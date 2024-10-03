Губернатор региона заявил, что здание театра будет восстановлено

03 октября 2024, 10:45, ИА Амител

Пожар в музтеатре в Хабаровске / Видео: "ЧП Хабаровск"

В Хабаровске огонь практически полностью уничтожил здание музыкального театра, который считался главной сценой края, в том числе и для федеральных гастролей. Местные жители публикуют в соцсетях видео попыток спасти местную культурную достопримечательность – театр готовился отметить юбилей в 2026 году.

Как сообщалось, здание требовало ремонта. Работы начались накануне. Предположительно, сначала загорелись лежавшие поблизости строительные материалы, после огонь перекинулся на здание. На месте пожара силовики задержали гастарбайтеров. Следователи проводят проверку по факту возгорания.

Здание театра полностью уничтожено огнем, это подтвердили власти региона.

В момент начала пожара в театре находились три человека из технического персонала, они эвакуировались до прибытия спасателей. Артистов здании не было – они уехали на гастроли. На место прибыл губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Он заявил, что музтеатр будет восстановлен.

Пожар в музтеатре в Хабаровске / Фото: "Сводка Хабаровск | новости Хабаровск"