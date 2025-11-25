В результате налета беспилотников пострадали несколько человек, один погиб

25 ноября 2025, 09:55, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В ночь на 25 ноября два российских региона подверглись атаке беспилотников. В Краснодарском крае и Ростовской области повреждены жилые дома, есть пострадавшие и один погибший. На местах происшествий работают экстренные службы.

Все, что известно о ночных ударах дронов по субъектам РФ, – в материале amic.ru.

1 Что известно об атаке беспилотников ВСУ на регионы России ночью 25 ноября? Украинские БПЛА атаковали два региона России: Краснодарский край и Ростовскую область. Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, это был массированный и продолжительный налет беспилотников ВСУ. «Ночью Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима», – написал он в своем Telegram-канале Также украинские дроны ударили по Ростовской области. Глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале сообщил, что атаке подверглись город Таганрог, села Бессергеневка и Петрушино.

2 Есть ли погибшие и пострадавшие в результате атаки украинских дронов? Шесть жителей Краснодарского края получили ранения, уточнил Вениамин Кондратьев. В Таганроге один человек погиб, трое пострадали. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова. «К сожалению, есть трое пострадавших и один погибший. Приношу искренние соболезнования семье», – написала она в Telegram-канале