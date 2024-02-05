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Шеломенцева уволили с поста вице-мэра Барнаула

Он также исчез с раздела сайта мэрии, где указаны фамилии заместителей главы города

05 февраля 2024, 14:14, ИА Амител

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru
Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru

Заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева уволили с поста, пишет "Толк" со ссылкой на источник.

"Источник уточнил, что не готов сказать, с какой формулировкой состоялось увольнение замглавы администрации", – отмечает издание.

Шеломенцев также исчез из раздела сайта мэрии, где указаны фамилии заместителей главы Барнаула.

Напомним, по данным следствия, Шеломенцев, работая председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, через посредника получил взятку в размере 2 млн рублей от предпринимателя, который занимался пассажирскими перевозками. 2 февраля суд оставил под стражей Шеломенцева.

Ранее amic.ru предположил, кто может стать заместителем главы Барнаула по дорожному хозяйству вместо Шеломенцева.

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Барнаул отставки и назначения

Комментарии 17

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гость

14:20:16 05-02-2024

все правильно. Надеюсь что срок за взятку ему впаяют по полной

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Гость

14:31:33 05-02-2024

гость (14:20:16 05-02-2024) все правильно. Надеюсь что срок за взятку ему впаяют по полн... По полной, но скорее всего условный. Или год в СИЗО просидит, а дадут два. Тогда вообще через год будет человеком полностью искупивш м свою вину

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Гость

14:25:23 05-02-2024

За прогулы.

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Гость

14:28:06 05-02-2024

Отряд не заметил потери бойца и "яблочко" песню допел до конца...

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гость

14:34:26 05-02-2024

Вину его определит следствие и суд.

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Гость

14:37:48 05-02-2024

За прогулы уволили? А то уже месяц почти не появляется на работе. Лояльно. У нас на работе три дня не придёшь уже увольняют.

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Гость

14:44:35 05-02-2024

Испортил себе всю жизнь этой мелочью. А мог бы сделать карьеру. Это вам не Чубайс

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Гость

16:31:05 05-02-2024

Гость (14:44:35 05-02-2024) Испортил себе всю жизнь этой мелочью. А мог бы сделать кар... так это всего один транш был. Чтоб закрывать глаза на ситуацию с общественным транспортом, такие подарочки еженедельно наверно приходили.

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Гость

17:12:53 05-02-2024

Если не секрет подскажите какую? С такой должности или в тюрьму или на пенсию.

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Элен без ребят

18:34:41 05-02-2024

то есть, до этого момента он получал ЗП?!

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Гость

18:40:09 05-02-2024

Если бы это было в Китае - то этого пацана уже поминали.На СВО его " за ленточку".

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Валентина

20:33:11 05-02-2024

Хапал наверно не мало! так обидел пенсионеров и инвалидов по ул. А.Петрова, которые обращались к нему с жалобой!

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Гость

11:45:58 06-02-2024

Валентина (20:33:11 05-02-2024) Хапал наверно не мало! так обидел пенсионеров и инвалидов по... Да, плевать он хотел на пенсионеров и инвалидов. Как и остальные его коллеги. Их бы тоже не мешало проверить.

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Гость

21:00:58 05-02-2024

В нашей стране, если человека поймали за коррупцию, значит он стал кому-то мешать.

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Гость

23:12:04 05-02-2024

НАЧИНАЛ НЕПЛОХО. С его приходом на остановках появились таблички с номерами маршрутов и графиками движения. Что было удобно. Но старые черти-перевозчики( прямо какие-то Хароны из греческой мифологии) сбили парня с пути... Даже таблички с остановок исчезли.

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Гость

07:39:54 06-02-2024

Если пойдет добровольцем и вернется с победой, искупит, будут встречать как героя

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Гость

08:42:34 06-02-2024

Нельзя молодым власть такую давать, начинают зажираться, наглеть, на завод его к станку))

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