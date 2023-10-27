Школьникам запретят пользоваться умными часами на уроках

По словам Ольги Казаковой, это нужно, чтобы создать на уроке условия, которые помогут ребенку сосредоточиться

27 октября 2023, 16:29, ИА Амител

Умные часы / Фото: unsplash.com

Законопроект о праве учителей регулировать использование средств связи на уроках касается не только телефонов, но и умных часов. Об этом агентству ТАСС сказала один из авторов проекта, глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

По ее словам, умные часы могут отвлекать от учебы, например, звонками или СМС. А цель инициативы – создать условия на уроке, которые помогут ребенку сосредоточиться.

Если же у него есть развлекающие факторы, более интересные и легкие для восприятия, то он будет погружаться в них, а не выбирать сложный формат восприятия информации, отметила парламентарий.

Ранее сообщили, что запрет Министерства просвещения на использование мобильных телефонов на уроках поддерживают 80% родителей школьников в Барнауле.

До этого министра просвещения Сергея Кравцова попросили запретить смартфоны на уроках, чтобы школьники сосредоточились на учебном процессе и перестали отвлекаться на соцсети и игры.