Шеломенцева уволили с поста вице-мэра Барнаула
Он также исчез с раздела сайта мэрии, где указаны фамилии заместителей главы города
05 февраля 2024, 14:14, ИА Амител
Заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева уволили с поста, пишет "Толк" со ссылкой на источник.
"Источник уточнил, что не готов сказать, с какой формулировкой состоялось увольнение замглавы администрации", – отмечает издание.
Шеломенцев также исчез из раздела сайта мэрии, где указаны фамилии заместителей главы Барнаула.
Напомним, по данным следствия, Шеломенцев, работая председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, через посредника получил взятку в размере 2 млн рублей от предпринимателя, который занимался пассажирскими перевозками. 2 февраля суд оставил под стражей Шеломенцева.
Ранее amic.ru предположил, кто может стать заместителем главы Барнаула по дорожному хозяйству вместо Шеломенцева.
14:20:16 05-02-2024
все правильно. Надеюсь что срок за взятку ему впаяют по полной
14:31:33 05-02-2024
гость (14:20:16 05-02-2024) все правильно. Надеюсь что срок за взятку ему впаяют по полн... По полной, но скорее всего условный. Или год в СИЗО просидит, а дадут два. Тогда вообще через год будет человеком полностью искупивш м свою вину
14:25:23 05-02-2024
За прогулы.
14:28:06 05-02-2024
Отряд не заметил потери бойца и "яблочко" песню допел до конца...
14:34:26 05-02-2024
Вину его определит следствие и суд.
14:37:48 05-02-2024
За прогулы уволили? А то уже месяц почти не появляется на работе. Лояльно. У нас на работе три дня не придёшь уже увольняют.
14:44:35 05-02-2024
Испортил себе всю жизнь этой мелочью. А мог бы сделать карьеру. Это вам не Чубайс
16:31:05 05-02-2024
Гость (14:44:35 05-02-2024) Испортил себе всю жизнь этой мелочью. А мог бы сделать кар... так это всего один транш был. Чтоб закрывать глаза на ситуацию с общественным транспортом, такие подарочки еженедельно наверно приходили.
17:12:53 05-02-2024
Если не секрет подскажите какую? С такой должности или в тюрьму или на пенсию.
18:34:41 05-02-2024
то есть, до этого момента он получал ЗП?!
18:40:09 05-02-2024
Если бы это было в Китае - то этого пацана уже поминали.На СВО его " за ленточку".
20:33:11 05-02-2024
Хапал наверно не мало! так обидел пенсионеров и инвалидов по ул. А.Петрова, которые обращались к нему с жалобой!
11:45:58 06-02-2024
Валентина (20:33:11 05-02-2024) Хапал наверно не мало! так обидел пенсионеров и инвалидов по... Да, плевать он хотел на пенсионеров и инвалидов. Как и остальные его коллеги. Их бы тоже не мешало проверить.
21:00:58 05-02-2024
В нашей стране, если человека поймали за коррупцию, значит он стал кому-то мешать.
23:12:04 05-02-2024
НАЧИНАЛ НЕПЛОХО. С его приходом на остановках появились таблички с номерами маршрутов и графиками движения. Что было удобно. Но старые черти-перевозчики( прямо какие-то Хароны из греческой мифологии) сбили парня с пути... Даже таблички с остановок исчезли.
07:39:54 06-02-2024
Если пойдет добровольцем и вернется с победой, искупит, будут встречать как героя
08:42:34 06-02-2024
Нельзя молодым власть такую давать, начинают зажираться, наглеть, на завод его к станку))