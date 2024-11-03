Школьных охранников обяжут носить бронежилеты и оружие
Новый ГОСТ вступит в силу с 2025 года
03 ноября 2024, 16:30, ИА Амител
Камера / Фото: Nathy dog / unsplash.com
Охранников детсадов, школ и профессиональных образовательных организаций обяжут иметь оружие и бронежилет, пишут "Известия".
По новому ГОСТу в стандартных условиях сотрудники ЧОПов должны будут находиться на посту с резиновой палкой и наручниками. Также они должны иметь документы о прохождении дополнительной физподготовки. При введении режима повышенной опасности в регионе или, например, резкой смены криминогенной обстановки охранники должны будут вооружиться служебным оружием и надеть жилет и шлем.
Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года и коснутся частных охранных предприятий в указанных учреждениях.
16:54:14 03-11-2024
А учителям!?
Разрешите то же самое учителям!!!
19:54:15 03-11-2024
Гость (16:54:14 03-11-2024) А учителям!?Разрешите то же самое учителям!!!... "Бонджорно, бамбини..."🤣
12:09:11 04-11-2024
Гость (16:54:14 03-11-2024) А учителям!?Разрешите то же самое учителям!!!... и ученикам
18:00:22 03-11-2024
А учителям и не запрещали, чтобы разрешать.
18:16:24 03-11-2024
А ежели у охранника замкнет мозги и шмалять начнет?
18:22:38 03-11-2024
Это как в фильме назад в будущее, злой Бифф стал самым богатым, захватил власть, и город, в историческом своем развитии, свернул не туда! Где все ходят в бронижелетах, и директор школы с дробовиком отстреливается в своем доме, от своих учеников...!!!
Похоже в 90-е вся наша страна свернула не туда...!? В своем историческом развитии...
18:32:10 03-11-2024
Да, уж. Вспоминая свои школьные годы я и представить не могу, чтобы в ШКОЛЕ!!! вообще были охранники! Не говоря о том, что они будут в бронежилетах, с оружием, резиновыми палками и наручниками. Мы далеко шагнули вперёд, вот только в ту ли сторону...
19:15:59 03-11-2024
В Союзе такой панической дурью не маялись: безопасной была страна! Буржуи же "осчастливили" плебс - всучили ему капитализм, т.е. житие по законам джунглей...
20:58:54 03-11-2024
Главный ресурс обогащения капиталистов, это люди, думающие что могут стать такими же капиталистами!...
05:50:43 04-11-2024
Вспоминая школьные годы, любой опоздавший ученик, зайдя в раздевалку школы мог прошманать карманы одноклассников и присвоить мелочь. Я так не делал.
15:27:36 04-11-2024
Правильно. Нужное решение. Пусть с детства привыкают.
15:36:51 04-11-2024
А тот кто такое рпидумал видел школьных охранников? За пределами москвы? ) ) ) ) Баба Зина нашей школе будет в шоке когда заставят броник надеть и автомат выдадут ))))))))))))
09:44:26 05-11-2024
А за чей счет банкет? Опять родителям раскошеливаться из-за безалаберности властей?