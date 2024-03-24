SHAMAN признался, что псевдоним ему придумала Лолита
Это произошло 11 лет назад
24 марта 2024, 11:35, ИА Амител
Российский певец SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) рассказал, что Лолита действительно помогла ему придумать знаменитый псевдоним. Это произошло еще 11 лет назад во время участия в телевизионном проекте.
"Да, это было 11 лет назад. Лолита обмолвилась об этом во время участия в телевизионном проекте. Она сказала, что я похож на шамана. Это запало мне в душу", – признался исполнитель в интервью "КП".
Ранее Лолита рассказала о том, что она придумала артисту его сценическое имя. Она также отметила, что Ярослав Дронов гармонично смотрится в роли патриотического певца. Лолита сказала, что за кулисами сразу понятно, какие артисты играют на сцене, а какие ведут себя искренне.
11:45:28 24-03-2024
Рассказал, но умолчал о том, почему его псевдоним пишется на заграничном.
12:24:29 24-03-2024
Брать кликуху от переобутой хохлушки не патриотично
13:22:02 24-03-2024
гармонично смотрится в роли. то есть, его патриотизм всего лишь игра. не удивлена, всегда об этом говорю.
14:21:42 24-03-2024
Хороший навоз для будущих прекрасных всходов.