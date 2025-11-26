Серия взрывов и сильный пожар. Что известно об атаке украинских БПЛА на Чувашию 26 ноября
О погибших и пострадавших пока информации нет
26 ноября 2025, 09:12, ИА Амител
Серия мощных взрывов прогремела над Республикой Чувашия ночью 26 ноября. По предварительным данным, беспилотники ВСУ атаковали столицу региона – Чебоксары. Со слов очевидцев, в одном из районов города вспыхнул пожар, а в жилой многоэтажке ударной волной выбило окна.
Все, что известно о налете украинских дронов на Чувашию 26 ноября, – в материале amic.ru.
Что известно об атаке беспилотников ВСУ на столицу Чувашии?
Жители Чебоксар увидели мощные взрывы в небе, а также пожар в одном из районов города. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Со слов очевидцев, на окраине Чебоксар было около семи мощных хлопков. Они утверждают, что первый взрыв прозвучал в 02:40 ночи. Кроме того, в одном из районов города заметили возгорание и сильное задымление.
«По предварительным данным, на подлете к столице Чувашии сбили уже несколько вражеских БПЛА, в эти минуты продолжается отражение атаки», – пишет Shot.
По данным Росавиации, аэропорт Чебоксар приостановил работу. Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты.
Есть ли погибшие и пострадавшие в результате атаки?
Что известно о повреждениях, нанесенных беспилотниками?
Обломки украинского дрона врезались в жилую многоэтажку в Чебоксарах. Как уточняет Shot, ссылаясь на местных жителей, в квартирах на уровне 10–12 этажей ударной волной выбило стекла и оконные рамы. Также, с их слов, осколки упали вниз и повредили несколько автомобилей.
Telegram-канал Baza уточняет, что неподалеку от местного торгового центра очевидцы заметили пожар и столбы дыма.
Отметим, официальной информации о последствиях налета БПЛА пока не было.
09:34:33 26-11-2025
Не о такой стабильности мечтали люди
10:00:15 26-11-2025
Как они туда долетают ? Не может дрон незамеченным пролететь такое расстояние, его 20 раз уже должны были заметить и сбить. Или там где-то под боком запускают
10:05:35 26-11-2025
Гость (10:00:15 26-11-2025) Как они туда долетают ? Не может дрон незамеченным пролететь... Молча
10:34:19 26-11-2025
Гость (10:05:35 26-11-2025) Молча ... Дрон и молча- несовместимо. Да и радары никто не отменял, они хоть и НЛЦ и малоразмерные, но современные радары должны уметь их обнаруживать и выдавать данные для наведения систем ПВО
10:16:08 26-11-2025
Думаю тут не лишним будет напомнить, что мобильный интернет в Чувашии ограничен с июня