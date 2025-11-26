НОВОСТИПроисшествия

Серия взрывов и сильный пожар. Что известно об атаке украинских БПЛА на Чувашию 26 ноября

О погибших и пострадавших пока информации нет

26 ноября 2025, 09:12, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Серия мощных взрывов прогремела над Республикой Чувашия ночью 26 ноября. По предварительным данным, беспилотники ВСУ атаковали столицу региона – Чебоксары. Со слов очевидцев, в одном из районов города вспыхнул пожар, а в жилой многоэтажке ударной волной выбило окна.

Все, что известно о налете украинских дронов на Чувашию 26 ноября, – в материале amic.ru.

1

Что известно об атаке беспилотников ВСУ на столицу Чувашии?

Жители Чебоксар увидели мощные взрывы в небе, а также пожар в одном из районов города. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Со слов очевидцев, на окраине Чебоксар было около семи мощных хлопков. Они утверждают, что первый взрыв прозвучал в 02:40 ночи. Кроме того, в одном из районов города заметили возгорание и сильное задымление. 

«По предварительным данным, на подлете к столице Чувашии сбили уже несколько вражеских БПЛА, в эти минуты продолжается отражение атаки», – пишет Shot.

По данным Росавиации, аэропорт Чебоксар приостановил работу. Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты.

2

Есть ли погибшие и пострадавшие в результате атаки?

О погибших и пострадавших пока неизвестно. Возможно, официальная информация появится позже.
3

Что известно о повреждениях, нанесенных беспилотниками?

Обломки украинского дрона врезались в жилую многоэтажку в Чебоксарах. Как уточняет Shot, ссылаясь на местных жителей, в квартирах на уровне 10–12 этажей ударной волной выбило стекла и оконные рамы. Также, с их слов, осколки упали вниз и повредили несколько автомобилей. 

Telegram-канал Baza уточняет, что неподалеку от местного торгового центра очевидцы заметили пожар и столбы дыма.

Отметим, официальной информации о последствиях налета БПЛА пока не было.

Что известно об атаке дронов ВСУ на регионы России ночью 25 ноября?

В результате налета беспилотников пострадали несколько человек, один погиб
Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

09:34:33 26-11-2025

Не о такой стабильности мечтали люди

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:00:15 26-11-2025

Как они туда долетают ? Не может дрон незамеченным пролететь такое расстояние, его 20 раз уже должны были заметить и сбить. Или там где-то под боком запускают

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:05:35 26-11-2025

Гость (10:00:15 26-11-2025) Как они туда долетают ? Не может дрон незамеченным пролететь... Молча

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:34:19 26-11-2025

Гость (10:05:35 26-11-2025) Молча ... Дрон и молча- несовместимо. Да и радары никто не отменял, они хоть и НЛЦ и малоразмерные, но современные радары должны уметь их обнаруживать и выдавать данные для наведения систем ПВО

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:16:08 26-11-2025

Думаю тут не лишним будет напомнить, что мобильный интернет в Чувашии ограничен с июня

  16 Нравится
Ответить
