Жители Чебоксар увидели мощные взрывы в небе, а также пожар в одном из районов города. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Со слов очевидцев, на окраине Чебоксар было около семи мощных хлопков. Они утверждают, что первый взрыв прозвучал в 02:40 ночи. Кроме того, в одном из районов города заметили возгорание и сильное задымление.

«По предварительным данным, на подлете к столице Чувашии сбили уже несколько вражеских БПЛА, в эти минуты продолжается отражение атаки», – пишет Shot.

По данным Росавиации, аэропорт Чебоксар приостановил работу. Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты.