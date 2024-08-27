Сервис для заметок Notion закроет аккаунты россиян
Эту случится уже 9 сентября
27 августа 2024, 13:15, ИА Амител
Сайт Notion / Изображение: unsplash.com
Сервис для создания заметок и баз данных Notion уйдет из РФ и закроет аккаунты российских пользователей, сообщили в компании.
Отмечается, что у россиян будет доступ к своим рабочим пространствам до 8 сентября. С 9-го числа его закроют.
Причина такого решения – санкции США, которые ограничивают доступ к определенному ПО с территории России.
13:22:24 27-08-2024
Удивительные времена. Впервые вижу, чтобы бизнес так массово рубли себе доходы
13:32:23 27-08-2024
Лол (13:22:24 27-08-2024) Удивительные времена. Впервые вижу, чтобы бизнес так массово... А что делать-то:хозяин велит.А он порожняки гнать не будет. В натуре.
19:14:36 27-08-2024
Лол (13:22:24 27-08-2024) Удивительные времена. Впервые вижу, чтобы бизнес так массово рубли себе доходыОни как раз не идиоты, т.к. "рубли" в доходах у них мизерные и зарабатывают они на западном платежеспособном населении
13:26:42 27-08-2024
Не очень-то и нужен был этот сервиз, который скоро закроется по велению сша.
17:14:39 27-08-2024
Гость (13:26:42 27-08-2024) Не очень-то и нужен был этот сервиз, который скоро закроется... Нужен был для сбора статистики и др. информации..
18:31:01 27-08-2024
Гость (13:26:42 27-08-2024) Не очень-то и нужен был этот сервиз, который скоро закроется... за себя говори.
16:05:17 27-08-2024
Вспоминается американская же сказка , в которой братец кролик умолял братца лиса, чтобы тот не бросал его в терновый куст...