Что известно об атаке беспилотников ВСУ на регионы России ночью 25 ноября?

Что известно об атаке дронов ВСУ на регионы России ночью 25 ноября?
В результате налета беспилотников пострадали несколько человек, один погиб
25 ноября 2025, 09:55, ИА Амител
Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
В ночь на 25 ноября два российских региона подверглись атаке беспилотников. В Краснодарском крае и Ростовской области повреждены жилые дома, есть пострадавшие и один погибший. На местах происшествий работают экстренные службы.
Все, что известно о ночных ударах дронов по субъектам РФ, – в материале amic.ru.
1
Украинские БПЛА атаковали два региона России: Краснодарский край и Ростовскую область. Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, это был массированный и продолжительный налет беспилотников ВСУ.
«Ночью Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима», – написал он в своем Telegram-канале.
Также украинские дроны ударили по Ростовской области. Глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале сообщил, что атаке подверглись город Таганрог, села Бессергеневка и Петрушино.
2
Есть ли погибшие и пострадавшие в результате атаки украинских дронов?
Шесть жителей Краснодарского края получили ранения, уточнил Вениамин Кондратьев. В Таганроге один человек погиб, трое пострадали. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
«К сожалению, есть трое пострадавших и один погибший. Приношу искренние соболезнования семье», – написала она в Telegram-канале.
3
Что известно о последствиях атаки в Ростовской области и Краснодарском крае?
В пяти районах Краснодарского края повреждено не менее 20 зданий. В их числе дома и офисное здание в Краснодаре, частный дом в Динском районе, семь многоквартирных и частных домов в Новороссийске, несколько частных домов в Геленджике. Кроме того, в Туапсе загорелась крыша многоквартирного дома. Пожар уже потушили.
В Таганроге Ростовской области получили повреждения два многоквартирных дома и один частный, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад. В Нелиновском районе загорелся частный дом, повреждена труба внешнего газопровода.
В обоих регионах на местах происшествий работают экстренные службы.
09:58:45 25-11-2025
Пора ответить по взрослому по гражданской структуре Киева Око эа око.
10:06:53 25-11-2025
Гнездо этих птичек пора разорить...
11:10:39 25-11-2025
ППШариков (10:06:53 25-11-2025) Гнездо этих птичек пора разорить...... Пора заключить контракт с МО и приблизить нашу победу и мирную жизнь, а не в интернетах писать
11:36:37 25-11-2025
Гость (11:10:39 25-11-2025) Пора заключить контракт с МО и приблизить нашу победу и мирн... Пора...
12:53:34 25-11-2025
ППШариков (11:36:37 25-11-2025) Пора...... На учёт возьмёшся, а воевать шишь с маслом ?
14:43:17 25-11-2025
Гость (12:53:34 25-11-2025) На учёт возьмёшся, а воевать шишь с маслом ?... Не берут...старый уже(
11:40:18 25-11-2025
Гость (11:10:39 25-11-2025) Пора заключить контракт с МО и приблизить нашу победу и мирн... А че твой Медведев притих, вспомни его слова, пусть попробуют атаковать Россию, ответка последует молниеносно. Где ответка, или это не Россия?
10:40:25 25-11-2025
И-нет навсегда заблокировать и все СМИ запретить.