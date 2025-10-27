В Барнауле исчезли благословленные яблони, которые местная семья посадила в Нагорном парке
На месте некоторых посадок остались пустые ямы
27 октября 2025, 12:45, ИА Амител
Жители Барнаула заметили, что в Нагорном парке выкопали несколько недавно высаженных яблонь, подаренных городу семьей Целовальниковых. Об этом пишет Altapress.
Осенью семья передала жителям Барнаула и прихожанам храма Иоанна Предтечи 90 саженцев яблонь и гортензий. Растения привезли из их семейного садового центра "Дачный клуб" в селе Фирсово. Акцию предварительно согласовали с настоятелем храма отцом Иоанном, получив благословение на озеленение территории.
Сейчас неизвестно, кто выкопал деревья и куда они исчезли. По словам очевидцев, пропало не менее десяти саженцев. Местные жители обеспокоены, что труд и добрые намерения семьи оказались напрасны.
Акция вызвала положительный отклик среди горожан – в солнечный День Покрова Пресвятой Богородицы Целовальниковы высадили почти сотню молодых яблонь и гортензий, надеясь, что парк станет еще зеленее и уютнее. Теперь же на месте некоторых посадок остались пустые ямы.
12:50:48 27-10-2025
подождали когда яблони пересаживать можно будет и умыкнули да и все
кто то из местных стопудов это сотворил
15:29:50 27-10-2025
Холмс (12:50:48 27-10-2025)
Уже поздно пересаживать - холодно - не приживутся
14:08:16 27-10-2025
В честь 70 летия Победы мы высадили 70 елей. Утрм украли 15 елей. Мы их пересадили в зоопарк. Там охрана.
14:10:18 27-10-2025
Сергей Писарев (14:08:16 27-10-2025) В честь 70 летия Победы мы высадили 70 елей. Утрм украли 15 ... Украденные пересадили? Или оставшиеся?
14:28:40 27-10-2025
Вообще то нагорный парк это кладбище. Выкапывать с могил деревья высаженные церковью -это можно копыта откинуть всем семейством из за выкапывателя. Ибо очень плохое действо
Дуракам сделавшим это совет - прийти в нагорную церковь покаяться и обратно все принести и посадить и еще и свои саженцы купить и посадить
14:58:08 27-10-2025
Гость (14:28:40 27-10-2025) Вообще то нагорный парк это кладбище. Выкапывать с могил дер... Верный совет.
15:02:33 27-10-2025
Гость (14:28:40 27-10-2025) Вообще то нагорный парк это кладбище. Выкапывать с могил дер... Промахнулась и нажала на минус вместо плюса. Как исправить?
15:37:03 27-10-2025
Гость (15:02:33 27-10-2025) Промахнулась и нажала на минус вместо плюса. Как исправить?... Зайдите с внучкиного телефона и поставьте плюс, где хотели...
15:47:25 27-10-2025
Гость (15:02:33 27-10-2025) Промахнулась и нажала на минус вместо плюса. Как исправить?... Лопату с граблями в руки и вперед на исправление! Но думается мне, что вы первая меня минусовать начнете. Это же работать надо, а не по клавишам пальцами долбить.
15:54:12 27-10-2025
Гость (15:02:33 27-10-2025) Промахнулась и нажала на минус вместо плюса. Как исправить?... Чокнулись вы с этими плюсами и минусамси, бабёнки. Реально чокнулись!
14:37:24 27-10-2025
В начале нулевых посадили картошку. Приезжаем на завтра, а ее выкопали.
15:20:19 27-10-2025
Очень плохо, если украли. Но есть вариант, что выкопали для пересадки в другие заранее оговоренные места, на что очень надеюсь. Садоводы меня поймут - яблони были посажены очень часто, да еще близко к тротуару. Через три года они бы уже мешали пешеходам, а через 7 лет уже бы умерли, задавив друг друга.
15:20:29 27-10-2025
И второе. Кладбище это не место для греховных деяний. Старайтесь делать доброе - прибрать например бесхозные могилы, поправить разрушенное может даже сторожа нанять починить чей то памятник если видите что разрушается и запущено а некому и брошено. И тогда когда вас прижмет эти люди там могут за вас попросить и вас тут это может и спасти. Вы им делали добро а они там за вас слово замолвят если вам тут поплохеет конкретно. Понятно?
02:17:59 28-10-2025
ну а какая разница* кому-то нужны они гораздо более значит. будут расти кормить людей. не жадничайте. подставьте вторую щеку
10:12:52 28-10-2025
А почему какой-то настоятель дает добро на посадку саженцев на муниципальной земле? Это все равно, что посадить яблони у соседа. 1. Все пересадить. 2. Штраф сажавшим за порчу муниципального имущества. 3. Попу выговор.
10:28:29 28-10-2025
юзер (10:12:52 28-10-2025) А почему какой-то настоятель дает добро на посадку саженцев ... так-то епархия арендует эту землю на 50 лет..
11:17:03 28-10-2025
Мимопроходящий (10:28:29 28-10-2025) так-то епархия арендует эту землю на 50 лет..... Ну так то посмотри где посадили, а где арендуют. Знаешь, что такое публичная кадастровая карта? Каков поп - таков приход.