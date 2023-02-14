Сервис займов "Ваш инвестор" вошёл в топ-10 работодателей среди финансовых компаний

Рейтинг представила платформа рекрутинга HeadHunter

14 февраля 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: "Ваш инвестор"

Компания "Ваш инвестор" заняла девятое место в рейтинге работодателей в категории "Финансы, страхование, аудит" среди российских компаний среднего размера. Такие данные приводит HeadHunter по итогам 2022 года.

Кроме того, "Ваш инвестор" оказался на пятом месте среди новосибирских компаний. Среди всех российских работодателей "Ваш инвестор" занял 151-ю строчку, что на 13 пунктов выше, чем годом ранее.

"Качественный продукт, сильная команда, достойные условия работы – вот секрет нашего успеха. Мы непрерывно работаем над созданием в компании комфортной среды для своих сотрудников. Делаем это на уровне формирования корпоративной культуры, выстраивания эффективных внутренних коммуникаций, создания благоприятных условий на рабочих местах и, конечно же, совершенствуемся в части дополнения нашего соцпакета различными бенефитами", – сказала директор по персоналу компании "Ваш инвестор" Татьяна Чухутина.

Рейтинг лучших работодателей HeadHunter составляют по методологии, включающей три критерия: опросы работников, опросы соискателей и заполнение HR-анкет. В результате каждый работодатель получает три оценки, из которых складывают общий балл и формируют итоговые места.

Всего в 2022 году в рейтинге приняли участие 1996 компаний. Увидеть полные результаты рейтинга можно на сайте hh.ru.

Сервис займов "Ваш инвестор" (ООО МФК ЦФР ВИ)

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