик среди горожан – в солнечный День Покрова Пресвятой Богородицы Целовальниковы высадили почти сотню молодых яблонь и гортензий, надеясь, что парк станет еще зеленее и уютнее. Теперь же на месте некоторых посадок остались пустые ямы.

