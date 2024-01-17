Кто может стать заместителем главы Барнаула по дорожному хозяйству вместо Шеломенцева
Amic.ru ищет кандидатов, кто мог бы заниматься дорогами и парками в краевой столице
17 января 2024, 07:00, ИА Амител
Замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева задержали 11 января. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о сумме около 2 миллионов рублей, которые чиновник мог получить в виде автомобиля. На время следственных действий вице-мэра поместили в СИЗО. Сейчас на сайте администрации Барнаула Антон Шеломенцев до сих пор числится в качестве заместителя главы города и власти краевой столицы не комментировали ситуацию. Однако кто-то должен в мэрии заниматься дорожной отраслью. Amic.ru решил найти кандидатов, кто бы мог стать главным по дорогам и благоустройству.
Валерий Ведяшкин
Именно он последние полгода возглавляет комитет по дорожному хозяйству и транспорту администрации Барнаула. Именно Валерий Ведяшкин с конца ноября, когда следователи уже интересовались Антоном Шеломенцевым, посещал все публичные мероприятия и давал комментарии СМИ. На открытии путепровода на Новом рынке 1 декабря журналисты краевых изданий удивились тому, что комментарий им давал не Антон Шеломенцев, а Валерий Ведяшкин. Так что чиновник вполне может пойти на повышение и отвечать не только за дороги, но и за благоустройство.
Петр Воронков
Еще один заместитель Антона Шеломенцева. Он возглавил комитет по благоустройству города в конце 2023 года. С 2016 по 2019 год замещал должности главного специалиста, замначальника отдела и начальника отдела в комитете по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула. Петру Воронкову всего 34 года и он не имеет такого большого опыта на руководящих постах.
Андрей Курышин
До апреля 2023 года Андрей Курышин возглавлял МБУ "Автодорстрой" и имеет огромный опыт. Многие считают его одним из лучших специалистов в Барнауле в дорожной отрасли. Андрей Курышин состоит в муниципальном резерве управленческих кадров Барнаула. Имеет два высших образования. Трудовой стаж – 25 лет, из них 10 – на руководящих должностях на муниципальных предприятиях города. В апреле прошлого года Курышин возглавил Железнодорожный район Барнаула и место заместителя мэра города было бы для него отличным повышением по службе.
Кто-то другой
Вице-мэром может стать человек со стороны, не работающий в мэрии краевой столицы. Как вариант, представитель Министерства транспорта Алтайского края или специалист из частных дорожных структур.
07:36:41 17-01-2024
Вице-мэром может стать человек со стороны, не работающий в мэрии краевой столицы. САМОЕ РАЗУМНОЕ РЕШЕНИЕ!!!
08:17:15 17-01-2024
Прежде чем чиновника сажать в кресло, надо его раза три пропустить через полиграф и периодически, раз в квартал еще по разу. Тогда таких курьезов не будет.
10:28:49 17-01-2024
Гость (08:17:15 17-01-2024) Прежде чем чиновника сажать в кресло, надо его раза три проп... Или просто почаще сажать, еще и с конфискацией имущества. Тогда точно курьезов не будет.
15:24:56 05-02-2024
Гость (10:28:49 17-01-2024) Или просто почаще сажать, еще и с конфискацией имущества. То... Практика показывает - даже расстрел не панацея.
08:43:56 17-01-2024
среди этих кандидатов точно достойных нет нужен со стороны 100 процентов
08:45:52 17-01-2024
Разогнать полностью комитеты по транспорту и благоустройству. Набрать всех новых, ибо работающие ныне , похоже, встроены в те или иные коррупционные схемы. Вице-мэра взять со стороны.
10:44:48 17-01-2024
Гость (08:45:52 17-01-2024) Разогнать полностью комитеты по транспорту и благоустройству. Набрать всех новых, ибо работающие ныне , похоже, встроены в те или иные коррупционные схемы.... Идите по прубуйте новых найти!!! В администрации ща как раз куча ставок не закрытых, на которые даже в срочном порядке вакансии закрыть не могут на протяжении 5 месяцев! Желаете, идите поработайте, а потом резюмируйте.
10:55:27 17-01-2024
Гость (10:44:48 17-01-2024) Идите по прубуйте новых найти!!! В администрации ща как раз ... Где информация об открытых вакансиях? Где объявления о конкурсах на свободные места?
12:26:26 17-01-2024
Гость (10:55:27 17-01-2024) Где информация об открытых вакансиях? Где объявления о конку... Сайт Работа в России и НН в помощ, а в рай. Администрациях города и того больше!
11:01:10 17-01-2024
Гость (10:44:48 17-01-2024) Идите по прубуйте новых найти!!! В администрации ща как раз ... Без блата туда нет желающих. Потому что всю жизнь просидишь в специалистах, выполняя работу за блатных, пристроенных чьих-то деточек, которых сразу ставят начальниками с зарплатой выше.
09:53:05 17-01-2024
Всех взять со стороны!... Вот прилетят инопланетяне, и наведут у нас порядок!?
10:06:02 17-01-2024
Понаберут по объявлению, потом маются.
10:42:47 17-01-2024
Гость (10:06:02 17-01-2024) Понаберут по объявлению, потом маются. ... По объявлению еще ничего, а некоторых вообще через постель.
14:32:19 17-01-2024
Гость (10:42:47 17-01-2024) По объявлению еще ничего, а некоторых вообще через постель.... Это вы на кого намекаете?
16:39:31 17-01-2024
Гость (14:32:19 17-01-2024) Это вы на кого намекаете?... Штань?
10:40:43 17-01-2024
А почему Мер не подал в отставку со всем своим кабинетом как положено в цивилизованных странах? Или что, Он считает что Алтай - Берег слоновой кости? Все должны ответить? Там нет непричастных. Кто тоже взял и тихо в кустах сопит. Другие - видели и не донесли. Т.е. подельники.
10:54:40 17-01-2024
Андрей (10:40:43 17-01-2024) А почему Мер не подал в отставку со всем своим кабинетом как... Япония - цивилизованная? Где просто так взяли и грохнули у всех на виду оппозиционного кандидата в премьеры.
14:50:03 17-01-2024
Гость (10:54:40 17-01-2024) Япония - цивилизованная? Где просто так взяли и грохнули у в... Там и правительства в отставку уходят там. А оппозиционных и у нас грохают.
10:51:04 17-01-2024
Предлагаю на эту должность в кабинет поставить сервер с искусственным интеллектом, ему деньги не нужны))) А эффективность по сравнению с человеком на много порядков выше! )))
11:33:28 17-01-2024
Гость (10:51:04 17-01-2024) Предлагаю на эту должность в кабинет поставить сервер с иску... Вот еще чего захотели. В таких должностях самый смак что можно осваивать деньги. А теперь представьте себе эту крошечную взятку 2 ляма-3-4 года назад за маршрут за 3 номера. А сколько там других маршрутов, по сей день на ржавом корыте гоняют и не стесняясь повышения оплаты за проезд просят чаще чем в других районах и краях?!
11:26:26 17-01-2024
/Amic.ru ищет кандидатов, кто мог бы заниматься дорогами и парками в краевой столице/---- вообще-то должен быть объявлен конкурс на замещение вакантной должности, а не Амик искать. В конкурсе могут принять участие все желающие, соответствующие критериям по образованию и опыту работы.
20:39:37 17-01-2024
Был бы я по моложе попросился бы порулить, это всё мне очень знакомо. Но нет, на пенсионе лучше- не видеть эти продажные лица одно добро.