Шесть человек, включая трех сотрудников СМИ, погибли в ЛНР при обстреле ВСУ

От прицельного удара ракетами HIMARS погибли военкор "Известий", оператор и водитель съемочной группы телеканала "Звезда"

25 марта 2025, 07:19, ИА Амител

Машина скорой помощи / Фото: amic.ru

В результате обстрела Кременского муниципального округа ЛНР со стороны ВСУ погибли шесть человек, включая трех сотрудников федеральных СМИ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Леонид Пасечник.

От прицельного удара ракетами HIMARS погибли корреспондент "Известий" Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала "Звезда" Андрей Панов и Александр Сиркели, работавшие на территории Луганской Народной Республики.

"Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким всех погибших в результате варварского обстрела", – написал Леонид Пасечник.

Глава ЛНР сообщил, что в ходе удара со стороны ВСУ пострадал 14-летний подросток, который получил осколочные ранения. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Телеканал "Звезда" также рассказал, что его корреспондент Никита Гольдин в результате атаки ВСУ был тяжело ранен. В момент происшествия он находился вместе с погибшими оператором Андреем Пановым, водителем Александром Сиркели и военкором "Известий" Александром Федорчаком.

Ранее стало известно, что, выполняя задание в Курской области, корреспондент ТАСС Михаил Скуратов получил осколочные ранения голени и плеча. Угрозы жизни журналиста нет.