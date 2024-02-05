Шеломенцева уволили с поста вице-мэра Барнаула

Он также исчез с раздела сайта мэрии, где указаны фамилии заместителей главы города

05 февраля 2024, 14:14, ИА Амител

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru

Заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева уволили с поста, пишет "Толк" со ссылкой на источник.

"Источник уточнил, что не готов сказать, с какой формулировкой состоялось увольнение замглавы администрации", – отмечает издание.

Шеломенцев также исчез из раздела сайта мэрии, где указаны фамилии заместителей главы Барнаула.

Напомним, по данным следствия, Шеломенцев, работая председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, через посредника получил взятку в размере 2 млн рублей от предпринимателя, который занимался пассажирскими перевозками. 2 февраля суд оставил под стражей Шеломенцева.

Ранее amic.ru предположил, кто может стать заместителем главы Барнаула по дорожному хозяйству вместо Шеломенцева.