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SHAMAN признался, что псевдоним ему придумала Лолита

Это произошло 11 лет назад

24 марта 2024, 11:35, ИА Амител

Кадр из видео / SHAMAN на сцене
Кадр из видео / SHAMAN на сцене

Российский певец SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) рассказал, что Лолита действительно помогла ему придумать знаменитый псевдоним. Это произошло еще 11 лет назад во время участия в телевизионном проекте.

"Да, это было 11 лет назад. Лолита обмолвилась об этом во время участия в телевизионном проекте. Она сказала, что я похож на шамана. Это запало мне в душу", – признался исполнитель в интервью "КП"

Ранее Лолита рассказала о том, что она придумала артисту его сценическое имя. Она также отметила, что Ярослав Дронов гармонично смотрится в роли патриотического певца. Лолита сказала, что за кулисами сразу понятно, какие артисты играют на сцене, а какие ведут себя искренне.

культура

Комментарии 4

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ДВМ

11:45:28 24-03-2024

Рассказал, но умолчал о том, почему его псевдоним пишется на заграничном.

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Гость

12:24:29 24-03-2024

Брать кликуху от переобутой хохлушки не патриотично

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Элен без ребят

13:22:02 24-03-2024

гармонично смотрится в роли. то есть, его патриотизм всего лишь игра. не удивлена, всегда об этом говорю.

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Гость

14:21:42 24-03-2024

Хороший навоз для будущих прекрасных всходов.

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