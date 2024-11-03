Школьных охранников обяжут носить бронежилеты и оружие

Новый ГОСТ вступит в силу с 2025 года

03 ноября 2024, 16:30, ИА Амител

Камера / Фото: Nathy dog / unsplash.com

Охранников детсадов, школ и профессиональных образовательных организаций обяжут иметь оружие и бронежилет, пишут "Известия".

По новому ГОСТу в стандартных условиях сотрудники ЧОПов должны будут находиться на посту с резиновой палкой и наручниками. Также они должны иметь документы о прохождении дополнительной физподготовки. При введении режима повышенной опасности в регионе или, например, резкой смены криминогенной обстановки охранники должны будут вооружиться служебным оружием и надеть жилет и шлем.

Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года и коснутся частных охранных предприятий в указанных учреждениях.