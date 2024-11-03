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Школьных охранников обяжут носить бронежилеты и оружие

Новый ГОСТ вступит в силу с 2025 года

03 ноября 2024, 16:30, ИА Амител

Камера / Фото: Nathy dog / unsplash.com
Камера / Фото: Nathy dog / unsplash.com

Охранников детсадов, школ и профессиональных образовательных организаций обяжут иметь оружие и бронежилет, пишут "Известия".

По новому ГОСТу в стандартных условиях сотрудники ЧОПов должны будут находиться на посту с резиновой палкой и наручниками. Также они должны иметь документы о прохождении дополнительной физподготовки. При введении режима повышенной опасности в регионе или, например, резкой смены криминогенной обстановки охранники должны будут вооружиться служебным оружием и надеть жилет и шлем.

Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года и коснутся частных охранных предприятий в указанных учреждениях.

школы и детсады школы

Комментарии 13

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Гость

16:54:14 03-11-2024

А учителям!?
Разрешите то же самое учителям!!!

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Кхм...

19:54:15 03-11-2024

Гость (16:54:14 03-11-2024) А учителям!?Разрешите то же самое учителям!!!... "Бонджорно, бамбини..."🤣

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Гость

12:09:11 04-11-2024

Гость (16:54:14 03-11-2024) А учителям!?Разрешите то же самое учителям!!!... и ученикам

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ДМВ

18:00:22 03-11-2024

А учителям и не запрещали, чтобы разрешать.

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Бдыщ...

18:16:24 03-11-2024

А ежели у охранника замкнет мозги и шмалять начнет?

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Гость

18:22:38 03-11-2024

Это как в фильме назад в будущее, злой Бифф стал самым богатым, захватил власть, и город, в историческом своем развитии, свернул не туда! Где все ходят в бронижелетах, и директор школы с дробовиком отстреливается в своем доме, от своих учеников...!!!
Похоже в 90-е вся наша страна свернула не туда...!? В своем историческом развитии...

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Гость

18:32:10 03-11-2024

Да, уж. Вспоминая свои школьные годы я и представить не могу, чтобы в ШКОЛЕ!!! вообще были охранники! Не говоря о том, что они будут в бронежилетах, с оружием, резиновыми палками и наручниками. Мы далеко шагнули вперёд, вот только в ту ли сторону...

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Гость

19:15:59 03-11-2024

В Союзе такой панической дурью не маялись: безопасной была страна! Буржуи же "осчастливили" плебс - всучили ему капитализм, т.е. житие по законам джунглей...

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Гость

20:58:54 03-11-2024

Главный ресурс обогащения капиталистов, это люди, думающие что могут стать такими же капиталистами!...

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Гость

05:50:43 04-11-2024

Вспоминая школьные годы, любой опоздавший ученик, зайдя в раздевалку школы мог прошманать карманы одноклассников и присвоить мелочь. Я так не делал.

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Гость

15:27:36 04-11-2024

Правильно. Нужное решение. Пусть с детства привыкают.

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Гость

15:36:51 04-11-2024

А тот кто такое рпидумал видел школьных охранников? За пределами москвы? ) ) ) ) Баба Зина нашей школе будет в шоке когда заставят броник надеть и автомат выдадут ))))))))))))

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Гость

09:44:26 05-11-2024

А за чей счет банкет? Опять родителям раскошеливаться из-за безалаберности властей?

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