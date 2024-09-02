Школьникам запретят пользоваться телефонами, а таксистов заставят оформлять дополнительную страховку

02 сентября 2024, 06:15, ИА Амител

Вся инфографика к материалу: amic.ru

Традиционно главные сентябрьские изменения связаны со школой. Начинается учебный год, и в силу вступают новые правила. Так, у детей появится сразу три новых (вернее, хорошо забытых старых) предмета. А еще им запретят пользоваться телефонами на уроках.

Но есть и другие новшества. Таксистам придется оформлять еще один страховой полис, должникам разрешат продавать свои ипотечные квартиры, а качество меда возьмут под строгий контроль.

Подробнее об этих и других самых важных изменениях, которые ждут россиян в сентябре, – в карточках на amic.ru.

1 Никаких телефонов на уроках С 1 сентября 2024 года школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами во время уроков. Это прописано в поправках к закону "Об образовании в Российской Федерации", которые вступают в силу. Законодатели уже не раз объясняли, что цель запрета – сосредоточить детей на учебе и сделать так, чтобы они поменьше отвлекались. Да и учителя по всей стране жалуются, что мобильные телефоны разлагают дисциплину во время занятий. "Возможности быстрого поиска информации в интернете обесценивают ее для школьников: ребята не понимают, зачем им что-то учить, если можно загуглить. Также поступали жалобы от учителей на то, что ученики снимают их на телефоны, издеваются", – комментировала запрет замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. В поправках четко прописано, что гаджетами запрещено пользоваться только во время уроков: на переменах это будет разрешено. Впрочем, до конца непонятно, как именно будет реализован этот запрет. Здесь школы будут решать самостоятельно, как ограничить учеников от использования смартфонов.

2 Новые школьные предметы С 1 сентября у школьников появится новый внеурочный курс – "Семьеведение". Во время занятий детей будут готовить к семейной жизни: рассказывать о правильном выборе спутника, традиционных ценностях, мерах поддержки семей и многом другом. Цели курса указаны как "введение молодых людей в традиционную для России систему семейных ценностей и формирование просемейных ценностно-смысловых установок, таких как брачность, многодетность, целомудрие". "Важно, чтобы это был доверительный и деликатный разговор между учителем и детьми с обратной связью, направленный, в том числе, на формирование позитивного отношения к созданию семьи", – комментировала новый предмет вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Подробнее о новом предмете читайте Подробнее о новом предмете читайте в разборе на amic.ru. Также значительно переработан предмет ОБЖ. Теперь он будет называться "Основы безопасности и защита Родины". На занятиях детям будут рассказывать о том, как действовать не только в чрезвычайных ситуациях, но и в условиях угрозы войны. Школьники будут учиться пользоваться средствами защиты, оказывать первую помощь, познакомятся с положениями воинских уставов. А еще в школах возвращают уроки труда. Теперь предмет "Технология" будет называться "Труд (технология)". Занятия станут более практическими: в начальной школе детей будут учить работать с различными материалами, а в средней школе труд будут преподавать по модулям, которые должны помочь школьнику определиться с профессией. Там будут "Производство и технологии", "Технологии обработки и пищевых продуктов", "Компьютерная графика. Черчение", "Робототехника" и "3D-моделирование, прототипирование, макетирование". Также школьники сами смогут выбрать дополнительные модули.

3 Ипотечную квартиру можно будет продать С 11 сентября россияне, у которых есть просроченные платежи по ипотеке, смогут самостоятельно продать свою квартиру. Это позволит должникам, испытывающим денежные трудности, избежать процедуры суда и торгов. Для того чтобы продать квартиру, находящуюся в залоге, нужно будет обратиться с заявлением в свой банк. Но сделать это можно лишь в том случае, если банк еще не подал на вас в суд. Кредитная организация рассмотрит заявку в течение десяти дней. Если она будет одобрена, должнику дадут четыре месяца на продажу квартиры. По соглашению сторон этот срок может быть продлен. После того как квартира будет продана, должник обязан сразу погасить все задолженности. Если он этого не сделает, банк продолжит начислять проценты и штрафы. Кстати, если денег, вырученных с продажи квартиры, будет больше, чем долг перед банком, остаток можно будет оставить себе. Опция недоступна для тех, кто проходит процедуру банкротства, и тех, кто уже безуспешно пытался продать свою квартиру.

