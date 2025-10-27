НОВОСТИОбщество

В Барнауле исчезли благословленные яблони, которые местная семья посадила в Нагорном парке

На месте некоторых посадок остались пустые ямы

27 октября 2025, 12:45, ИА Амител

Жители Барнаула заметили, что в Нагорном парке выкопали несколько недавно высаженных яблонь, подаренных городу семьей Целовальниковых. Об этом пишет Altapress.

Осенью семья передала жителям Барнаула и прихожанам храма Иоанна Предтечи 90 саженцев яблонь и гортензий. Растения привезли из их семейного садового центра "Дачный клуб" в селе Фирсово. Акцию предварительно согласовали с настоятелем храма отцом Иоанном, получив благословение на озеленение территории.

Сейчас неизвестно, кто выкопал деревья и куда они исчезли. По словам очевидцев, пропало не менее десяти саженцев. Местные жители обеспокоены, что труд и добрые намерения семьи оказались напрасны.

Акция вызвала положительный отклик среди горожан – в солнечный День Покрова Пресвятой Богородицы Целовальниковы высадили почти сотню молодых яблонь и гортензий, надеясь, что парк станет еще зеленее и уютнее. Теперь же на месте некоторых посадок остались пустые ямы.

Ранее сообщалось, что в Алтайском биосферном заповеднике удалось запечатлеть на видео забавный эпизод из жизни бурого медведя. Зверь во время поисков пропитания обнаружил яблоню, усыпанную спелыми плодами. Чтобы дотянуться до веток, ему пришлось встать на задние лапы. После первых успехов косолапый нашел еще одну яблоню-дичку и устроился рядом с ней, чтобы спокойно полакомиться фруктами.

Обрезка аварийных деревьев в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле начнутся работы по уборке аварийных деревьев в городских лесах

Работы запланированы на период с конца октября по декабрь текущего года
Барнаул деревья Нагорный парк

Комментарии 17

Холмс
Холмс

12:50:48 27-10-2025

подождали когда яблони пересаживать можно будет и умыкнули да и все
кто то из местных стопудов это сотворил

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:29:50 27-10-2025

Холмс (12:50:48 27-10-2025) подождали когда яблони пересаживать можно будет и умыкнули д...
Уже поздно пересаживать - холодно - не приживутся

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей Писарев

14:08:16 27-10-2025

В честь 70 летия Победы мы высадили 70 елей. Утрм украли 15 елей. Мы их пересадили в зоопарк. Там охрана.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:10:18 27-10-2025

Сергей Писарев (14:08:16 27-10-2025) В честь 70 летия Победы мы высадили 70 елей. Утрм украли 15 ... Украденные пересадили? Или оставшиеся?

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:28:40 27-10-2025

Вообще то нагорный парк это кладбище. Выкапывать с могил деревья высаженные церковью -это можно копыта откинуть всем семейством из за выкапывателя. Ибо очень плохое действо
Дуракам сделавшим это совет - прийти в нагорную церковь покаяться и обратно все принести и посадить и еще и свои саженцы купить и посадить

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:58:08 27-10-2025

Гость (14:28:40 27-10-2025) Вообще то нагорный парк это кладбище. Выкапывать с могил дер... Верный совет.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:02:33 27-10-2025

Гость (14:28:40 27-10-2025) Вообще то нагорный парк это кладбище. Выкапывать с могил дер... Промахнулась и нажала на минус вместо плюса. Как исправить?

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

15:37:03 27-10-2025

Гость (15:02:33 27-10-2025) Промахнулась и нажала на минус вместо плюса. Как исправить?... Зайдите с внучкиного телефона и поставьте плюс, где хотели...

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:47:25 27-10-2025

Гость (15:02:33 27-10-2025) Промахнулась и нажала на минус вместо плюса. Как исправить?... Лопату с граблями в руки и вперед на исправление! Но думается мне, что вы первая меня минусовать начнете. Это же работать надо, а не по клавишам пальцами долбить.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:54:12 27-10-2025

Гость (15:02:33 27-10-2025) Промахнулась и нажала на минус вместо плюса. Как исправить?... Чокнулись вы с этими плюсами и минусамси, бабёнки. Реально чокнулись!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:37:24 27-10-2025

В начале нулевых посадили картошку. Приезжаем на завтра, а ее выкопали.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:20:19 27-10-2025

Очень плохо, если украли. Но есть вариант, что выкопали для пересадки в другие заранее оговоренные места, на что очень надеюсь. Садоводы меня поймут - яблони были посажены очень часто, да еще близко к тротуару. Через три года они бы уже мешали пешеходам, а через 7 лет уже бы умерли, задавив друг друга.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:20:29 27-10-2025

И второе. Кладбище это не место для греховных деяний. Старайтесь делать доброе - прибрать например бесхозные могилы, поправить разрушенное может даже сторожа нанять починить чей то памятник если видите что разрушается и запущено а некому и брошено. И тогда когда вас прижмет эти люди там могут за вас попросить и вас тут это может и спасти. Вы им делали добро а они там за вас слово замолвят если вам тут поплохеет конкретно. Понятно?

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:17:59 28-10-2025

ну а какая разница* кому-то нужны они гораздо более значит. будут расти кормить людей. не жадничайте. подставьте вторую щеку

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
юзер

10:12:52 28-10-2025

А почему какой-то настоятель дает добро на посадку саженцев на муниципальной земле? Это все равно, что посадить яблони у соседа. 1. Все пересадить. 2. Штраф сажавшим за порчу муниципального имущества. 3. Попу выговор.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

10:28:29 28-10-2025

юзер (10:12:52 28-10-2025) А почему какой-то настоятель дает добро на посадку саженцев ... так-то епархия арендует эту землю на 50 лет..

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:17:03 28-10-2025

Мимопроходящий (10:28:29 28-10-2025) так-то епархия арендует эту землю на 50 лет..... Ну так то посмотри где посадили, а где арендуют. Знаешь, что такое публичная кадастровая карта? Каков поп - таков приход.

  -6 Нравится
Ответить
