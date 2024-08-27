Сервис для заметок Notion закроет аккаунты россиян

Эту случится уже 9 сентября

27 августа 2024, 13:15, ИА Амител

Сайт Notion / Изображение: unsplash.com

Сервис для создания заметок и баз данных Notion уйдет из РФ и закроет аккаунты российских пользователей, сообщили в компании.

Отмечается, что у россиян будет доступ к своим рабочим пространствам до 8 сентября. С 9-го числа его закроют.

Причина такого решения – санкции США, которые ограничивают доступ к определенному ПО с территории России.