4 Новая страховка для такси С 1 сентября начнет действовать новое требование к службам такси. Все таксопарки и водители обязаны будут оформлять ОСГОП – полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков. Это страховка гражданской ответственности водителя перед пассажирами, которую сейчас в обязательном порядке оформляют водители общественного транспорта. Другими словами, такси решили приравнять ко всем остальным пассажироперевозчикам. Страховка позволит пассажиру рассчитывать на компенсацию до 2 млн рублей в случае ДТП, которое произошло не по вине таксиста. Продажа полисов начнется с 1 сентября. У водителей будет 60 дней, чтобы оформить страховку. Если этого не сделать, разрешение на осуществление пассажирских перевозок сначала приостановят на 30 дней, а затем и вовсе аннулируют. Ожидается, что стоимость нового страхового полиса составит от 1,3 до 5,4 тысячи рублей в год.

5 Мед – строго по ГОСТу С сентября вступят в силу изменения в законе о пчеловодстве, которые вводят обязательные стандарты качества для всей пчеловодческой продукции. Теперь для меда, воска и других "пчелиных" продуктов появятся обязательные ГОСТы – раньше они были лишь добровольными. Все, что не соответствует национальным стандартам, отныне будет запрещено называть "медом". Авторы законопроекта предлагают производителям не лукавить и не выдавать за мед то, что им не является. Продукт, изготовленный не по ГОСТу, они предлагают называть "сахарным сиропом" или как-то иначе, чтобы не вводить потребителей в заблуждение. Поправки направлены на борьбу с фальсификатом. Его доля в отдельных регионах, по данным властей, достигает 70%.

6 Сверхурочные начнут платить по-новому Также с 1 сентября в России начнут действовать новые правила выплаты сверхурочных, которые должны защитить права сотрудников. При расчете оплаты теперь будет учитываться полный размер зарплаты, с учетом стимулирующих выплат, надбавок за сложность и квалификацию, а также районного коэффициента. Ранее работодатели могли использовать при расчете лишь базовый оклад, который зачастую составляет малую часть от всей зарплаты. Все остальное останется без изменений: первые два часа переработки оплачиваются в полуторном размере, а последующие – в двойном. Как и прежде, сотрудник может заменить оплату переработок на отгулы.

7 Операторам запретят "тайком" менять тарифы С 1 сентября мобильным операторам законодательно запретят менять тарифные планы своих абонентов в одностороннем порядке. Без согласия клиента нельзя будет ни сменить тариф, ни изменить набор услуг, который в него входит. А вот повышать абонентскую плату, как и прежде, операторы смогут без какого-либо участия абонента. Есть и несколько других изменений. Так, звонок короче трех секунд отныне не засчитывается. Перенести номер телефона от одного оператора связи к другому можно будет удаленно, если у абонента есть электронная подпись. А номера справочных служб Минобороны станут бесплатными – операторы не будут брать плату за эти звонки.

8 Новый набор для автомобильной аптечки С 1 сентября Минздрав РФ меняет обязательный набор, который должен входить в состав автомобильной аптечки. Теперь чемоданчик обязательно должен включать в себя: маски;

медицинские перчатки;

жгут;

маску для сердечно-легочной реанимации;

марлевый бинт;

эластичный бинт;

лейкопластырь;

ножницы – хирургические и для перевязок;

спасательное одеяло;

блокнот;

черный или синий маркер;

инструкцию по оказанию первой помощи. Это минимум – все остальное водитель может положить в аптечку по своему усмотрению. При этом напомним, что требование возить с собой аптечку перестало быть обязательным в 2023 году. Сейчас штрафов за отсутствие медицинского чемоданчика в машине не предусмотрено.